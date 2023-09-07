https://ukraina.ru/20230907/1049209500.html

Комбат 810-й бригады морской пехоты РФ: Тактика ВСУ - затянуть, а затем уничтожить. Мы раскусили это

Комбат 810-й бригады морской пехоты РФ: Тактика ВСУ - затянуть, а затем уничтожить. Мы раскусили это - 07.09.2023 Украина.ру

Комбат 810-й бригады морской пехоты РФ: Тактика ВСУ - затянуть, а затем уничтожить. Мы раскусили это

С началом украинского "контрнаступления" 810-я бригада морской пехоты Российской Федерации ни на день не уходит из новостной повестки. О героях-морпехах, тактике противника, кассетных боеприпасах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир батальона 810-й бригады морской пехоты с позывным "Ява".

2023-09-07T04:09

2023-09-07T04:09

2023-09-07T04:09

интервью

россия

сво

морская пехота

контрнаступление

мариуполь

учения

херсонское направление

вооружение

запад

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- Товарищ командир, за время СВО вы успели пройти очень длинный боевой путь. Верно ли я понимаю, что начался он в Мариуполе?- Да, верно.- Расскажите о своих первых впечатлениях. Трудно ли было включиться в боевую работу?- Я зашел восьмого марта 2022 года. Находясь под Мариуполем, еще не осознавал до конца, что придется столкнуться с противником и наносить друг другу огневое поражение. С чем столкнулись? В первую очередь, с тем, что средств БЛА квадрокоптерного типа у нас было недостаточно, чтобы обеспечить все роты и взводы. Ориентироваться на местности было непросто, поскольку это лесополки, населенные пункты, маленькие деревья и здания перед Мариуполем. И когда на подходе к городу противник стал бить по нам из минометов, мы поначалу даже не знали, что делать. Решения нужно было принимать на ходу.- Насколько реальная боевая ситуация отличалась от всего, что проходили на учениях?- Перед Мариуполем мы столкнулись с лесным массивом и нужно было оценить ситуацию. Нужно было понять, что в лесу есть овраги и ямы, а потому на БТР через него целым подразделением пройти невозможно. Нужно ведь было через лесополку беспрепятственно подойти к городу, чтобы техника не застряла. Но БТРы начали застревать, а по нам стали работать минометы.Нужно было эвакуировать машины, какие-то взводы отвести, маневрировать на ходу. Если бы у нас тогда в нужном количестве были квадрокоптеры, то все эти моменты заметили бы заранее и, быть может, изменили бы направление наступления на более выгодное.А то, что на учениях мы отрабатывали…когда минометы бьют, ты либо быстро двигаешься вперед, либо отходишь на более выгодные позиции для уточнения решения и дальнейшего наступления. Мы продвигались вперед и таким образом подошли непосредственно к городу, к забору.Сблизились с противником и тот перестал бить из минометов, но перед нами стоял железобетонный забор. Что делать? Сносить или не сносить забор? Можно ли, нельзя ли. Вроде бы город стоит перед нами. Снайперы начали бить с верхних этажей домов и пришлось быстро принимать решение – с помощью БТРов делать проемы в заборе и заводить через них подразделение. Сходу приступать к штурмовым действиям и зачистке первых этажей.Если вспомнить учения, то по штатной структуре пехота, экипажи БТР и больше никого. Непосредственно в Мариуполе я понял, что в роте морской пехоты при штурме города нужно менять штатную структуру. То есть должны быть штурмовые группы, группы обеспечения безопасности, огневой поддержки, эвакуации, подвоза боеприпасов и обеспечения. Ну это вода, сухпай. Все это нужно, когда бой в городе заканчивается, наступает ночь и мы с противником не воздействуем друг на друга. Но так было в начале СВО. Сейчас, как правило, боевые действия ведутся ночью, а днем противник иначе действует.- Выходит, что за время СВО изменились и сама картина боя, и время его ведения? Это связано с насыщением фронта "птицами" и тепловизорами?- Да. Если текущий момент сравнивать с тем, что было перед Мариуполем, да и просто на учениях, то разница ощутимая. Раньше мы наступали по полям, не использовали леса и лесополки, но после Мариуполя нас перебросили под Новомихайловку. Вот так, выполняя боевые задачи, столкнулись с лесополосами. Уже по полям никто не передвигается и не наступает.- Вы повоевали в городских условиях, в полях и лесополосах, а также на островах, что на Херсонском направлении. Что там за специфика?- Там нужны быстроходные лодки, способные обеспечить форсирование реки не менее пяти хорошо вооруженным, экипированным бойцам. Сами острова таковы, что копать там невозможно. Нужно быстро десантироваться, рассредоточиться и начинать наблюдение за обстановкой. И также быстро необходимо принимать решения, давать целеуказания для наведения артиллерии, если обнаружили противника.А если столкнулись с противником лицом к лицу, то боевые действия выглядят таким образом, что боец остается с противником один на один. И тут все зависит от навыков, наработанных на полигоне, от знаний, которые передали инструкторы, от того, насколько он готов морально. В этот момент он сам принимает решения для уничтожения противника. Вот такие особенности работы на островах. - Если память не изменяет, то штурмовиков для поля и для города тренируют по-разному. Насколько тяжело адаптироваться?- Ну, в принципе, да. Ну как…тяжело учиться на ходу. Каждый день удивляешься новому. Раз – противник вот так действует. А ты думаешь: так-так, давайте с этого направления тогда попробуем!Каждый день учились и делали выводы. По вечерам после того, как стемнеет, каждый командир садился и отрабатывал. Каждый предлагал что-то свое. Не так, что "я сказал и будет по-моему". Нет. Каждый думал и каждый высказывался. Так приходили к чему-то общему и на следующий день были готовы. У противника была тактика: сперва затянуть, а затем попытаться уничтожить. Мы раскусили это и больше на уловку не попадались.А в городах бывало, что улица завалена каким-то мусором. И мы уже понимали, что там, скорее всего, заложен тротил. Не совались туда. Объезжали, находили другие пути. Постоянно нужно думать-думать-думать! Без этого победы не видать.- Говорите, что противник временами удивлял. А самим его удивлять приходилось?- Пожалуй, что каждый день. Исходя из того, что ежедневно мы штурмовали. Были дни, когда он крепко держался за свои позиции, а были – когда нам легко удавалось занять их. И тогда противник недоумевал: что же такого еще мы придумали? А придумывали мы много чего и потому враг часто не знал, чего же от нас ожидать.- С какими образцами западного вооружения приходилось сталкиваться?- Да со всеми приходилось, кроме "Леопардов" и "Брэдли". В основном сталкивались с легкобронированной техникой: "Козак", кочующие минометы. Артиллерия, как правило, еще советская. Плюс – "Точка-У", кассетные боеприпасы.- То есть с кассетами столкнулись еще до того, как Запад официально передал их Киеву?- Впервые столкнулись под Новомихайловкой – при штурме. Это конец мая или начало июня 2022-го. Крайне опасный боеприпас. Штурмуя, ты ведь находишься не в укрытии, а кассеты покрывают довольно-таки большую площадь и процент поражения там очень высокий.Считаю, что к этому нужно готовиться. Лучше заранее готовить одиночные окопы и укрытия на разных участках штурма, поскольку противник может и будет их применять. Слышишь и думаешь: кассета или обычный боеприпас? Исходя из этого можно подстраховаться и занять укрытие или одиночный окоп, а уже после продолжить штурм.- А Запад объявил о передаче боеприпасов где-то месяц назад…- В 2022-м году мы столкнулись с кассетами советского образца – для РСЗО ГРАД, а Запад поставил импортные 155-е боеприпасы. Осколок такого боеприпаса прошивает БТР насквозь. Это нужно учитывать.- И как защититься?- В первую очередь, находясь в направлении наступления или на линии обороны, следует рассредоточиться. Нужно подготовить так называемые лисьи норы. Взаимодействие и система оповещения в подразделениях должны быть организованы на высшем уровне. Только так.- Говорят, что ваше подразделение богато героями. Расскажете?- Да много подвигов, на самом деле. Тот же Мариуполь вспомнить! После того, как дошли до центра города, нас направили к заводу Ильича. Это огромные цеха, которые нужно было штурмовать малыми группами по два-три человека.Ширина цеха – двести метров, длина – шестьсот. А противник внутри был расположен повсюду, рассредоточен по разным объектам. Позывной у бойца – "Татарин". Там были такие небольшие помещения. Он подбежал к одному и бросил две гранаты. Тем самым он ранил себя, но уничтожил около пяти военнослужащих ВСУ. Отдал сигнал двум бойцам, чтобы заняли позицию с другого направления. Маневрируя вперед и в сторону, осуществил охват, не допустил подхода вражеского подкрепления. Остальные, увидев это штурмовое действие, просто убежали. Их там не менее тридцати было. Вот так трое вынудили их бежать.- Круто! А известно, что там за подразделение было?- В Мариуполе мы столкнулись непосредственно с 35-й бригадой морской пехоты. И когда завод Ильича был взят в кольцо, а ВСУшникам предложили сдаваться в плен, они в нашу сторону выходить не хотели. Выходили к другим подразделениям, поскольку с нами не хотели сталкиваться. Боялись.- Что скажете насчет пленных?- Пока не дошли до Ильича и не взяли в кольцо, пока не блокировали Азовсталь, нам каждый день попадались пленные: по одному, по два, по пять. Малыми группами. Попадались обычные военнослужащие ВСУ. Нацистов сперва не видели, поскольку те всегда находились в глубине и прятались за военнослужащими ВСУ. И уже перед Ильича, перед Азовсталью они в одиночном порядке стали нам попадаться.На заводе Ильича, если не изменяет память, в плен сдалось 2100 человек. На Азовстали – более 4000.- А теперь с этим как?- Вот на Угледарском направлении каждую неделю со стороны противника выходили по одному-два человека. Либо же с тыла – в гражданской одежде приходили, чтобы вести наблюдение, но оказывались в плену. Однажды изловили подполковника ПВО. Тот ночью выходил. Сдали его органам ФСБ. Двух корректировщиков взяли там же. Еще были женщины, которые узнавали места дислокации подразделений на передовой.- Как на данный момент у наших бойцов обстоят дела с мотивацией?- Где-то в августе 2022 года у всех военнослужащих окончательно сформировалось понимание целей СВО: за что воюем, почему воюем, что здесь делаем? После того, как воспитательные органы и старшие начальники проработали этот вопрос, на данный момент у всех есть понимание и целей СВО, и того, что происходит в мире.- Что для вас будет являться победой?- Лично я думаю, что западные границы. Тогда цели СВО будут достигнуты и начнется новый диалог. Сформируем новые подразделения и определим место дислокации для каждой воинской части.- Трудно будет привести в чувства украинцев, отравленных пропагандой?- Думаю, что легко. Вот в Мариуполе я столкнулся с гражданскими людьми и первым впечатлением было – нас ждали. Я по глазам видел, что вовсе не враг для них. Да – у них много вопросов, да – где-то люди неуверенные, но общее впечатление – мы друг друга понимаем. Проблема может возникнуть с нацистами и их семьями, но полагаю, что эти просто сбегут, а если даже останутся, то не рискнут себя раскрывать. Обычные же люди, в большинстве своем, давно готовы жить в составе Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230823/1048884974.html

https://ukraina.ru/20230813/1048655190.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, россия, сво, морская пехота, контрнаступление, мариуполь, учения, херсонское направление, вооружение, запад, всу, азовсталь, пво