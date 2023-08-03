В Подмосковье случился крупный пожар - 03.08.2023 Украина.ру
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В Подмосковье случился крупный пожар
В Подмосковье случился крупный пожар - 03.08.2023 Украина.ру
В Подмосковье случился крупный пожар
Возгорание произошло на территории завода про производство аккумуляторов в Воскресенском районе
2023-08-03T16:49
2023-08-03T17:02
новости
чрезвычайная ситуация
пожар
подмосковье
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Крупный пожар начался на территории завода в подмосковном Ачкасово днем 3 августа. Об этом сообщили авторы телеграм-канала SolovievLive.Возгорание произошло на территории завода по производству аккумуляторов "Красный строитель". Над территорией завода понимается большой столб дыма.При этом местные жители сообщили, что взрыва, о котором ранее писали в СМИ, не было.
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новости, чрезвычайная ситуация, пожар, подмосковье
Новости, чрезвычайная ситуация, пожар, Подмосковье

В Подмосковье случился крупный пожар

16:49 03.08.2023 (обновлено: 17:02 03.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Возгорание произошло на территории завода про производство аккумуляторов в Воскресенском районе
Крупный пожар начался на территории завода в подмосковном Ачкасово днем 3 августа. Об этом сообщили авторы телеграм-канала SolovievLive.
Возгорание произошло на территории завода по производству аккумуляторов "Красный строитель". Над территорией завода понимается большой столб дыма.
При этом местные жители сообщили, что взрыва, о котором ранее писали в СМИ, не было.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 14:25
Кремль похвалил Аксенова за действия при пожаре на крымском полигоне Глава Республики Крым Сергей Аксенов оперативно отреагировал на пожар на военном полигоне в Кировском районе полуострова. Об этом заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
 
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