https://ukraina.ru/20231004/1049889705.html

Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ

Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ - 04.10.2023 Украина.ру

Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду сбили 31 беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2023-10-04T09:13

2023-10-04T09:13

2023-10-04T09:21

новости

беспилотник

пво

атака

брянская область

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"Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в ведомстве.Этой ночью о сбитом дроне сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе.С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам дронов: к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области.

https://ukraina.ru/20231004/1049888776.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, беспилотник, пво, атака, брянская область