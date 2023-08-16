https://ukraina.ru/20230816/1048735361.html

Медведев объяснил важность выставки трофейной западной техники

Медведев объяснил важность выставки трофейной западной техники - 16.08.2023 Украина.ру

Медведев объяснил важность выставки трофейной западной техники

Все попытки украинского наступления являются неудачными, потому что ВС РФ научились эффективно уничтожать западную технику. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время осмотра трофейной техники ВСУ на форуме "Армия-2023"

2023-08-16T16:55

2023-08-16T16:55

2023-08-16T16:55

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дмитрий медведев

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Совершенно очевидно, что Россия научились эффективно противодействовать западному вооружению, сказал Медведев. Все попытки контрнаступления, которые предпринимает Украина, являются неудачными, добавил он.Он отметил, что среди западной техники попадаются как хорошие образцы, так и неудачные. При этом её эффективность всегда проверяется в полевых условиях, во время боевых действий.Медведев осмотрел экспозицию, на которой была представлена захваченная бронетехника ВСУ. Ему показали уничтоженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведскую БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ-105 Saxon.Зампреду Совбеза РФ также показали захваченную артиллерийскую установку М777 производства США, немецкую машину для разминирования MineWolf, американские броневики HMMWV ("Хаммер"), различные переносные гранатомёты и противотанковые комплексы, которые используют ВСУ.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. Его организатором является Министерство Обороны РФ.

https://ukraina.ru/20230816/1048731751.html

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новости, дмитрий медведев, армия, форум, военная техника, вооружение, нато, выставка