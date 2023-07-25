Полищук о "рельсовой войне" и о том, что ВСУ будут разгружать лодками и байдарками. Видео - 25.07.2023 Украина.ру
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Полищук о "рельсовой войне" и о том, что ВСУ будут разгружать лодками и байдарками. Видео
Полищук о "рельсовой войне" и о том, что ВСУ будут разгружать лодками и байдарками. Видео - 25.07.2023 Украина.ру
Полищук о "рельсовой войне" и о том, что ВСУ будут разгружать лодками и байдарками. Видео
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Великой Отечественной войны уместно сравнивать со... Украина.ру, 25.07.2023
2023-07-25T13:49
2023-07-25T13:49
александр полищук
видео
россия
украина
сво
всу
вов
германия
донбасс
киев
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Великой Отечественной войны уместно сравнивать со специальной военной операцией на Украине, в чём смысл российских ударов по тылам, а также о том, почему для ВС РФ нецелесообразны подрывы исключительно железнодорожного полотна: 00:25 – Сравнение СВО с операцией в Восточной Пруссии в 1944 году; 04:52 – Массированные удары по тылам: опыт Великой Отечественной войны; 08:35 – Что ВС РФ дали бомбардировки портов? 10:23 – "Рельсовая война": выгодна ли она России? 14:22 – О сроках стратегической наступательной операции России.
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александр полищук, видео, россия, украина, сво, всу, вов, германия, донбасс, киев, 1944 г, одесса, николаев, крым, партизаны, порты, наступление, оборона, видео
Александр Полищук, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ВОВ, Германия, Донбасс, Киев, 1944 г, Одесса, Николаев, Крым, партизаны, порты, наступление, Оборона

Полищук о "рельсовой войне" и о том, что ВСУ будут разгружать лодками и байдарками. Видео

13:49 25.07.2023
 
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Великой Отечественной войны уместно сравнивать со специальной военной операцией на Украине, в чём смысл российских ударов по тылам, а также о том, почему для ВС РФ нецелесообразны подрывы исключительно железнодорожного полотна:
00:25 – Сравнение СВО с операцией в Восточной Пруссии в 1944 году;
04:52 – Массированные удары по тылам: опыт Великой Отечественной войны;
08:35 – Что ВС РФ дали бомбардировки портов?
10:23 – "Рельсовая война": выгодна ли она России?
14:22 – О сроках стратегической наступательной операции России.
 
Александр ПолищукВидеоРоссияУкраинаСВОВСУВОВГерманияДонбассКиев1944 гОдессаНиколаевКрымпартизаныпортынаступлениеОборона
 
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