https://ukraina.ru/20230731/1048376845.html

"Дорога смерти" в ЛНР: восстановление после восьми лет обстрелов. Видео

"Дорога смерти" в ЛНР: восстановление после восьми лет обстрелов. Видео - 31.07.2023 Украина.ру

"Дорога смерти" в ЛНР: восстановление после восьми лет обстрелов. Видео

Славяносербский район Луганской Народной Республики с 2014 года был под ударом украинской артиллерии, однако после начала СВО российские военные отбросили... Украина.ру, 31.07.2023

2023-07-31T13:56

2023-07-31T13:56

2023-07-31T13:56

видео

россия

украина

сво

лнр

гуманитарная помощь

обстрелы

артиллерия

восстановление

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048375494_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d0e1accd98cb7931ba65d0bb90e3110.jpg

Славяносербский район Луганской Народной Республики с 2014 года был под ударом украинской артиллерии, однако после начала СВО российские военные отбросили противника до самых границ региона. Теперь его восстанавливают. Наш корреспондент побывал на местах и проконтролировал процесс. Подробности – в репортаже издания Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, лнр, гуманитарная помощь, обстрелы, артиллерия, восстановление, школы, дети, стройка, видео