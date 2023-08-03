Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает - 03.08.2023 Украина.ру
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Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает
Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает - 03.08.2023 Украина.ру
Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает
Разговоры о том, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за минных полей - попытка Киева оправдаться перед Западом. Впереди - наступление ВС РФ, а российские военные давно подружились со "Змеем Горынычем"
2023-08-03T17:57
2023-08-03T17:57
интервью
виктор литовкин
мины
украина
разминирование
россия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.Спустя два месяца после начала украинского контрнаступления Киев и Запад наперебой рассказывают о его безрадостных результатах. Версия неудачи у них - общая: минные поля, ставшие для ВСУ непроходимой преградой.Так, газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями. И возвращаются к прежнему стилю ведения войны - "изматыванию российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". А это, выразили уверенность западные журналисты, только сыграет на руку русским.В четверг, 3 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "враг очень мощно подготовился к этим событиям, огромное количество территорий заминировано. На сегодняшний день есть понимание, что в среднем на одном квадратном метре находится 3-5 мин".В тот же день британская разведка расширила список причин неудач ВСУ, сообщив, что продвижению украинских войск также сильно помешали мелкие деревья, кусты и даже чертополох.- Виктор, секретарь СНБО Данилов сказал, что Киев каким-то образом подсчитал мины на территориях, которые необходимо преодолеть ВСУ для контрнаступления. У них получилось 3-5 мин на один квадратный метр. Это реальная цифра?- Во-первых, смотря какие мины, а во-вторых, всем известна поговорка о том, что мешает плохому танцору. Им там и чертополох уже мешает, сегодня англичане написали.Есть и еще одна поговорка, которая к этой ситуации хорошо подойдет. У победы много родственников, а поражение - всегда сирота. Контрнаступление катастрофически провалилось, надо как-то объяснить, оправдаться перед кураторами, хозяевами, мировым общественным мнением. Вот и мины пошли в дело, и чертополох.Если же подходить к вопросу трезво и чисто с технической стороны, то нужно оговориться, что разные мины устанавливаются по-разному.Один из способов – кассетный, когда один кассетный снаряд взрывается, высвобождая 100 меньших по размеру снарядов, которые также несут в себе кассеты. При таком способе мины могут падать, может быть, по 2-3 на квадратный метр.Также надо понимать, что есть противопехотные мины, они по размеру небольшие, на квадратный метр их можно разместить несколько штук, а есть противотранспортные мины, их в таком количестве, как сказал Данилов, при всем желании не удастся разместить.Поэтому рассуждения Данилова – это всё брехня, поскольку тот объем, который он назвал, технически может быть, но на каких-то отдельных участках, не более. Как и всегда бывает в жизни – где-то густо, где-то пусто.Для оболваненного обывателя его заявление годится, а умным людям понятно, что он врет как сивый мерин.- Была новость, что Хорватия пожертвовала Украине миллион евро (почти 103 миллиона рублей) на разминирование. Там, правда, интересная формулировка, что это якобы не для контрнаступления, а чтобы посевные территории обезопасить для будущего выращивания зерна. Миллион – это достаточная сумма?- Разминирование – это не значит ходить по полю и выковыривать мины из земли, это работа целой системы с дорогой аппаратурой.Для толкового разминирования нужны специальные машины с траками. По сути, это те же танки, оснащенные спереди специальными тяжелыми катками, которые во время движения подрывают мины.Все модели машин для разминирования – очень дорогие. Для понимания, рядовой, самый простой танк стоит 2,5 млн долларов (более 235 миллионов рублей).Что такое миллион евро? Для серьезного процесса разминирования с использованием аппаратуры – это совсем мало, а, если пешком идти по полю пешком с миноискателями, то, конечно, это много, но долго и не так качественно.Если серьезно подходить к вопросу разминирования, то надо и беспилотники использовать, и карту минных полей создавать, то есть это большая серьезная работа с очень высокими затратами.Я уж не говорю про страховку, которую надо платить саперам. Они все обязательно должны быть застрахованы, а чтобы их застраховать, нужно платить страховым компаниям.Этой работой - разминированием - занимается сразу два департамента Организации объединенных наций (ООН). Они работают в Африке, Юго-Восточной Азии. И на Украине, когда там все закончится, тоже, может быть, могли бы. Но, я думаю, мы сами этим займемся, потому что там будет наша территория, и мы никого туда не пустим.- Какую роль минные поля могут сыграть в дальнейшем ходе спецоперации?- Минные поля бывают самыми разными, но в любом случае на фронте они играют серьезную роль.Самые распространенные способы их применения в зоне боевых действий - ограждение первой линии обороны, защита стыков различных подразделений во избежание ударов по флангам, ограждение окопов.Россия не подписала конвенцию о запрещении противопехотных мин. Так же как США, Китай и другие крупные государства.У каждого государства на то были свои причины. Одна из наших причин – мы мины производим. С одной стороны, это приносит определенный доход. С другой, противопехотные мины – это хороший способ защитить свои подразделения на поле боя в обороне.Есть у минных полей и другое назначение. С их помощью, например, создаются преграды на границах государств. Особенно если граница располагается в труднодоступных для человека горах или непроходимых лесах. Туда при помощи кассетных бомб сбрасываются мины, которые встают на стражу приграничных рубежей.Еще минные поля создаются на стартовых позициях стратегических ракет, особенно где есть шахты, чтобы туда никто нехороший не заходил.- А не помешают ли минные поля российской армии при наступлении?- Мы знаем, как мы их установили. Часть из них временные, они самоликвидируются. В остальных будем делать проходы.Есть такая система, в народе называется "Змей Горыныч" (УР-77 "Метеорит" - советская самоходная реактивная установка разминирования - Ред.). Это машина, которая запускает снаряд, похожий на пожарный шланг метров на 70. Он взрывается и подрывает на 25 метров справа и слева все мины, которые там находились. А дальше по этому проходу идет боевая техника, пехота и так далее.Очень красивый "Змей Горыныч", красиво "летает".
https://ukraina.ru/20230803/1048452377.html
https://ukraina.ru/20230731/1048388924.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, виктор литовкин, мины, украина, разминирование, россия
Интервью, Виктор Литовкин, мины, Украина, разминирование, Россия

Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает

17:57 03.08.2023
 
© SputnikВиктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин интервью
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Разговоры о том, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за минных полей - попытка Киева оправдаться перед Западом. Впереди - наступление ВС РФ, а российские военные давно подружились со "Змеем Горынычем"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Спустя два месяца после начала украинского контрнаступления Киев и Запад наперебой рассказывают о его безрадостных результатах. Версия неудачи у них - общая: минные поля, ставшие для ВСУ непроходимой преградой.
Так, газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями. И возвращаются к прежнему стилю ведения войны - "изматыванию российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".
А это, выразили уверенность западные журналисты, только сыграет на руку русским.
В четверг, 3 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "враг очень мощно подготовился к этим событиям, огромное количество территорий заминировано. На сегодняшний день есть понимание, что в среднем на одном квадратном метре находится 3-5 мин".
В тот же день британская разведка расширила список причин неудач ВСУ, сообщив, что продвижению украинских войск также сильно помешали мелкие деревья, кусты и даже чертополох.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
13:59
"Количество просто безумное": Данилов посчитал мины, помешавшие контрнаступлению ВСУСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу ТСН 3 августа пожаловался на огромное количество минных полей. По его словам, известно даже примерное число снарядов, помешавших контрнаступлению ВСУ
- Виктор, секретарь СНБО Данилов сказал, что Киев каким-то образом подсчитал мины на территориях, которые необходимо преодолеть ВСУ для контрнаступления. У них получилось 3-5 мин на один квадратный метр. Это реальная цифра?
- Во-первых, смотря какие мины, а во-вторых, всем известна поговорка о том, что мешает плохому танцору. Им там и чертополох уже мешает, сегодня англичане написали.
Есть и еще одна поговорка, которая к этой ситуации хорошо подойдет. У победы много родственников, а поражение - всегда сирота. Контрнаступление катастрофически провалилось, надо как-то объяснить, оправдаться перед кураторами, хозяевами, мировым общественным мнением. Вот и мины пошли в дело, и чертополох.
Если же подходить к вопросу трезво и чисто с технической стороны, то нужно оговориться, что разные мины устанавливаются по-разному.
Один из способов – кассетный, когда один кассетный снаряд взрывается, высвобождая 100 меньших по размеру снарядов, которые также несут в себе кассеты. При таком способе мины могут падать, может быть, по 2-3 на квадратный метр.
Также надо понимать, что есть противопехотные мины, они по размеру небольшие, на квадратный метр их можно разместить несколько штук, а есть противотранспортные мины, их в таком количестве, как сказал Данилов, при всем желании не удастся разместить.
Поэтому рассуждения Данилова – это всё брехня, поскольку тот объем, который он назвал, технически может быть, но на каких-то отдельных участках, не более. Как и всегда бывает в жизни – где-то густо, где-то пусто.
Для оболваненного обывателя его заявление годится, а умным людям понятно, что он врет как сивый мерин.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 18:37
Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит?Правительство Хорватии 31 июля пожертвовало миллион евро Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций. На эти деньги планируют в том числе разминировать территории, чтобы "помочь производителям продуктов питания возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от взрывоопасных пережитков войны", говорится на сайте ООН
- Была новость, что Хорватия пожертвовала Украине миллион евро (почти 103 миллиона рублей) на разминирование. Там, правда, интересная формулировка, что это якобы не для контрнаступления, а чтобы посевные территории обезопасить для будущего выращивания зерна. Миллион – это достаточная сумма?
- Разминирование – это не значит ходить по полю и выковыривать мины из земли, это работа целой системы с дорогой аппаратурой.
Для толкового разминирования нужны специальные машины с траками. По сути, это те же танки, оснащенные спереди специальными тяжелыми катками, которые во время движения подрывают мины.
Все модели машин для разминирования – очень дорогие. Для понимания, рядовой, самый простой танк стоит 2,5 млн долларов (более 235 миллионов рублей).
Что такое миллион евро? Для серьезного процесса разминирования с использованием аппаратуры – это совсем мало, а, если пешком идти по полю пешком с миноискателями, то, конечно, это много, но долго и не так качественно.
Если серьезно подходить к вопросу разминирования, то надо и беспилотники использовать, и карту минных полей создавать, то есть это большая серьезная работа с очень высокими затратами.
Я уж не говорю про страховку, которую надо платить саперам. Они все обязательно должны быть застрахованы, а чтобы их застраховать, нужно платить страховым компаниям.
Этой работой - разминированием - занимается сразу два департамента Организации объединенных наций (ООН). Они работают в Африке, Юго-Восточной Азии. И на Украине, когда там все закончится, тоже, может быть, могли бы. Но, я думаю, мы сами этим займемся, потому что там будет наша территория, и мы никого туда не пустим.
© Vitaly V. KuzminБМР-3М "Вепрь" — российская бронированная машина разминирования.
БМР-3М Вепрь — российская бронированная машина разминирования.
© Vitaly V. Kuzmin
БМР-3М "Вепрь" — российская бронированная машина разминирования.
- Какую роль минные поля могут сыграть в дальнейшем ходе спецоперации?
- Минные поля бывают самыми разными, но в любом случае на фронте они играют серьезную роль.
Самые распространенные способы их применения в зоне боевых действий - ограждение первой линии обороны, защита стыков различных подразделений во избежание ударов по флангам, ограждение окопов.
Россия не подписала конвенцию о запрещении противопехотных мин. Так же как США, Китай и другие крупные государства.
У каждого государства на то были свои причины. Одна из наших причин – мы мины производим. С одной стороны, это приносит определенный доход. С другой, противопехотные мины – это хороший способ защитить свои подразделения на поле боя в обороне.
Есть у минных полей и другое назначение. С их помощью, например, создаются преграды на границах государств. Особенно если граница располагается в труднодоступных для человека горах или непроходимых лесах. Туда при помощи кассетных бомб сбрасываются мины, которые встают на стражу приграничных рубежей.
Еще минные поля создаются на стартовых позициях стратегических ракет, особенно где есть шахты, чтобы туда никто нехороший не заходил.
- А не помешают ли минные поля российской армии при наступлении?
- Мы знаем, как мы их установили. Часть из них временные, они самоликвидируются. В остальных будем делать проходы.
Есть такая система, в народе называется "Змей Горыныч" (УР-77 "Метеорит" - советская самоходная реактивная установка разминирования - Ред.). Это машина, которая запускает снаряд, похожий на пожарный шланг метров на 70. Он взрывается и подрывает на 25 метров справа и слева все мины, которые там находились. А дальше по этому проходу идет боевая техника, пехота и так далее.
Очень красивый "Змей Горыныч", красиво "летает".
 
ИнтервьюВиктор ЛитовкинминыУкраинаразминированиеРоссия
 
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