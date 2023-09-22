Генсек ООН обсудил с Лавровым украинский конфликт - 22.09.2023 Украина.ру
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Генсек ООН обсудил с Лавровым украинский конфликт
Генсек ООН обсудил с Лавровым украинский конфликт - 22.09.2023 Украина.ру
Генсек ООН обсудил с Лавровым украинский конфликт
Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 21 сентября обсудили ряд аспектов, связанных с конфликтом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба организации
2023-09-22T07:41
2023-09-22T07:41
оон
сергей лавров
антониу гутерреш
новости
украина
конфликт
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"Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в материале.Как отмечается в сообщении, "генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили несколько аспектов, связанных" с конфликтом на Украине.Они также обсудили проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН.Ранее Россия неоднократно указывала на проблему с выдачей виз США российским дипломатам, направляющимся на работу в ООН.
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оон, сергей лавров, антониу гутерреш, новости, украина, конфликт
ООН, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Новости, Украина, конфликт

Генсек ООН обсудил с Лавровым украинский конфликт

07:41 22.09.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Делового совета при МИД России
Заседание Делового совета при МИД России
© МИД РФ
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Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 21 сентября обсудили ряд аспектов, связанных с конфликтом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба организации
"Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в материале.
Как отмечается в сообщении, "генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили несколько аспектов, связанных" с конфликтом на Украине.
Они также обсудили проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН.
Ранее Россия неоднократно указывала на проблему с выдачей виз США российским дипломатам, направляющимся на работу в ООН.
Вчера, 10:19
Зеленский в ООН. О чем говорят жесты и язык тела президента УкраиныЗеленский выступил в ООН. Кажется, не сказал ничего нового: нужно оружие, деньги, санкции против России. Но все же новое есть. Это жесты, это язык тела, который выдает в нем изменения, не подвластные речам
 
ООНСергей ЛавровАнтониу ГутеррешНовостиУкраинаконфликт
 
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