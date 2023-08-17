https://ukraina.ru/20230817/1048744258.html

Дмитрий Выдрин о России и Украине: Первая идет через кровь и боль. Вторая — через Бандеру и иную веру

Дмитрий Выдрин о России и Украине: Первая идет через кровь и боль. Вторая — через Бандеру и иную веру - 17.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о России и Украине: Первая идет через кровь и боль. Вторая — через Бандеру и иную веру

Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему именно сейчас — когда весь мир, затаив дыхание гадает, быть или не... Украина.ру, 17.08.2023

2023-08-17T03:24

2023-08-17T03:24

2023-08-17T03:24

дмитрий выдрин

интервью

украина

россия

турция

сша

евгений примаков

книга

цивилизация

русская культура

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Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему именно сейчас — когда весь мир, затаив дыхание гадает, быть или не быть заморозке украинского конфликта — вышла его книга "Парадоксы футурологии. Мир глазами политолога". В этом сборнике представлены отдельные публикации автора, которые тонкой нитью связывает тема "русская цивилизация".— Дмитрий Игнатьевич, чем определен выбор темы вашей новой книги? Лично я увидела ее, как попытку раскрыть Россию как цивилизацию и нарисовать образ обновленной Украины. — Честно говоря, я испытывал некоторую неловкость при издании этой книги. Дело в том, что текст для нее я специально не писал. Это сборник моих предыдущих публикаций. Соответственно, сомневался, стоит ли напоминать читателю об уже озвученных своих идеях, мыслях, смыслах.— Конечно, стоит! Особенно сейчас, когда вновь идет обсуждение дальнейшей судьбы Украины в будущем России…— В публикации такого сборника меня убедил вдумчивый публицист Федор Лисицын. Он считает мемуары не вполне корректной аналитической формой — мол, это лукавство послезнания. То есть проекция будущего опыта на предшествующие ситуации. А сборник неотредактированных задним числом статей, дает представление о том, насколько автор мог понять и оценить текущий момент.Здесь уже читатель сам рассудит, как глубоко писатель "сечет фишку" — разбирается в актуальных событиях, тенденциях, фактах. Вот я и решился отдаться на суд читателя... И отнюдь не считаю, что читатель всегда прав, как и пресловутый потребитель. Но он, безусловно, имеет право иметь перед глазами текст, синхронный с периодом его написания.Меломан, получает удовольствие на концерте лишь тогда, когда предвосхищает мелодию на несколько тактов. Думаю, что и читатель получит удовольствие от анализа прошлых событий, итог которых он уже знает в отличие от автора [который на момент их написания не мог заглянуть в будущее].Что касается общей темы, то это действительно всё о "русской цивилизации". Украинская тематика здесь выступает скорее нюансом, штрихом общей темы. В отличие, скажем от академика Александра Чубарьяна, я не вижу оснований говорить об отдельной украинской цивилизации. Соответственно, нельзя обновлять то, чего нет.— Книгу о России, очевидно, должны читать не столько в России, сколько за ее пределами. На какого читателя вы ориентировались? Что хотели донести иностранцам?— На этой неделе у меня вышло издание в Сербии. Сербское издательство само выбрало, перевело и издало одну из моих последних книг. Я ее не писал "для иностранцев". Писал просто для умного читателя. Там такие нашлись.Когда пишешь статью или книгу, ориентируешься не на национальность читателя, а на его адекватность. Когда-то великий Маяковский советовал своим подражателям: "Не делайте под Маяковского. Делайте под себя". Перефразирую: не делайте под иностранцев, делайте под себя.— В вашем сборнике, помимо России и Украины, особое внимание уделено Турции, Венгрии, Армении, Узбекистану, США. Почему именно эти страны удостоились вашего отдельного внимания?— Выбор простой — довелось жить и работать в этих странах. В частности, участвовать в качестве консультанта в президентских и парламентских выборах или быть на них официальным наблюдателем.Кроме того, предполагаю, что Штаты будут и дальше главным оппонентом, конкурентом России. Мы избавились от иллюзии однополюсности — пройдем и сквозь фантом многополюсности. Геополитика вырастает из матрицы географии. Соответственно, в будущем будет перманентная схватка двух полюсов — Штатов и нас.Венгрия и Турция — вероятные ядра будущих субрегиональных образований. Узбекистан определит судьбу Центральной Азии, а Армения — Закавказья… Всё это крайне интересно изучать и анализировать, особенно, если в этих странах много личных контактов и связей.— Кого сегодня можете назвать "предполитиком", а кого политиком, который "умеет мыслить, а не потреблять", как говорил философ Антонио Грамши, которого вы цитируете в книге?— Да, Антонио Грамши — великий пророк. Я бывал в маленьком городке Италии, где он родился. Там до сих пор вся духовная жизнь строится вокруг наследия Грамши. Весь городок собирается в местной библиотеке, чтобы вспоминать и смаковать мысли гения…У меня есть своя авторская методика определения потенциала личности. Ну, как "своя" — она мне досталась в наследство от учителей: академиков Глушкова, Амосова и незабвенного философа Александра Зиновьева. Это отдельная история. Скажу только, что методика трудоемкая и предполагает анализ трех больших групп факторов. Зато дает весьма точные оценки.По масштабу личностей выделяю в современном мире трех политиков. Нет, пожалуй, четырех. Это лидеры Китая, РФ, Турции. Чуть позже к ним может присоединиться и премьер Венгрии. Трудно ему — масштаб его личности сильно превосходит нынешние размеры страны. А, еще забыл президента Узбекистана. Но там всё сложно…Все остальные — предполитики, недополитики, псевдополитики… Мда…— Вы выражали надежду, что с приходом Евгения Примакова в "Россотрудничество" там произойдут положительные изменения. Оправдались ли ваши ожидания?— Да, были такие надежды после встречи с Евгением. Я об этом пишу в книге. Пока они не оправдались...У меня есть только один пример. В Турции подружился с одним "интернетчиком", который также преподает в тюрьме русский язык. Оказалось, что там заключенные, овладев "великим и могучим", после освобождения значительно реже становятся на путь рецидива. Наверное, потому, что легче найти работу — в отелях, туризме, торговле. Спросил его: "Наверное, это инициатива "Россотрудничества"?" Тот в ответ: "А что такое Россотрудничество?"Когда люди в критически важных для нас странах, перестанут задавать подобный вопрос, я скажу, что надежды оправдались.— В советское время были разные футурологи, которые рисовали картинки счастливого советского будущего. Они предсказали почти все: видеосвязь, космические путешествия, урбанистические города. Только не догадались, что все это будет уже вне СССР. А в чем приоритеты футурологии, по-вашему: угадать будущую технологию или будущее страны?— Думаю, что главная задача футурологии — предсказать смыслы, базовые идеи, ключевые мечты, вокруг которых будут строиться мировые цивилизации. Остальное — детали и подробности. Один мой знакомый говорил: "Круг — это визуальный образ счастья без подробностей". Надо искать эту геометрию будущего.— Каким вы видите будущее России и Украины, с учетом того, что сейчас страны вновь пытаются обсуждать мирный план решения конфликта? Порадуйте нас оптимистичным прогнозом.— Будущее России в продолжение вышесказанного — это смыслы ее существования. Сейчас через кровь и боль, бред и глупь вырисовываются узнаваемые контуры тех основ, ради которых не страшны испытания. Звучит пафосно, но понятно: правда, народ, держава. У самурая нет цели, но есть путь. У русских (в самом широком смысле) путей много, но цель одна. Если не собьёмся с нее, то прогноз самый оптимистичный.У нынешней Украины тоже есть цели, ради которых многие готовы на испытания: Бандера и другая вера. Вот только эти названные цели [двух стран] не конкурентны — ни по формальному масштабу, ни по внутреннему содержанию. Первые аннигилируют вторые.— Распространяете ли вы содержание книги доступными молодежи методами: соцсети, блоги и так далее?— А что такое "блоги"? Шучу. Просто верю не в сети, а в провидение. "Сети" вообще уходящая натура. Если кому-то суждено узнать новое и важное для себя, он так или иначе узнает. Как? Судьба подскажет.— Как и где будете презентовать книгу?— Видел на юге у аниматора футболку с надписью: "Секс-инструктор. Первая ночь бесплатно". Думаю, что и издательство имеет так называемое право первой ночи. То есть право на презентацию своего издания. Они вроде планировали в большом столичном книжном магазине. А по большому счету, книгу надо презентовать там, где она писалась. Отсюда география презентаций — от Москвы до самых до окраин.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

дмитрий выдрин, интервью, украина, россия, турция, сша, евгений примаков, книга, цивилизация, русская культура, международные отношения, политики, россотрудничество