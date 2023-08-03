На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом - 03.08.2023 Украина.ру
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На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом - 03.08.2023 Украина.ру
На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства
2023-08-03T16:02
2023-08-03T16:02
новости
украина
закарпатье
закарпатская область
военком
призывники
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Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение. Как сообщают в бюро расследований, с начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского военкомата солдаты вместо службы проводили строительные работы на его участке.1 августа сотрудники ГБР провели на месте строительства, а также в жилище и рабочем кабинете фигуранта ряд обысков.На стройке обнаружили троих солдат, которые выполняли строительные работы.Также во время обысков сотрудники ведомства изъяли 3,5 тысячи долларов, атрибутику Российской Федерации, одежду с эмблемой СССР, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и "даже" георгиевскую ленту.В ГБР подозревают военкома в превышении служебных полномочий. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
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новости, украина, закарпатье, закарпатская область, военком, призывники
Новости, Украина, Закарпатье, Закарпатская область, военком, призывники

На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом

16:02 03.08.2023
 
© dbr.gov.uaГБР
ГБР
© dbr.gov.ua
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Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) вычислили в Закарпатской области военкома, который заставлял солдат строить ему дом. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства
Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял "мотивированных и патриотических" подчиненных строить ему имение.
Как сообщают в бюро расследований, с начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского военкомата солдаты вместо службы проводили строительные работы на его участке.
1 августа сотрудники ГБР провели на месте строительства, а также в жилище и рабочем кабинете фигуранта ряд обысков.
На стройке обнаружили троих солдат, которые выполняли строительные работы.
Также во время обысков сотрудники ведомства изъяли 3,5 тысячи долларов, атрибутику Российской Федерации, одежду с эмблемой СССР, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и "даже" георгиевскую ленту.
В ГБР подозревают военкома в превышении служебных полномочий. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
© dbr.gov.uaГБР
ГБР
© dbr.gov.ua
ГБР
© dbr.gov.uaГБР
ГБР
© dbr.gov.ua
ГБР
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ГБР Украины
Вчера, 13:58
Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"Скандал с одесским военкомом, который купил виллу в Испании и после многих приключений был арестован 24 июля в Киеве, привёл к проверкам военкоматов. Проверки сопровождались массовыми обысками и арестами со стороны антикоррупционных органов
 
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