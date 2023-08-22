Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро - 22.08.2023 Украина.ру
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Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро - 22.08.2023 Украина.ру
Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
С начала российской спецоперации Евросоюз выделил Украине свыше 77 миллиардов евро. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС
2023-08-22T11:27
2023-08-22T11:27
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Размер экономической помощи Евросоюза Украине составил более 38,3 миллиарда евро, на военную поддержку украинских властей в ЕС потратили 21,16 миллиарда евро.Остальные средства направили на поддержку беженцев в ЕС, механизм гражданской защиты ЕС, защиту детей и прочее.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности признался, что Европа втянута в конфликт с Россией. Он заявил, что Украина якобы является членом европейской семьи. Кроме того, он подчеркнул, что Евросоюз стал армией Украины, поскольку конфликт является вызовом для безопасности.Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий тогда указал, что Боррель "уже заранее разделил ответственность за будущее военное поражение Киева и фактически легализовал распространение неонацизма на европейском пространстве".
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ес, новости, евро, украина, помощь
ЕС, Новости, Евро, Украина, помощь

Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро

11:27 22.08.2023
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
Читать в
С начала российской спецоперации Евросоюз выделил Украине свыше 77 миллиардов евро. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС
Размер экономической помощи Евросоюза Украине составил более 38,3 миллиарда евро, на военную поддержку украинских властей в ЕС потратили 21,16 миллиарда евро.
Остальные средства направили на поддержку беженцев в ЕС, механизм гражданской защиты ЕС, защиту детей и прочее.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности признался, что Европа втянута в конфликт с Россией.
Он заявил, что Украина якобы является членом европейской семьи. Кроме того, он подчеркнул, что Евросоюз стал армией Украины, поскольку конфликт является вызовом для безопасности.
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий тогда указал, что Боррель "уже заранее разделил ответственность за будущее военное поражение Киева и фактически легализовал распространение неонацизма на европейском пространстве".
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 11:00
Политолог объяснил, почему ради разграбления России Евросоюз готов на бесконечную войну на УкраинеСамый сильный экономический удар, связанный с украинским конфликтом, пришелся именно на Европу, она загнана в угол правительством США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
 
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