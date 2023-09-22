Генсек ООН обсудил с Лавровым украинский конфликт
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Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 21 сентября обсудили ряд аспектов, связанных с конфликтом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба организации
"Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в материале.
Как отмечается в сообщении, "генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили несколько аспектов, связанных" с конфликтом на Украине.
Они также обсудили проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН.
Ранее Россия неоднократно указывала на проблему с выдачей виз США российским дипломатам, направляющимся на работу в ООН.