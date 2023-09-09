https://ukraina.ru/20230909/1049283350.html

Грег Вайнер о том, как США не вернули политический долг России и об амнистии Пугачевой и Гребенщикова

Грег Вайнер о том, как США не вернули политический долг России и об амнистии Пугачевой и Гребенщикова - 09.09.2023 Украина.ру

Грег Вайнер о том, как США не вернули политический долг России и об амнистии Пугачевой и Гребенщикова

После трагедии 11 сентября, США получили политический кредит от России. Но использовали американцы его вовсе не на благо себе и всему миру. В итоге сегодня... Украина.ру, 09.09.2023

2023-09-09T07:34

2023-09-09T07:34

2023-09-09T07:34

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сша

киев

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владимир путин

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После трагедии 11 сентября, США получили политический кредит от России. Но использовали американцы его вовсе не на благо себе и всему миру. В итоге сегодня Энтони Блинкен пытается вывести Киев на переговоры с Москвой по корейскому или карельско-финскому варианту, потому что от украинского конфликта земной шар погрузился в хаос, считает политолог, американист Грег Вайнер.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.Ру.— Грег, с какой целью госсекретарь США Энтони Блинкен в четвертый раз приехал в Киев? Лоббировать мирные переговоров между Москвой и Киевом?— Двухчасовая встреча Блинкена с Зеленским была явно встречей предложений. Я думаю, госсекретарь США положил перед Зеленским две папки.Первая — с предложением заморозки украинского конфликта с разделением страны по корейскому образцу 1953 года. Напомню, что данный план предполагает, что на Украине будут установлены неофициальные границы, за которые не должны заходить Москва и Киев; будет согласовано временное перемирие, как это было сделано на Корейском полуострове в 1953 году.Вторая папка могла быть с планом остановки войны на Украине по примеру карельско-финского варианта 1940 года, когда между СССР и Финляндией был заключен Московский мирный договор, завершивший советско-финскую войну. Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с Выборгом и Сортавалой, а также другие приграничные территории и несколько островов в Финском заливе. Финны же в свою очередь, получили полный карт-бланш на свое развитие.Но, в отличие от Финляндии, если говорить о втором варианте, Украина настаивает на присоединении к ЕС и НАТО. Компромиссным вариантом здесь может быть сценарий, когда Киев откажется от претензий на территории, которые сейчас вернулись к России, а последняя, в свою очередь, закроет глаза на членство Украины в НАТО и ЕС. И получается, вроде бы, может быть реализована вторая версия.— Почему мы вообще говорим с вами о каких-то мирных решениях, когда завершение украинского конфликта на условиях Киева и Вашингтона не приемлемо для Москвы?— Весь этот конфликт катастрофически негативно влияет на мировые события. Посмотрите, например, что происходит с китайской экономикой. Валовой внутренний продукт вырос на 3% в 2022 году — это катастрофа; население ее чувствует. Если бы состояние китайских рынков было лучше на данный момент, возможно, события вокруг украинского конфликта развивались бы иначе.В КНР десять ведущих компаний по недвижимости объявили себя банкротами, у республики сейчас немало внутренних проблем, связанных с экономикой. Китай расстается с американскими активами не потому, что хочет плюнуть в лицо Вашингтону — китайцам нужны деньги.Инвесторы отвернулись от КНР в сторону Индии и малых стран — Вьетнама, Кампучии; Африканского континента. Напомню, что Apple намерены наращивать производство не только в Китае, но и в соседней Индии, где в ноябре выйдет новый iPhone.Китай потреблял 40% поставок зерна в рамках одноименной сделки. Конечно, остановка зерновой инициативы ударила по нему. Рост цен на нефть сильнее всего наносит ущерб Китаю.Многие эксперты считают, что Си Цзиньпин не едет на G20, потому что не хочет покидать Китай в такое нестабильное время. Китаю нужно, я думаю, принимать какие-то драматические решения, чтобы вернуть стабильность экономике.Поэтому украинский конфликт, конечно, дестабилизирует мировую экономику, бьет по логистике, по серому импорту (когда продукция из ЕС через третьи страны поставляется в Россию). В мире тотальный хаос: серый импорт нефти и газа, дикое количество левых танкеров, которые плавают под непонятно чьими флагами.— Украине необходимо искать выход из конфликта с Россией, поскольку на поле боя все складывается трагично для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут военные эксперты USA Today. Вы согласны с ними?— Конечно, всё именно так. Я уже неоднократно говорил, что Россия научилась воевать, выстроила грамотную оборону, проложила линию минирования — все это помогло сдержать так называемое контрнаступление ВСУ, которое несет огромные потери. Об этом сегодня говорят и французские, и британские, и немецкие эксперты.Официальная цифра последних потерь Украины, со слов Пентагона — 69 тысяч человек. Мои источники сообщают мне о потерях в 500 тысяч человек. При этом это только погибшие — неизвестно, сколько ранено всушников.— В последние дни усилились атаки беспилотников на российские города. Что это: агония украинской армии или открылось второе дыхание у контрнаступления ВСУ?— Я бы не стал называть это агонией — скорее попытками ударить по психологии россиян и экономике России. Колоссальные убытки несут авиакомпании, туроператоры и аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский: ограничены взлет и посадка, задерживают и отменяют рейсы, необходима смена летного состава, люди сидят в аэропортах в ожидании.А ведь народ необходимо где-то размещать, предоставлять гостиницы, обеспечивать питанием — это огромные деньги для авиации и туротрасли. Кроме того, люди перестали покупать билеты на ночные рейсы — стараются улететь днем.— Власти Нигера дали послу США Кэтлин Фитцгиббон 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Ранее аналогичные требования направили послам Франции и Германии. Кто виноват в том, что происходит на континенте?— Актором всех конфликтов, которые сейчас происходят и будут происходить в Африке, являются англичане. Это след Британской империи, которая, уходя, оставили за собой такой раздрай. Уходя с континента, они "расчертили" его абсолютно по живому в плане географических границ.Деколонизация началась после Второй мировой войны, после 1945 года, когда Индия, Пакистан, африканские страны приобрели независимость от Британской империи. Посмотрите на многолетний не прерывающийся конфликт между Пакистаном и Индией; обратите внимание на противоречия Китая и Индии. С чем они связаны? С вопросами границ — это все территориальные споры. То же самое в Нигере.— Двадцать два года назад в США произошел теракт, в результате которого погибло почти 3 тысячи человек. Как американская трагедия, произошедшая 11 сентября, повлияла на сами Штаты и мировую политику?— Теракт 11 сентября в первую очередь колоссально повлиял на сами Штаты. Я лично переживал с американским народом произошедшую трагедию. Надо сказать, что в тот момент Америка была едина как никогда. И не только она — весь мир объединился перед лицом американской трагедии.Особенно патриотичен, на мой взгляд, был американский шоу-бизнес. Например, в Нью-Йорке в октябре 2001 года Пол Маккартни организовал концерт, посвященный жертвам терактов, на котором выступили звезды мировой музыки Дэвид Боуи, Билли Джоэл, Джон Бон-Джови, Мик Джагер, Бритни Спирс, Эрик Клэптон и другие.Почетными гостями на мероприятии стали спасатели, пожарные, полицейские, которые принимали участие в разборе завалов после взрывов.На самом деле Америка пережила очень сильный экономический удар, в том числе Уолл-стрит не работала, биржи стояли несколько дней. Урон экономике составил более 3 триллионов долларов. То, что страна смогла оправиться после такого события, это удивительно.— За счет чего Америка выстояла в такое трудное для нее время?— Во-первых, США выстояли за счет фундаментально заложенной системы открытого рынка. Во-вторых, американцы получили огромную поддержку от своих партнеров и не только. Владимир Путин первым из всех мировых лидеров сделал звонок Джорджу Бушу, выразил соболезнования и предложил свою помощь в связи с трагедией.Я вспоминаю, сколько мне написало и позвонило знакомых из Москвы и Санкт-Петербурга: предлагали не только помощь, но и работу, квартиру в столице России. Я был потрясен. Трагедия дала огромный политический кредит США.— Президент России Владимир Путин предупреждал своего американского коллегу Джорджа Буша об атаке террористов на Америку за два дня до теракта 11 сентября 2001 года. Об этом впоследствии неоднократно говорили представители ЦРУ и наших спецслужб. Почему не удалось предотвратить теракт?— Да, вокруг произошедшего были различные версии, ходили разные слухи. Я помню, как американские журналисты трясли Бюро расследований США (FBI) на тему того, как оно пропустило эти удары. На что специалисты FBI сказали, что у них было 5 тысяч предупреждений в день, шел шквал звонков, и понять, какие из них настоящие, а какие фальшивка, было невозможно. Позже, из более тщательного и глубокого анализа истории, стали доступны данные, которые внесли ясность.— Как только Россия объявила начало спецоперации 24 февраля 2022 года, многие российские звезды эстрады, спорта и кино поспешили покинуть страну. Интересно, а как воспитать у шоу-бизнеса патриотичность подобно той, какую проявили американцы во время трагедии 11 сентября?— Почти полвека назад, в 1975 году, США завершили Вьетнамскую войну. Американский шоу-бизнес прошел этот опыт. Некоторые селебрити, например, актриса Джейн Фонда, осуждали военные действия Америки во Вьетнаме и выступали против этого.В Штатах тогда шла мобилизация, и многие граждане бежали в Канаду и другие страны — более 300 тысяч человек, если мне не изменяет память. Кстати, некоторые уехавшие в период Вьетнамской войны американцы до сих пор остаются в Канаде, несмотря на то, что Штаты объявили амнистию напуганных мобилизацией беженцев.То есть американцы переболели этим: они перебороли свое противостояние государственной политике — шоу-бизнес стал более патриотичным, приблизился к понимаю интересов родного государства. Российская Федерация и ее звездный сектор сейчас проходят похожий болезненный процесс.Неизбежна, я считаю, амнистия бежавших российских селебрити — обязательно будет примирение общества. Для нашей культуры, как мне кажется, важны такие творческие величины, как скала российского рок-н-рола Борис Гребенщиков, звезда советской и современной эстрады Алла Пугачева.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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