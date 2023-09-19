Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России - 19.09.2023 Украина.ру
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Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России
Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России - 19.09.2023 Украина.ру
Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему его страна не вводит санкции против России, передает телеканал PBS
2023-09-19T09:34
2023-09-19T09:34
турция
эрдоган
санкции
россия
новости
зарубежье
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Корреспондент американского канала в ходе интервью с турецким лидером заявила о критике некоторых американских сенаторов по поводу решения Турции не вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине, "как это делают другие члены ЕС и НАТО".Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.
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турция, эрдоган, санкции, россия, новости, зарубежье
Турция, Эрдоган, санкции, Россия, Новости, Зарубежье

Эрдоган ответил на критику Запада в отношении Турции за лояльность к России

09:34 19.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему его страна не вводит санкции против России, передает телеканал PBS
Корреспондент американского канала в ходе интервью с турецким лидером заявила о критике некоторых американских сенаторов по поводу решения Турции не вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине, "как это делают другие члены ЕС и НАТО".
"Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения стран-членов ЕС. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история", – сказал Эрдоган.
Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.
Ситуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 08:18
Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкцииПретендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости
 
ТурцияЭрдогансанкцииРоссияНовостиЗарубежье
 
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