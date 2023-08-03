Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности - 03.08.2023 Украина.ру
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Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности
Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности - 03.08.2023 Украина.ру
Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности
Депутат Верховной Рады обещал, что продолжить вскрывать коррупционные аферы Зеленского и его приближенных
2023-08-03T18:04
2023-08-03T18:04
новости
верховная рада
александр дубинский
владимир зеленский
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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что из-за критики в адрес президента Владимира Зеленского власти страны преследуют его и пытаются "закрыть ему рот". Об этом Дубинский заявил 3 августа в своем телеграм-канале.Депутат отметил, что ранее днем полиция в его квартире провела незаконные обыски с целью найти любой компромат, который может быть использован для его дискредитации. По словам Дубинского, это случилось после того, как он в Национальном антикоррупционном бюро Украины дал свидетельские показания по делу о госизмене Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства."Цинично вмешиваясь в личную жизнь моей семьи, негодяи из офиса президента пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы. Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле", - заявил Дубинский.Депутат добавил, что озвученные в его адрес обвинения являются полностью надуманными – они призваны прекратить его оппозиционную деятельность и критику действующих властей в лице Зеленского, Ермака и приближенных им чиновников."Буду отстаивать свою правоту в суде и продолжу деятельность, направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании", - подчеркнул Дубинский.Как сообщало издание Украина.ру, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у депутата Верховной Рады из-за подделки документов. В сообщении пресс-службы СБУ было отмечено, что проверяются обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения. По информации СБУ, депутат якобы сопровождал своего отца на лечении за границей, однако отец выезжал и вернулся оттуда самостоятельно, без сопровождения сына.Недавно фигурантом громкого скандала в связи с поездкой на Мальдивы стал депутат Верховной Рады Юрий Аристов. В результате Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.
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новости, верховная рада, александр дубинский, владимир зеленский
Новости, Верховная Рада, Александр Дубинский, Владимир Зеленский

Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности

18:04 03.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр ДубинскийАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Дубинский
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Депутат Верховной Рады обещал, что продолжить вскрывать коррупционные аферы Зеленского и его приближенных
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что из-за критики в адрес президента Владимира Зеленского власти страны преследуют его и пытаются "закрыть ему рот". Об этом Дубинский заявил 3 августа в своем телеграм-канале.
Депутат отметил, что ранее днем полиция в его квартире провела незаконные обыски с целью найти любой компромат, который может быть использован для его дискредитации. По словам Дубинского, это случилось после того, как он в Национальном антикоррупционном бюро Украины дал свидетельские показания по делу о госизмене Деркача и участия в этом деле высших должностных лиц государства.
"Цинично вмешиваясь в личную жизнь моей семьи, негодяи из офиса президента пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы. Очевидно, что никакого другого серьезного повода для политического преследования они не нашли и потому применили грязные провокации в своем фирменном стиле", - заявил Дубинский.
Депутат добавил, что озвученные в его адрес обвинения являются полностью надуманными – они призваны прекратить его оппозиционную деятельность и критику действующих властей в лице Зеленского, Ермака и приближенных им чиновников.
"Буду отстаивать свою правоту в суде и продолжу деятельность, направленную на вскрытие коррупционного спрута Зеленского и компании", - подчеркнул Дубинский.
Как сообщало издание Украина.ру, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у депутата Верховной Рады из-за подделки документов. В сообщении пресс-службы СБУ было отмечено, что проверяются обстоятельства и законность его выезда за границу в период военного положения. По информации СБУ, депутат якобы сопровождал своего отца на лечении за границей, однако отец выезжал и вернулся оттуда самостоятельно, без сопровождения сына.
Недавно фигурантом громкого скандала в связи с поездкой на Мальдивы стал депутат Верховной Рады Юрий Аристов. В результате Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.
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