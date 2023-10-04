Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ
09:13 04.10.2023 (обновлено: 09:21 04.10.2023)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду сбили 31 беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в ведомстве.
Этой ночью о сбитом дроне сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе.
С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам дронов: к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области.
С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам дронов: к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области.