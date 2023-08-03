AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как - 03.08.2023 Украина.ру
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AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как
AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как - 03.08.2023 Украина.ру
AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как
Премьер-министр стран Прибалтики договорились ускорить отключение от российской энергосистемы, сообщили журналисты издания Associated Press
2023-08-03T17:20
2023-08-03T17:21
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прибалтика
эстония
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зарубежье
электроэнергия
энергетика
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Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы соответственно, в совместном заявлении пообещали отключиться от российской энергосистемы, как только появится техническая возможность.Издание пишет, что так как страны Прибалтики входили в состав СССР, они подключены к российской энергосистеме, хоть и не покупают у России электроэнергию сейчас.Сейчас страны пытаются ускорить подключение к европейской энергетической сети.Литва выступала за энергетический выход в начале 2024 года, ссылаясь на якобы ненадежность Москвы.Правительство Эстонии противилось более быстрому отключению, заявляя, что страна не располагает необходимыми техническими возможностями и может столкнуться с отключениями электроэнергии, если переход произойдет слишком быстро.
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новости, прибалтика, эстония, литва, латвия, россия, зарубежье, электроэнергия, энергетика
Новости, Прибалтика, Эстония, Литва, Латвия, Россия, Зарубежье, электроэнергия, энергетика

AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как

17:20 03.08.2023 (обновлено: 17:21 03.08.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Якутске
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Андрей Сорокин
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Премьер-министр стран Прибалтики договорились ускорить отключение от российской энергосистемы, сообщили журналисты издания Associated Press
Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы соответственно, в совместном заявлении пообещали отключиться от российской энергосистемы, как только появится техническая возможность.
Издание пишет, что так как страны Прибалтики входили в состав СССР, они подключены к российской энергосистеме, хоть и не покупают у России электроэнергию сейчас.
Сейчас страны пытаются ускорить подключение к европейской энергетической сети.
Литва выступала за энергетический выход в начале 2024 года, ссылаясь на якобы ненадежность Москвы.
Правительство Эстонии противилось более быстрому отключению, заявляя, что страна не располагает необходимыми техническими возможностями и может столкнуться с отключениями электроэнергии, если переход произойдет слишком быстро.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
29 июля, 05:15
Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУЕсли ВСУ потерпят серьезное поражение, и какой-то из стран НАТО придется напрямую воевать с Россией, то США попытаются втянуть в этот конфликт не Польшу, а Латвию, Эстонию и Литву. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
 
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