https://ukraina.ru/20230803/1048461450.html
Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны - 03.08.2023 Украина.ру
Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
Это результат эффективных мер государства. Задача остается прежней – сделать службу по контракту максимально престижной.
2023-08-03T17:18
2023-08-03T17:18
2023-08-03T17:18
новости
дмитрий медведев
мо рф
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С января по август текущего года контракт с Министерством обороны РФ подписали более 231 000 человек. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 августа на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил.Видеозапись совещания Медведев опубликовал в своем телеграм-канале.Медведев отметил, что систему отбора на службу удалось адаптировать к условиям СВО, и это дает результаты."Не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей. Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест", - отметил зампред СБ России.Медведев добавил, что государству также удалось устранить дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников."Результаты этих и других мер государства очевидны. По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 000 человек", - заявил Дмитрия Медведев, подчеркивая, что задача остается прежней - сделать службу по контракту максимально престижной.Напомним, что весной этого года Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января до 19 мая на службу по контракту и в добровольческие формирования были приняты в общей сложности 117 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230401/1044925678.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, мо рф
Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
Это результат эффективных мер государства. Задача остается прежней – сделать службу по контракту максимально престижной.
С января по август текущего года контракт с Министерством обороны РФ подписали более 231 000 человек. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 августа на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил.
Видеозапись совещания Медведев опубликовал в своем телеграм-канале.
Медведев отметил, что систему отбора на службу удалось адаптировать к условиям СВО, и это дает результаты.
"Не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей. Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест", - отметил зампред СБ России.
Медведев добавил, что государству также удалось устранить дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников.
"Результаты этих и других мер государства очевидны. По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 000 человек", - заявил Дмитрия Медведев, подчеркивая, что задача остается прежней - сделать службу по контракту максимально престижной.
Напомним, что весной этого года Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января до 19 мая на службу по контракту и в добровольческие формирования были приняты в общей сложности 117 тысяч человек.