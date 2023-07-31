https://ukraina.ru/20230731/1048376845.html
"Дорога смерти" в ЛНР: восстановление после восьми лет обстрелов. Видео
"Дорога смерти" в ЛНР: восстановление после восьми лет обстрелов. Видео - 31.07.2023 Украина.ру
"Дорога смерти" в ЛНР: восстановление после восьми лет обстрелов. Видео
Славяносербский район Луганской Народной Республики с 2014 года был под ударом украинской артиллерии, однако после начала СВО российские военные отбросили... Украина.ру, 31.07.2023
2023-07-31T13:56
2023-07-31T13:56
2023-07-31T13:56
видео
россия
украина
сво
лнр
гуманитарная помощь
обстрелы
артиллерия
восстановление
школы
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Славяносербский район Луганской Народной Республики с 2014 года был под ударом украинской артиллерии, однако после начала СВО российские военные отбросили противника до самых границ региона. Теперь его восстанавливают. Наш корреспондент побывал на местах и проконтролировал процесс. Подробности – в репортаже издания Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, лнр, гуманитарная помощь, обстрелы, артиллерия, восстановление, школы, дети, стройка, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ЛНР, гуманитарная помощь, обстрелы, артиллерия, восстановление, школы, дети, стройка
"Дорога смерти" в ЛНР: восстановление после восьми лет обстрелов. Видео
Славяносербский район Луганской Народной Республики с 2014 года был под ударом украинской артиллерии, однако после начала СВО российские военные отбросили противника до самых границ региона.
Теперь его восстанавливают. Наш корреспондент побывал на местах и проконтролировал процесс. Подробности – в репортаже издания Украина.ру.