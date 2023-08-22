https://ukraina.ru/20230822/1048857118.html
Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро - 22.08.2023 Украина.ру
Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
С начала российской спецоперации Евросоюз выделил Украине свыше 77 миллиардов евро. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС
2023-08-22T11:27
2023-08-22T11:27
2023-08-22T11:27
ес
новости
евро
украина
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6de80f418f7e4f9f30940a3e4b3b76ab.jpg
Размер экономической помощи Евросоюза Украине составил более 38,3 миллиарда евро, на военную поддержку украинских властей в ЕС потратили 21,16 миллиарда евро.Остальные средства направили на поддержку беженцев в ЕС, механизм гражданской защиты ЕС, защиту детей и прочее.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности признался, что Европа втянута в конфликт с Россией. Он заявил, что Украина якобы является членом европейской семьи. Кроме того, он подчеркнул, что Евросоюз стал армией Украины, поскольку конфликт является вызовом для безопасности.Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий тогда указал, что Боррель "уже заранее разделил ответственность за будущее военное поражение Киева и фактически легализовал распространение неонацизма на европейском пространстве".
https://ukraina.ru/20230815/1048678484.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c00a866054842c1ea5a502a1a21d43b5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ес, новости, евро, украина, помощь
ЕС, Новости, Евро, Украина, помощь
Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
С начала российской спецоперации Евросоюз выделил Украине свыше 77 миллиардов евро. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС
Размер экономической помощи Евросоюза Украине составил более 38,3 миллиарда евро, на военную поддержку украинских властей в ЕС потратили 21,16 миллиарда евро.
Остальные средства направили на поддержку беженцев в ЕС, механизм гражданской защиты ЕС, защиту детей и прочее.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности признался, что Европа втянута в конфликт с Россией.
Он заявил, что Украина якобы является членом европейской семьи. Кроме того, он подчеркнул, что Евросоюз стал армией Украины, поскольку конфликт является вызовом для безопасности.
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий тогда указал, что Боррель "уже заранее разделил ответственность за будущее военное поражение Киева и фактически легализовал распространение неонацизма на европейском пространстве".