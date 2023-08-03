Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады - 03.08.2023 Украина.ру
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Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады
Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады - 03.08.2023 Украина.ру
Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады
Польша готова обеспечить безопасность на восточном фланге НАТО, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
2023-08-03T18:10
2023-08-03T18:10
новости
польша
зарубежье
белоруссия
российская империя
минобороны
вертолеты
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал Белоруссию в военном отношении "частью воссозданной Российской империи" и заявил об увеличении численности войск на восточной границе.Генерал польской армии Марек Соколовский уточнил, как именно была укреплена граница с Белоруссией.Вертолёты, отметил Соколовский, "вооружены и боеготовы", а некоторые пилоты имеют опыт полётов в Афганистане и Ираке.В Минобороны Польши 1 августа заявили, что нарушили четыре белорусских вертолета. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты.В Министерстве обороны Белоруссии опровергли заявления Варшавы: "обвинения о нарушении границы территории вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были созданы польскими военно-политическими средствами для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".В Минобороны Белоруссии также подчеркнули, что разночтения в трактовке ситуации польскими военными говорит о том, что они посоветовались "со своими заокеанскими хозяевами".
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новости, польша, зарубежье, белоруссия, российская империя, минобороны, вертолеты
Новости, Польша, Зарубежье, Белоруссия, Российская империя, Минобороны, вертолеты

Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады

18:10 03.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Fot. P. Tracz Kancelaria Premieraминистр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Fot. P. Tracz Kancelaria Premiera
Читать в
Польша готова обеспечить безопасность на восточном фланге НАТО, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP
Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал Белоруссию в военном отношении "частью воссозданной Российской империи" и заявил об увеличении численности войск на восточной границе.
Генерал польской армии Марек Соколовский уточнил, как именно была укреплена граница с Белоруссией.
"В окрестностях границы с Белоруссией были перегруппированы вертолеты 1-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады", - заявил польский генерал.
Вертолёты, отметил Соколовский, "вооружены и боеготовы", а некоторые пилоты имеют опыт полётов в Афганистане и Ираке.
"Если что-то вызовет беспокойство, они без колебаний применят свое оружие", - добавил он.
В Минобороны Польши 1 августа заявили, что нарушили четыре белорусских вертолета. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты.
В Министерстве обороны Белоруссии опровергли заявления Варшавы: "обвинения о нарушении границы территории вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были созданы польскими военно-политическими средствами для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".
В Минобороны Белоруссии также подчеркнули, что разночтения в трактовке ситуации польскими военными говорит о том, что они посоветовались "со своими заокеанскими хозяевами".
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Вчера, 12:10
Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и БелоруссииВоздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)
 
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