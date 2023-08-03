AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как

Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ

Если ВСУ потерпят серьезное поражение, и какой-то из стран НАТО придется напрямую воевать с Россией, то США попытаются втянуть в этот конфликт не Польшу, а Латвию, Эстонию и Литву. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру