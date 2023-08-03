https://ukraina.ru/20230803/1048457533.html

На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом

На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом - 03.08.2023 Украина.ру

На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства

2023-08-03T16:02

2023-08-03T16:02

2023-08-03T16:02

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Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение. Как сообщают в бюро расследований, с начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского военкомата солдаты вместо службы проводили строительные работы на его участке.1 августа сотрудники ГБР провели на месте строительства, а также в жилище и рабочем кабинете фигуранта ряд обысков.На стройке обнаружили троих солдат, которые выполняли строительные работы.Также во время обысков сотрудники ведомства изъяли 3,5 тысячи долларов, атрибутику Российской Федерации, одежду с эмблемой СССР, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и "даже" георгиевскую ленту.В ГБР подозревают военкома в превышении служебных полномочий. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

https://ukraina.ru/20230802/1048425108.html

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новости, украина, закарпатье, закарпатская область, военком, призывники