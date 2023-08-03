https://ukraina.ru/20230803/1048459549.html
Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной
Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной - 03.08.2023 Украина.ру
Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной
Для восстановления авиаперелётов над Украиной необходимы истребители F-16, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа
2023-08-03T16:38
2023-08-03T16:38
2023-08-03T16:38
новости
украина
снбо
алексей данилов
авиаперевозки
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048458057_146:0:843:392_1920x0_80_0_0_0f1af6a599789aad31113dd25518be60.jpg
Журналистка привела заявление компании Ryanair о том, что авиаперевозчик рассматривает возможность восстановления авиаперелётов с и на Украину уже до конца 2023 года.Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение вряд ли будет принято до тех пора, пока не будет стопроцентной уверенности в безопасности граждан. Он подчеркнул, что нельзя рисковать жизнями людейЖурналистка уточнила, что необходимо Украине для восстановления. "Возможно американские истребители F-16?" - поинтересовалась она.Данилов не исключил возможность открытия некоторых аэропортов на Западной Украине.Ryanair - это ирландская сверхбюджетная авиакомпания, а стоимость американских истребителей F-16, которые, по мнению Данилова, помогут возобновить гражданские рейсы на Украине, несколько миллионов долларов.Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в интервью изданию Украина.ру озвучил стоимость американских истребителей F-16.Цена одного самолёта F-16 на вторичном рынке может доходить до 4-6 миллионов долларов, но есть сомнения в его качестве, так как его эксплуатировали ранее. Одна единица с конвейера будет стоить уже 25-30 миллионов долларов, отмечает эксперт.*глиссада - посадочная плоскость в воздухе перед взлётно-посадочной полосой аэродрома. Траектория, по которой самолет снижается при посадке.
https://ukraina.ru/20230701/1047739444.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048458057_276:0:799:392_1920x0_80_0_0_acf0c888361fb4150adfbf1188372064.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, снбо, алексей данилов, авиаперевозки, f-16
Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной
Для восстановления авиаперелётов над Украиной необходимы истребители F-16, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа
Журналистка привела заявление компании Ryanair о том, что авиаперевозчик рассматривает возможность восстановления авиаперелётов с и на Украину уже до конца 2023 года.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение вряд ли будет принято до тех пора, пока не будет стопроцентной уверенности в безопасности граждан. Он подчеркнул, что нельзя рисковать жизнями людей
Журналистка уточнила, что необходимо Украине для восстановления. "Возможно американские истребители F-16?" - поинтересовалась она.
"Это обязательно! Нам нужно понимать, что должна быть полностью закрыта система противовоздушной обороны, все объекты, по всем глиссадам*, по которым идут гражданские самолёты, всё это должно быть закрыто", - отметил Данилов.
Данилов не исключил возможность открытия некоторых аэропортов на Западной Украине.
Ryanair - это ирландская сверхбюджетная авиакомпания, а стоимость американских истребителей F-16, которые, по мнению Данилова, помогут возобновить гражданские рейсы на Украине, несколько миллионов долларов.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в интервью изданию Украина.ру озвучил стоимость американских истребителей F-16.
Цена одного самолёта F-16 на вторичном рынке может доходить до 4-6 миллионов долларов, но есть сомнения в его качестве, так как его эксплуатировали ранее. Одна единица с конвейера будет стоить уже 25-30 миллионов долларов, отмечает эксперт.
*глиссада - посадочная плоскость в воздухе перед взлётно-посадочной полосой аэродрома. Траектория, по которой самолет снижается при посадке.