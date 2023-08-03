https://ukraina.ru/20230803/1048459831.html

В Подмосковье случился крупный пожар

В Подмосковье случился крупный пожар - 03.08.2023 Украина.ру

В Подмосковье случился крупный пожар

Возгорание произошло на территории завода про производство аккумуляторов в Воскресенском районе

2023-08-03T16:49

2023-08-03T16:49

2023-08-03T17:02

новости

чрезвычайная ситуация

пожар

подмосковье

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Крупный пожар начался на территории завода в подмосковном Ачкасово днем 3 августа. Об этом сообщили авторы телеграм-канала SolovievLive.Возгорание произошло на территории завода по производству аккумуляторов "Красный строитель". Над территорией завода понимается большой столб дыма.При этом местные жители сообщили, что взрыва, о котором ранее писали в СМИ, не было.

https://ukraina.ru/20230719/1048118270.html

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новости, чрезвычайная ситуация, пожар, подмосковье