https://ukraina.ru/20230901/1049102515.html

ВСУ провалили летнюю кампанию, главная причина конфликта Запад-Россия. О чём говорили эксперты 1 сентября

ВСУ провалили летнюю кампанию, главная причина конфликта Запад-Россия. О чём говорили эксперты 1 сентября - 01.09.2023 Украина.ру

ВСУ провалили летнюю кампанию, главная причина конфликта Запад-Россия. О чём говорили эксперты 1 сентября

Украина.ру, 01.09.2023

2023-09-01T16:28

2023-09-01T16:28

2023-09-01T16:28

дмитрий бабич

сша

запад

россия

республиканцы

владимир зеленский

перемирие

бен уоллес

алексей резников

украина

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"Россия может перейти в наступление к зиме 2024 года"Россия успешно ведет боевые действия, Украина по-прежнему топчется на тех участках, где она все лето пыталась прорвать фронт, говорит эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Все свелось к боданию за Клещеевку и Работино, а также за несколько десятков сел. При этом противник понес просто колоссальные потери. Одним словом, ВСУ провалили летнюю кампанию.По словам Амерберга, есть версия, что Украина будет готовиться к стратегической обороне так же, как это делала Россия. Поэтому они тянут время."Мы прекрасно знаем, в какое время армии обычно начинают свои наступательные операции. Для этого нужно, чтобы была твердая почва, а войска не были привязаны к дорогам. Чем сильнее войска привязаны к дорогам, тем проще по ним наносить удары", – сказал эксперт.Он отмечает, что Россия может перейти в наступление к зиме 2024 года, когда замерзнет почва и техника будет чувствовать себя более свободно. В то же время наступательные действия могут вестись на одних направлениях, а на других продолжит удерживаться оборона."Например, на юге может быть сухо, а в районе Харькова – грязь по колено. Так что с точки зрения погоды, наступать надо или прямо сейчас, или зимой, или весной-летом.В любом случае, если мы хотим с минимальными потерями достичь стратегического успеха, то нам нужна общевойсковая наступательная операция. Такое в последний раз делали во время Великой Отечественной войны. Сейчас надо к этому возвращаться.А для этого надо восстанавливать военные округа. Все же помешались на "профессиональной армии". Мол, у нас будет маленькая компактная армия, которая будет воевать за деньги. Но армия – это часть народа. Защита Родины – долг каждого гражданина. И к деньгам это не имеет никакого отношения.Например, израильская армия всегда была призывной. Но назвать ее непрофессиональной никому не придет в голову.Такие глубокие реформы в ходе боевых действий должны проводиться очень быстро и решительно. Если мы это сделаем, можно будет говорить о серьезных победах", – уверен Амерберг.Отставка министров обороны Украины и Великобритании: что дальшеРанее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Алексей Резников будет снят с поста министра обороны Украины. По словам парламентария, Резников позже будет назначен послом Украины в Лондоне.Слухи об отставке Резникова ходили давно, говорит политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич. При этом он считает, что уход министра, как и отставка Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании, не повлияет на ситуацию вокруг Украины.По мнению Бабича, мы слишком много внимания уделяем персоналиям, полагая, что с кадровыми перестановками Запад образумится. Но основа конфликта между Россией и Западом – это не интересы и даже не ресурсы."Если бы Запад хотел, он мог бы за умеренную цену пользоваться нашими ресурсами. Российская элита на это шла. Главная причина конфликта – идеология.США и Евросоюз рассматривают себя как большевиков, которые замыслили глубокую мировую революцию, затрагивающую семью, экономику и отношения между людьми. Их идеология рассматривает Россию и Китай как крупные реакционные страны, которые могут помешать их проекту.С Россией и Китаем они будут бороться. А любое перемирие для них, как и для большевиков, всегда носит временный характер", – сообщил политолог.Мы говорим, продолжил Бабич, что республиканцы в США стали уставать от войны и выступают против отправки оружия на Украину."Но лично у меня вызвали хоть какую-то надежду слова Фрэнсиса Фукуямы (автор "Конца истории", лютый либерал, наш враг, преподавал на Украине "птенцам Зеленского"), который полгода назад сказал, что "мы слишком увлеклись сменой основ общества".Это был первый разговор о чем-то, что может привести к реальному миру. Но в целом идеология Запада пока не проявляет признаков к изменению", – заявил эксперт.

https://ukraina.ru/20230901/1049066574.html

https://ukraina.ru/20230831/1049076202.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

дмитрий бабич, сша, запад, россия, республиканцы, владимир зеленский, перемирие, бен уоллес, алексей резников, украина, китай, всу, наступление, харьков, великая отечественная война