Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ - 04.10.2023 Украина.ру
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Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ
Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ - 04.10.2023 Украина.ру
Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду сбили 31 беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2023-10-04T09:13
2023-10-04T09:21
новости
беспилотник
пво
атака
брянская область
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"Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в ведомстве.Этой ночью о сбитом дроне сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе.С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам дронов: к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области.
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новости, беспилотник, пво, атака, брянская область
Новости, беспилотник, ПВО, атака, Брянская область

Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ

09:13 04.10.2023 (обновлено: 09:21 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду сбили 31 беспилотник Украины над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в ведомстве.
Этой ночью о сбитом дроне сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе.

С начала спецоперации на Украине российские регионы регулярно подвергались атакам дронов: к концу августа их насчитывалось уже более 500. Чаще всего о таких атаках сообщали приграничные с Украиной Белгородская и Брянская области.
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