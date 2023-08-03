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Чем воюют на Украине. "Молот в небе": ударный вертолет Ка-52

Чем воюют на Украине. "Молот в небе": ударный вертолет Ка-52 - 03.08.2023 Украина.ру

Чем воюют на Украине. "Молот в небе": ударный вертолет Ка-52

Серийное производство ударных вертолетов Ка-52 началось в 2008 году. Винтокрылая боевая машина, безусловно, — дорогая, но весьма эффективная

2023-08-03T16:19

2023-08-03T16:19

2023-08-03T16:19

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У неё сложная соосная система ведущих винтов. Мощное ракетно-пушечное вооружение. Помимо ракет "Вихрь", которые ежедневно разносят в пух и прах бронеколонны ВСУ, вертолет может нести крылатые ракеты, способные поражать наземные цели. Причём Вооружённые силы РФ не в первый раз применяют "Аллигаторы" не только днем, но и в тёмное время суток. Помимо объектов военной инфраструктуры ВСУ, они ведут охоту за украинскими танками, БМП, БТР и средствами ПВО. Полёты выполняются на малых высотах и в сложных метеорологических условиях."Главное преимущество вертолётов заключается в том, что они, как правило, появляются внезапно для противника, а современное вооружение позволяет им наносить удары с достаточно больших расстояний", — считает ветеран боевых действий в двух чеченских кампаниях, Герой РФ, опытный вертолетчик подполковник в отставке А. Дзюба. Особое значение, как говорит специалист, в ходе спецоперации имеют ночные авиаудары. По словам Дзюбы, под покровом темноты серьёзно повышаются скрытность и, как следствие, безопасность полётов винтокрылых машин Воздушно-космических сил РФ.По разным сообщениям, машина стала рекордсменом по отражению атак ПЗРК благодаря БКО (бортовой комплекс обороны). Во время одного из вылетов увернулась от 18 ракет. Благодаря комплексу „Витебск “. У него два излучателя, сбивающих с толку головку наведения ракет ПЗРК. БКО делает Ка-52 крайне живучими-единодушно считают военные эксперты. Следует также добавить, что Ка-52 уникален из-за наличия у него системы спасения. Экипаж в составе двух человек может катапультироваться и выжить, если вертолет потерпел крушение.Словом, шутки плохи с нашими ударными вертолетами подобного класса. Это на своих шкурах уже прочувствовали украинские войска. Очень больно наши вертолеты ударили и по репутации "лучшей в мире" техники НАТО. И как ни сильна их пропагандистская машина, но даже она ничего не может сделать с заполнившими интернет кадрами горящей, взрывающейся, удирающей от "Аллигаторов" западной техникой.Полёты ночью, как и днём, как правило, совершаются на малых и предельно малых высотах. Но в тёмное время суток видимость — ограниченная, и лётчикам тяжелее контролировать высоту, тяжелее маневрировать, ориентироваться на местности и держать боевой порядок. Однако всё это отрабатывается на учениях. Как сообщают официальные представители Минобороны РФ, помимо Ка-52, боевые задачи в круглосуточном режиме в составе армейской авиации ВКС способны выполнять вертолёты Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35М, Ми-24П, Ми-26Т2В и ряд усовершенствованных модификаций Ми-8.Как подчеркивают специалисты, решать разведывательные и ударные задачи в тёмное время суток российским лётчикам помогают средства радиолокации, тепловизоры, навигационные комплексы и приборы ночного видения, в том числе специальные очки. Это штатное оборудование, оно есть почти на всех вертолётах, но, конечно, наиболее современные образцы установлены на разведывательно-ударных Ка-52 и Ми-28Н. Зачастую, именно эти вертолёты отрабатывают совместные действия на учениях и вылетают на боевые задания в ходе спецоперации.В материалах военного ведомства сообщается, что Ка-52 и Ми-28Н оснащены современным спутниковым навигационным оборудованием и тепловизионными системами наблюдения. Применение таких устройств облегчает экипажам поиск и уничтожение наземных целей.По оценке военных, с их появлением уровень боевой эффективности винтокрылых машин увеличился в 2,5 раза. Ка-52 оснащён оптико-электронной системой "Самшит-50", находящейся над кабиной. Ночью она обеспечивает поиск открыто расположенных и замаскированных целей на дальности до 7 км, используя оптический и тепловизионный диапазоны. После определения их координат комплекс выдаёт целеуказание бортовым средствам поражения.Как происходит боевая работа вертолетов в зоне СВО? Ми-28Н обычно летает в качестве ведущего, выполняя функцию рекогносцировки и иногда проводя разведку боем. Этому способствуют хорошая броня и эффективная работа пушки в горизонтальной плоскости. Ка-52 обычно летит немного сзади, но на расстоянии, позволяющем прикрыть или оказать огневую поддержку ведущей машине.Ка-52 является "молотом", который выполняет последний удар благодаря более сильному вооружению, а хорошее обнаружение целей ведущей машиной Ми-28 и переданные ею данные позволяют свести на нет недостатки размещения пушки и использовать больший запас боеприпасов. Благодаря ракетам "Игла-В" Ка-52 также обеспечивает сопровождение Ми-28, защищая его от возможных атак самолётов или вертолётов противника.Обе винтокрылые машины дополняют друг друга, а разрабатываемые сейчас модернизированные версии Ми-28НМ и Ка-52М, устраняя некоторые недостатки, усиливают достоинства обоих вертолетов.Не раз уже возникал тезис, что баланс – лучше любых замечательных свойств и характеристик. В нашем случае получилась эффективная и сбалансированная система. Учитывая, что в скором времени в серию пойдут Ми-28НМ и Ка-52М с усиленной броней, более современными РЛС, более мощными двигателями, пара получит возможное дальнейшее развитие. После начала закупок МО РФ вертолётов Ми-28Н и Ка-52 западные аналитики не могли понять, зачем российской армии два типа ударных машин. Конфликт на Украине показал, что они лучше всего работают в тандеме.И еще о некоторых особенностях применения ударных вертолетов. К примеру — пушка 2А42 калибром 30-мм. Дальность стрельбы — около 4 км. Но на Ми-28Н она в носовой части, вращается на 220 градусов влево и вправо. Боекомплект — всего 250 снарядов. У Ка-52 пушка расположена вблизи центра масс, соответственно, стреляет точнее, но наведение вызывает проблемы, пушка мало того, что отклонена от продольной оси вертолета, наводится вверх и вниз на 12 градусов и вправо на 30. Для стрельбы по целям слева приходится разворачивать вертолет. Зато боекомплект составляет 460 снарядов.Ракетное вооружение — почти одинаковое, но у Ка-52 узлов подвески больше, 6 узлов позволяют нести до 2000 кг вооружений, а 4 узла Ми-28Н – 1600 кг. В принципе, набор вооружений сходен, но у Ми-28Н основную ударную силу составляют все-таки устаревшие ПТУР "Атака" с дальностью пуска до 6 км. Ка-52 имеет на вооружении ПТУР "Вихрь", которыми может оперировать на дистанции до 10 км. Однако, "Атака" имеет радиокомандное наведение, что дает меньше шансов противнику закрыться, чем "Вихрь", которые наводится по лазерному лучу.Ми-28 может взять 16 "Атак", Ка-52 берет 12 "Вихрей". Кроме того, в стандартный комплект вооружения Ка-52 входят ракеты "воздух-воздух" "Игла-В" или "Игла-С", что делает вертолет защищенным от атак с воздуха.Ка-52 с его прицельно-пилотажно-навигационным комплексом "Аргумент-2000" — весьма эффективен. "Аргумент-2000" у Ка-52 это:- бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ) "Багет-53";- пилотажно-навигационный комплекс ПНК-73ДМ;- круглосуточная обзорно-пилотажная система ТОЭС-520;- круглосуточная поисково-прицельная система ГОЭС-451 (сопряжена с РЛК "Арбалет");- радиолокационный комплекс "Арбалет";- бортовой комплекс связи БКС-50;- бортовой комплекс обороны "Витебск";- авионика с применением МФД и нашлемных систем целеуказания и индикации (НСЦИ);- двойное управление комплексом, одинаковое для обоих членов экипажа, сгруппированное на их органах управления вертолётом.Так что пока идут разговоры и сравнения, на деле весьма эффективная пара Ми-28Н и Ка-52 успешно работает по самым разнообразным целям на Украине. Дополняя и помогая друг другу.Весьма показателен и такой факт, что ВКС РФ применили новые "Аллигаторы" в рамках СВО. Боевые машины получили высокоточные ракеты "Изделие 305". Данными боеприпасами российская армия наносит удары по бронетехнике, объектам и скоплениям живой силы ВСУ. Специалисты и эксперты обращают особое внимание на то, что возможность применения ракет делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ основным ударным средством переднего края, который дает возможность уничтожать командные пункты, склады горюче-смазочных материалов, ангары с техникой и прочие важные объекты противника.А в начале 2023 года модернизированный "Аллигатор" возглавил рейтинг пяти лучших ударных вертолетов мира, составленный американским журналом Military Watch. В список тогда вошли три российских винтокрылых машины, одна американская и одна китайская. Рейтинг составлялся с учетом всех характеристик — летных, эксплуатационных и ударных.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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2023

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

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