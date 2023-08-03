Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048461450.html
Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны - 03.08.2023 Украина.ру
Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
Это результат эффективных мер государства. Задача остается прежней – сделать службу по контракту максимально престижной.
2023-08-03T17:18
2023-08-03T17:18
новости
дмитрий медведев
мо рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_e7d1306b62bf6d8edffed3be57470430.jpg
С января по август текущего года контракт с Министерством обороны РФ подписали более 231 000 человек. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 августа на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил.Видеозапись совещания Медведев опубликовал в своем телеграм-канале.Медведев отметил, что систему отбора на службу удалось адаптировать к условиям СВО, и это дает результаты."Не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей. Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест", - отметил зампред СБ России.Медведев добавил, что государству также удалось устранить дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников."Результаты этих и других мер государства очевидны. По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 000 человек", - заявил Дмитрия Медведев, подчеркивая, что задача остается прежней - сделать службу по контракту максимально престижной.Напомним, что весной этого года Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января до 19 мая на службу по контракту и в добровольческие формирования были приняты в общей сложности 117 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230401/1044925678.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_cd3906d505d12b79671ee5a1e748b856.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий медведев, мо рф
Новости, Дмитрий Медведев, МО РФ

Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны

17:18 03.08.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Это результат эффективных мер государства. Задача остается прежней – сделать службу по контракту максимально престижной.
С января по август текущего года контракт с Министерством обороны РФ подписали более 231 000 человек. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 августа на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил.
Видеозапись совещания Медведев опубликовал в своем телеграм-канале.
Медведев отметил, что систему отбора на службу удалось адаптировать к условиям СВО, и это дает результаты.
"Не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей. Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест", - отметил зампред СБ России.
Медведев добавил, что государству также удалось устранить дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников.
"Результаты этих и других мер государства очевидны. По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 000 человек", - заявил Дмитрия Медведев, подчеркивая, что задача остается прежней - сделать службу по контракту максимально престижной.
Напомним, что весной этого года Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января до 19 мая на службу по контракту и в добровольческие формирования были приняты в общей сложности 117 тысяч человек.
Зеленский телефон
1 апреля, 17:51
Зеленский ввел санкции против топ-менджера "Газпрома" и семьи Дмитрия МедведеваВ очередной санкционный список президента Украины попали жена и сын зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, передают украинские СМИ
 
НовостиДмитрий МедведевМО РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады
18:10Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине
18:04Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности
18:00"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала
18:00Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа
17:57Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает
17:43Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW*
17:34ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:20AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как
17:18Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
16:49В Подмосковье случился крупный пожар
16:38Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной
16:19Чем воюют на Украине. "Молот в небе": ударный вертолет Ка-52
16:04Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моря
16:02На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
15:59Великобритания вооружает Украину, новому послу в России будет нелегко - сербский политолог
15:54"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео
15:35ВСУ выдыхаются, Зеленский — последний президент. В Киеве подсчитывают потери и думают о будущем
15:02Науседа сообщил о приближении "вагнеровцев" к литовской границе
15:01Чиновник Киевской военной администрации зарабатывал на переправке мужчин за рубеж
Лента новостейМолния