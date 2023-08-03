https://ukraina.ru/20230803/1048459549.html

Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной

Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной - 03.08.2023 Украина.ру

Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной

Для восстановления авиаперелётов над Украиной необходимы истребители F-16, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа

2023-08-03T16:38

2023-08-03T16:38

2023-08-03T16:38

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украина

снбо

алексей данилов

авиаперевозки

f-16

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Журналистка привела заявление компании Ryanair о том, что авиаперевозчик рассматривает возможность восстановления авиаперелётов с и на Украину уже до конца 2023 года.Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение вряд ли будет принято до тех пора, пока не будет стопроцентной уверенности в безопасности граждан. Он подчеркнул, что нельзя рисковать жизнями людейЖурналистка уточнила, что необходимо Украине для восстановления. "Возможно американские истребители F-16?" - поинтересовалась она.Данилов не исключил возможность открытия некоторых аэропортов на Западной Украине.Ryanair - это ирландская сверхбюджетная авиакомпания, а стоимость американских истребителей F-16, которые, по мнению Данилова, помогут возобновить гражданские рейсы на Украине, несколько миллионов долларов.Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в интервью изданию Украина.ру озвучил стоимость американских истребителей F-16.Цена одного самолёта F-16 на вторичном рынке может доходить до 4-6 миллионов долларов, но есть сомнения в его качестве, так как его эксплуатировали ранее. Одна единица с конвейера будет стоить уже 25-30 миллионов долларов, отмечает эксперт.*глиссада - посадочная плоскость в воздухе перед взлётно-посадочной полосой аэродрома. Траектория, по которой самолет снижается при посадке.

https://ukraina.ru/20230701/1047739444.html

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новости, украина, снбо, алексей данилов, авиаперевозки, f-16