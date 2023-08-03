Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW* - 03.08.2023 Украина.ру
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Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW*
Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW* - 03.08.2023 Украина.ру
Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW*
Польские фермеры обеспокоены тем, что украинское зерно наводнит рынок и нанесет ущерб внутреннему производству, пишет Deutsche Welle*
2023-08-03T17:43
2023-08-03T17:43
новости
польша
зарубежье
украина
зерно
ес
черное море
зерновая сделка
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Фермеры в Польше обеспокоены тем, что украинское зерно, предназначенное для Ближнего Востока и Африки, может просочиться на внутренний рынок и снизить цены в Польше после снятия запрета в сентябре.Издание приводит слова президента Национального совета сельскохозяйственных палат Виктора Шмулевича.По его словам, конкуренция с сельскохозяйственной продукцией, которая производится в соответствии с другими стандартами и ценами, отличными от европейских, создаёт неравные условия для польских фермеров.Польский фермер Вислав Грин сообщил изданию, что украинское зерно на границе было на 20% дешевле польского.Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую декларацию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна с Украины.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле продлил разрешение до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.Правительства пяти стран заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.Польша заявила, что не возобновит импорт зерна из Украины после 15 сентября, когда будет снят общеевропейский запрет, отмечает издание.Часть украинского зерна экспортировалась через Чёрное море, но 18 июля действие "зерновой сделки" было прекращено.Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых, столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием „зерновой сделки“, вывозил наркотики и нефть в Европу.*Включено Минусом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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новости, польша, зарубежье, украина, зерно, ес, черное море, зерновая сделка
Новости, Польша, Зарубежье, Украина, зерно, ЕС, Черное море, зерновая сделка

Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW*

17:43 03.08.2023
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP / Andrew Kravchenko
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Польские фермеры обеспокоены тем, что украинское зерно наводнит рынок и нанесет ущерб внутреннему производству, пишет Deutsche Welle*
Фермеры в Польше обеспокоены тем, что украинское зерно, предназначенное для Ближнего Востока и Африки, может просочиться на внутренний рынок и снизить цены в Польше после снятия запрета в сентябре.
Издание приводит слова президента Национального совета сельскохозяйственных палат Виктора Шмулевича.
"Ситуация, при которой украинское зерно поступает в Польшу, создает серьезные проблемы для наших аграриев, которым приходится конкурировать с сельскохозяйственной продукцией, импортируемой из-за рубежа", — говорит Шмулевич.
По его словам, конкуренция с сельскохозяйственной продукцией, которая производится в соответствии с другими стандартами и ценами, отличными от европейских, создаёт неравные условия для польских фермеров.
"Мы не поведемся на такие игры. Мы ждем конкретных решений, которые будут нами ощущаться. Пока нет определенных осязаемых и заметных признаков улучшения на рынке, мы будем протестовать", — заявил польский фермер Анджей Ващук.
Польский фермер Вислав Грин сообщил изданию, что украинское зерно на границе было на 20% дешевле польского.
Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую декларацию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна с Украины.
В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле продлил разрешение до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.
Правительства пяти стран заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
Польша заявила, что не возобновит импорт зерна из Украины после 15 сентября, когда будет снят общеевропейский запрет, отмечает издание.
Часть украинского зерна экспортировалась через Чёрное море, но 18 июля действие "зерновой сделки" было прекращено.
Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых, столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием „зерновой сделки“, вывозил наркотики и нефть в Европу.
*Включено Минусом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
28 июля, 18:08
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НовостиПольшаЗарубежьеУкраиназерноЕСЧерное морезерновая сделка
 
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