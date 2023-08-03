https://ukraina.ru/20230803/1048457533.html
На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом - 03.08.2023 Украина.ру
На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства
2023-08-03T16:02
2023-08-03T16:02
2023-08-03T16:02
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украина
закарпатье
закарпатская область
военком
призывники
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Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение. Как сообщают в бюро расследований, с начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского военкомата солдаты вместо службы проводили строительные работы на его участке.1 августа сотрудники ГБР провели на месте строительства, а также в жилище и рабочем кабинете фигуранта ряд обысков.На стройке обнаружили троих солдат, которые выполняли строительные работы.Также во время обысков сотрудники ведомства изъяли 3,5 тысячи долларов, атрибутику Российской Федерации, одежду с эмблемой СССР, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и "даже" георгиевскую ленту.В ГБР подозревают военкома в превышении служебных полномочий. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
https://ukraina.ru/20230802/1048425108.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, закарпатье, закарпатская область, военком, призывники
Новости, Украина, Закарпатье, Закарпатская область, военком, призывники
На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства
Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение.
Как сообщают в бюро расследований, с начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского военкомата солдаты вместо службы проводили строительные работы на его участке.
1 августа сотрудники ГБР провели на месте строительства, а также в жилище и рабочем кабинете фигуранта ряд обысков.
На стройке обнаружили троих солдат, которые выполняли строительные работы.
Также во время обысков сотрудники ведомства изъяли 3,5 тысячи долларов, атрибутику Российской Федерации, одежду с эмблемой СССР, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и "даже" георгиевскую ленту.
В ГБР подозревают военкома в превышении служебных полномочий. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.