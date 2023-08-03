https://ukraina.ru/20230803/1048463547.html

Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады

Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады - 03.08.2023 Украина.ру

Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады

Польша готова обеспечить безопасность на восточном фланге НАТО, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщили журналисты польского информагентства PAP

2023-08-03T18:10

2023-08-03T18:10

2023-08-03T18:10

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вертолеты

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал Белоруссию в военном отношении "частью воссозданной Российской империи" и заявил об увеличении численности войск на восточной границе.Генерал польской армии Марек Соколовский уточнил, как именно была укреплена граница с Белоруссией.Вертолёты, отметил Соколовский, "вооружены и боеготовы", а некоторые пилоты имеют опыт полётов в Афганистане и Ираке.В Минобороны Польши 1 августа заявили, что нарушили четыре белорусских вертолета. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты.В Министерстве обороны Белоруссии опровергли заявления Варшавы: "обвинения о нарушении границы территории вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были созданы польскими военно-политическими средствами для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".В Минобороны Белоруссии также подчеркнули, что разночтения в трактовке ситуации польскими военными говорит о том, что они посоветовались "со своими заокеанскими хозяевами".

https://ukraina.ru/20230802/1048420494.html

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новости, польша, зарубежье, белоруссия, российская империя, минобороны, вертолеты