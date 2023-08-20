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Потеряли 11 самолетов. Военный эксперт ответил на вопрос, как России уничтожить мосты через Днепр

Потеряли 11 самолетов. Военный эксперт ответил на вопрос, как России уничтожить мосты через Днепр - 20.08.2023 Украина.ру

Потеряли 11 самолетов. Военный эксперт ответил на вопрос, как России уничтожить мосты через Днепр

Попытки уничтожить мост, когда вы не контролируете хотя бы один берег реки, будут эффективны только первое время. В целом же это бесполезно, потому что полотно можно отремонтировать, а в сами опоры попасть очень тяжело. Об этом рассказал военный историк Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-08-20T13:26

2023-08-20T13:26

2023-08-20T13:26

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Сейчас противники уничтожения мостов через Днепр приводят в пример опыт уничтожения американцами железнодорожного моста "Пасть дракона" через границу Китая и Вьетнама, который США смогли разбомбить только в самом конце войны.Что касается "Пасти дракона", то американцы при полном господстве в воздухе смогли повредить его только в 1972 году. Они совершили 873 авиавылета, потеряв при этом 11 машин. А после войны мост был опять введен в строй, уточнил эксперт.США допустили во Вьетнаме ту же ошибку, что и СССР в Афганистане. Они пытались удержать у власти непопулярное правительство. Россия в ходе СВО этого не делает. Всё, что Россия освобождает на Украине, она оставляет за собой, не пытаясь удержать чей-то режим. Поэтому она обязательно одержит победу, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, вьетнам, сша, сво, мост, днепр, россия