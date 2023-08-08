https://ukraina.ru/20230808/1048546132.html

Конкуренция вместо благодарности. Киев обещает дружить с Варшавой только до конца боевых действий

Конкуренция вместо благодарности. Киев обещает дружить с Варшавой только до конца боевых действий - 08.08.2023 Украина.ру

Конкуренция вместо благодарности. Киев обещает дружить с Варшавой только до конца боевых действий

Варшава пытается замять скандал, вызванный очередными недружественными заявлениями из Киева. Но в условиях набирающей обороты избирательной кампании в Польше сделать это становится всё сложнее.

2023-08-08T04:24

2023-08-08T04:24

2023-08-08T04:24

эксклюзив

польша

украина

спецоперация

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Не успели улечься страсти в связи с публичным дипломатическим конфликтом между Польшей и Украиной, вызванным заявлениями ключевого внешнеполитического советника польского президента – Марчина Пшидача, как в игру вступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Сейчас Польша является нашим ближайшим партнером и другом – и останется им до конца войны. После её завершения у нас будут конкурентные отношения, мы будем конкурировать за разные рынки. В то же время, мы будем четко занимать проукраинские позиции и отстаивать свои интересы" – заявил Подоляк в воскресенье, 6 августа, в эфире украинского государственного телеканала "Дом", вещающего на русском языке.На следующий день эти слова высокопоставленного украинского пропагандиста произвели в польских СМИ эффект разорвавшейся бомбы. В заголовках их называли спорными и ошеломляющими, а отдельные издания даже писали о "развороте Украины на 180 градусов". При этом самый популярный комментарий, сделанный польским политиком, был очень коротким. "Спасибо за искренность!" – написал в Твиттер депутат Европарламента от правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (ПиС) Яцек Сариуш-Вольский, причём "спасибо" он написал на украинском языке, используя латинские буквы (Diakujemo).Как всегда, первыми отреагировали журналисты, тем более, что когда-то Михаил Подоляк был их коллегой."Роковая речь Подоляка. При максимуме доброй воли можно было бы предположить, что он имеет в виду, мол, после войны отношения Польши и Украины будут нормальными, как, например, между Польшей и Чехией – тут и там сотрудничаем, тут и там конкурируем – но сегодня они исключительны, потому что у нас общий враг и идёт война. Но противопоставление "дружбы" "конкуренции" в привязке к войне звучит ужасно. Теперь мы дружим, потому что в вас нуждаемся, а когда война закончится, мы покажем, на что способны, и, например, вытесним вас с какого-нибудь рынка более дешёвой продукцией" – возмутился известный журналист Яцек Ленский, работающий на польском государственном телевидении TVP."И это говорит парень, представляющий президента Украины. Украина, завязшая в войне с Россией, находится в драматической военной, демографической, социальной и экономической ситуации. Короче говоря, она еле жива, а последствия войны ужасны и ведут к деградации Украины на десятилетия. Сотрудничество и поддержка со стороны Польши будут необходимы ещё много лет. А он говорит такие вещи. Это ужасно глупо. Украинцы, которых я знаю, хватаются за головы" – отметил Ленский."Всегда можно использовать слово "сотрудничество" вместо "конкуренция". Кроме того, часть выступления о друзьях и лучших союзниках до конца войны, мягко говоря, неудачна. Давайте помнить, что Польша и другие страны рассчитывают на восстановление Украины. Они помогают, но хотят также получить выгоду", – считает редактор портала Defence24.pl Бартоломей Выпартович.При этом провластные журналисты и аналитики Польши попытались перевести дискуссию в другое русло."В связи с заявлением Подоляка на Украине разгорелась внутриполитическая драка, разыгранная их оппозицией, напавшей на Зеленского. Однако мы с украинцами – близкие родственники, потому что когда я всё это читаю, я чувствую себя как дома", – написала в Твиттер Агнешка Ромашевская, руководитель пропагандистского телеканала "Белсат", финансируемого из польского госбюджета. Процитировавший Ромашевскую портал "Солидарность" в качестве подтверждения её слов представил критическую публикацию депутата Верховной Рады Николая Княжицкого, входящего во фракцию экс-президента Петра Порошенко."Рекомендую быть осмотрительными. Подоляк – человек весьма ограниченного влияния, высказывание обрывается на середине предложения, а затем подвергается практически одинаковой "интерпретации" почти всеми кремлевскими СМИ" – в свою очередь заявил бывший руководитель Офиса международной политик в администрации президента Польши Якуб Кумох. Однако самое развёрнутое оправдание Подоляка опубликовал руководитель Центра восточных исследований при правительстве Польши Войцех Кононьчук, который ещё неделю назад жёстко критиковал Киев."Анатомия манипуляции, или Как Россия разжигает эмоции между Польшей и Украиной. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал интервью нишевому телевидению, в котором среди прочего говорил о Польше. Российские агентства приводят лишь один вырванный из контекста отрывок, в котором смысл заявления Подоляка пропадает, но создается впечатление, что после войны между Украиной и Польшей начнется некая конкуренция. Между тем Подоляк говорит об экономической конкуренции не только с Польшей, но и с "любой другой страной", это нормальная вещь. Новость попадает в Твиттер и быстро набирает сотни тысяч просмотров. Начинаются плохие эмоции, возникающие в результате искажения сообщения" – написал Кононьчук в своём Твиттер.Правда, каким боком "российские агентства" к польским СМИ, которые сами акцентировали именно на словах о грядущей конкуренции Украины и Польши, аналитик не объяснил. А его обширное цитирование положительных оценок со стороны Подоляка нынешнего состояния польско-украинских отношений выглядело и вовсе комично, ведь там были следующие слова: "В нынешних условиях из-за срыва Россией зерновой инициативы Украине нужен сухопутный зерновой коридор, поэтому дискуссию по этому вопросу нужно вести максимально корректно, открыто, и не бояться делать это публично".При этом близкий к польской леволиберальной оппозиции портал Polityka отметил, что в зерновой дискуссии Киев обходит Варшаву, и договаривается напрямую с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и комиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом, минуя комиссара по сельскому хозяйству, представителя Польши Януша Войцеховского."Кроме того, Киев также пытается задействовать Берлин с его влиянием на политику Брюсселя. Это показывает, что Украина, хотя и не является членом ЕС, лучше умеет использовать его механизмы для достижения своих стратегических целей, чем Польша – член ЕС с 2004 года" – иронизирует журналист портала Polityka Эдвин Бендык.В защиту Украины выступил также Пётр Андрусечко, киевский корреспондент самого влиятельного издания польской оппозиции, Gazety Wyborczej."Из обширной дискуссии в польском Твиттере можно сделать вывод, что отстаивать свои интересы может только Польша, остальные должны быть просто благодарны. При этом польский экспорт на Украину с начала российской агрессии в прошлом году до конца мая 2023 года составил почти 14 млрд евро, импорт из Украины составил 8,2 млрд евро. По оценкам, в 2023 году польский экспорт на Украину составит 1/3 всего экспорта ЕС в эту страну. Польский интерес включает в себя и контракты на продажу оружия для Украины, потому что не всё поставляют даром" – написал он в Фейсбук*."Недавно Литва закупила для Украины две зенитно-ракетные установки NASAMS. Эта страна предоставляет значительные объемы военной помощи, хотя она намного меньше, чем Польша. В то же время оттуда, – по крайней мере, этого не слышно в Киеве, – не доносятся жалобы на отсутствие благодарности" – иронично заключил Андрусечко.В свою очередь, журналист консервативного портала DoRzeczy Павел Лисицикий в колонке "Издержки политики любви" назвал отношение большинства польских политиков к Украине инфантильным."Неудивительно, что многие из них не в состоянии стряхнуть с себя то, на что они, бедолаги, не могли рассчитывать. Не могли, потому что так верили в собственную пропаганду и так привязались к любви в отношении своего соседа, на которого напала Россия. Поэтому они не знают, что делать, когда слышат сообщения СМИ о том, что президенту Владимиру Зеленскому, мол, надоело работать с ПиС и он делает ставку на оппозицию. Они не знают, чем объяснить всё более жесткие обвинения со стороны Киева в том, что Польша манипулирует, предаёт, занимается популизмом и т.д. и т.п. Что ответить на слова премьер-министра Украины, который сравнил поведение Польши в вопросе импорта украинского зерна с поведением России?" – иронизирует Лисицкий.Как бы то ни было, на официальном уровне Варшава пока действительно демонстрирует неожиданную сдержанность. Но даже киевские пропагандисты с портала "Европейская правда" (ЕП) прогнозируют, что Украину ожидают несколько месяцев непростых отношений с Польшей – вплоть до самых парламентских выборов, которые должны состояться в конце октября или начале ноября (точная дата станет известна до 14 августа)."Последние намеки из Варшавы позволяют предположить, что в случае упорства Киева в ход могут пойти другие претензии – озвучивать их до окончания войны больше не табу. А перечень этих претензий и оскорблений в Варшаве достаточно длинный – впрочем, маловероятно, что конфликт коснется вопросов безопасности" – пишет редактор ЕП Юрий Панченко.С другой стороны, далеко не факт, что по завершении парламентских выборов в Польше появится возможность нормализации польско-украинских отношений – в том числе из-за того, что результатом голосования может стать затяжная коалициада с возможностью проведения уже досрочных выборов.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, спецоперация