https://ukraina.ru/20230919/1049518597.html
Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России
Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России - 19.09.2023 Украина.ру
Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему его страна не вводит санкции против России, передает телеканал PBS
2023-09-19T09:34
2023-09-19T09:34
2023-09-19T09:34
турция
эрдоган
санкции
россия
новости
зарубежье
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Корреспондент американского канала в ходе интервью с турецким лидером заявила о критике некоторых американских сенаторов по поводу решения Турции не вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине, "как это делают другие члены ЕС и НАТО".Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ukraina.ru/20230324/1044689467.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, эрдоган, санкции, россия, новости, зарубежье
Турция, Эрдоган, санкции, Россия, Новости, Зарубежье
Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему его страна не вводит санкции против России, передает телеканал PBS
Корреспондент американского канала в ходе интервью с турецким лидером заявила о критике некоторых американских сенаторов по поводу решения Турции не вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине, "как это делают другие члены ЕС и НАТО".
"Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения стран-членов ЕС. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история", – сказал Эрдоган.
Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.