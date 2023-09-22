Генсек ООН обсудил с Лавровым украинский конфликт

Зеленский в ООН. О чем говорят жесты и язык тела президента Украины Зеленский выступил в ООН. Кажется, не сказал ничего нового: нужно оружие, деньги, санкции против России. Но все же новое есть. Это жесты, это язык тела, который выдает в нем изменения, не подвластные речам