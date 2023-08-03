Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Fot. P. Tracz Kancelaria Premieraминистр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
Польша готова обеспечить безопасность на восточном фланге НАТО, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал Белоруссию в военном отношении "частью воссозданной Российской империи" и заявил об увеличении численности войск на восточной границе.
Генерал польской армии Марек Соколовский уточнил, как именно была укреплена граница с Белоруссией.
"В окрестностях границы с Белоруссией были перегруппированы вертолеты 1-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады", - заявил польский генерал.
Вертолёты, отметил Соколовский, "вооружены и боеготовы", а некоторые пилоты имеют опыт полётов в Афганистане и Ираке.
"Если что-то вызовет беспокойство, они без колебаний применят свое оружие", - добавил он.
В Минобороны Польши 1 августа заявили, что нарушили четыре белорусских вертолета. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты.
В Министерстве обороны Белоруссии опровергли заявления Варшавы: "обвинения о нарушении границы территории вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были созданы польскими военно-политическими средствами для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".
В Минобороны Белоруссии также подчеркнули, что разночтения в трактовке ситуации польскими военными говорит о том, что они посоветовались "со своими заокеанскими хозяевами".
Вчера, 12:10Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и БелоруссииВоздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)