https://ukraina.ru/20230803/1048455149.html

Великобритания вооружает Украину, новому послу в России будет нелегко - сербский политолог

Великобритания вооружает Украину, новому послу в России будет нелегко - сербский политолог - 03.08.2023 Украина.ру

Великобритания вооружает Украину, новому послу в России будет нелегко - сербский политолог

Политолог Стеван Гайич рассказывает, почему Форин-офис выбрал Найджела Кейси на должность нового главы дипмиссии в России

2023-08-03T15:59

2023-08-03T15:59

2023-08-03T15:59

новости

великобритания

посол

россия

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Посольство Великобритании в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии с ноября этого года. Действующего посла Дебору Броннерт заменит кадровый дипломат Найджел Кейси. Эту информацию РИА Новости подтвердили 3 августа в Британском посольстве в Москве.До этого информацию о смене главы дипломатической миссии в России разместил МИД Великобритании на своем официальном сайте."Мы можем подтвердить, что господин Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации вместо дамы Деборы Броннерт, которая перейдет на другую должность на дипломатической службе", - сообщили в британской дипмиссии российскому новостному агентству.Таким образом Броннерт, которая возглавила посольство в Москве в январе 2020 года, уйдет с этой должности фактически по истечению полного четырехлетнего мандата. Тем не менее, смена главы дипмиссии одного из самых влиятельных государств в мире неизбежно вызывает интерес. Ведь профессиональная биография будущего посла часто может подсказать, какие задачи поставит перед ним страна, которая направляет его в дипломатическую миссию. Кейси служил в Москве, Боснии и Герцеговине, ЮАР, Афганистане, Пакистане, Индии.И в горячих точках былПо словам сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград), приглашенного профессора МГИМО Стевана Гайича, нет ничего необычного в том, что британский дипломат в разное время служил в дипмиссиях различных славянских стран. Потому тот факт, что Кейси, который уже обладал опытом работы в Москве, направили возглавить дипмиссию Великобритании в Боснии и Герцеговине, является не исключением, а закономерностью. Об этом он рассказал в эксклюзивом комментарии для издания Украина.ру."Британские дипломаты, занимающиеся Россией, занимаются одновременно и Сербией и другими сербоговорящими балканскими странами. Это, между прочим, говорит об их восприятии сербов и русских. Наши два народа может быть часто и забывают, что между нами действует закон сообщающихся сосудов, но британцы не забывают об этом. Так что здесь речь идет об обычной дипломатической практике", - полагает сербский политолог.В настоящее время послом Великобритании в Белграде является Шэн Маклауд, которая свою карьеру дипломата начала в 1986 году в Москве, напомнил Гайич. В столицу России она вернулась в 2004 году в должности заместителя главы дипмиссии. Также она работала в посольствах стран постсоветского пространства и стран социалистического блока, добавил эксперт."Мы видим, что Маклауд занимается исключительно славянскими странами и странами постсоветского пространства", - отметил Гайич.По его словам, в Белграде тоже отлично помнят экс-посла Великобритании Дениса Кифа, который снискал славу эксперта по Восточной Европе. Он владеет русским и сербским языками, два раза был в Праге. В Грузии работал с 2007 по 2010 год, как раз был там, когда в августе 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию."В Москве он был с 2010 по 2014 год, потом до 2019 года возглавлял дипломатическую миссию Великобритании в Сербии", - отметил политолог.Поэтому нет ничего странного в том, что будущий посол Объединенного Королевства в России ранее работал в Боснии и Герцеговине, считает Гайич. Если что-то в его биографии не вписывается в шаблон, так это его работа в ЮАР, в Афганистане, Пакистане, Индии, сказал он.По мнению эксперта, если надо ответить, что объединяет, например, Боснию и Герцеговину и Афганистан, первая ассоциация будет – горячая точка.Что на этот раз ожидать от Кейси в Москве?Скорее всего Найджел Кейси уже сейчас понимает, что в Москве его встретят не слишком тепло, полагает Стеван Гайич."Великобритания напрямую участвует в войне против России, посылая Киеву самое разное вооружение и обучая военных ВСУ для того, чтобы они убивали русских. Также на Украине воюют британские наемники. По всей стране развешены украинские флаги. Британия уже почти десять лет участвует в антироссийской кампании, при этом она в последние два года разрослась до масштабов настоящей истерики", - рассказал политолог.Поэтому у Кейси не останется большого пространства для дипломатического маневра – каждый его шаг будет привлекать огромное внимание не только общества, но и российских структур безопасности, считает Гайич.При этом разрешить главную интригу нового назначения в Форин Офисе и ответить на вопрос едет ли Кейси в Москву для того, чтобы создать платформу для возможных переговоров между Москвой и Киевом все еще чрезвычайно сложно, полагает сербский политолог."Мы не можем говорить об этом только на основании информации о его назначении. Варианты фактически бесконечны. Учитывая обстоятельства, мы уже сейчас можем сказать, что это будет чрезвычайно сложная дипломатическая миссия. Найджел Кейси должен защищать позицию, которая абсолютно противоположна официальной позиции российского государства и большинства его граждан", - подытожил Стеван Гайич.Что известно о профессиональной деятельности Найджела Кейси?Будущий посол Великобритании в Москве родился в 1969 году в графстве Йоркшир в Англии. В 1990 году окончил Бейлиол-колледж Оксфордского университета со степенью бакалавра в области современной истории.На службу в МИД Великобритании Кейси пришел почти сразу же по окончанию учебы – в 1991 году. С 1993 по 1995 год он был вице-консулом по политическим вопросам и СМИ в Йоханнесбурге (ЮАР). В 1996-1998 годах являлся личным секретарем посла Великобритании в США.В 1999-2000 годах работал в Департаменте политики безопасности МВД Великобритании, в 2001 году - в Департаменте экономической политики. С 2003 по 2006 год Кейси руководил отделом внешней политики посольства Великобритании в Москве. В 2006-2007 годах он возглавлял отдел МИД, который занимался отношениями с Ираком.В 2007-2011 годах был заместителем и политическим советником верховного комиссара в Индии. В странах Содружества, объединяющего почти все бывшие английские колонии, высший комиссариат эквивалентен посольству.В 2011-2013 годах Кейси был послом в Боснии и Герцеговине. В 2017-2021 годах он возглавлял Высший комиссариат Соединенного Королевства в Южно-Африканской Республике.В 2014-2016 годах занимал должность личного секретаря премьер-министра Дэвида Кэмерона по иностранным делам. В 2021-2023 годах был спецпредставителем премьер-министра по Афганистану и Пакистану, а также директором Управления по Афганистану и Пакистану в МИД (в правительствах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака).

https://ukraina.ru/20230802/1048436608.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, великобритания, посол, россия