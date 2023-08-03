AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как
17:20 03.08.2023 (обновлено: 17:21 03.08.2023)
Премьер-министр стран Прибалтики договорились ускорить отключение от российской энергосистемы, сообщили журналисты издания Associated Press
Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы соответственно, в совместном заявлении пообещали отключиться от российской энергосистемы, как только появится техническая возможность.
Издание пишет, что так как страны Прибалтики входили в состав СССР, они подключены к российской энергосистеме, хоть и не покупают у России электроэнергию сейчас.
Сейчас страны пытаются ускорить подключение к европейской энергетической сети.
Литва выступала за энергетический выход в начале 2024 года, ссылаясь на якобы ненадежность Москвы.
Правительство Эстонии противилось более быстрому отключению, заявляя, что страна не располагает необходимыми техническими возможностями и может столкнуться с отключениями электроэнергии, если переход произойдет слишком быстро.
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