https://ukraina.ru/20230725/1048243454.html

Полищук о "рельсовой войне" и о том, что ВСУ будут разгружать лодками и байдарками. Видео

Полищук о "рельсовой войне" и о том, что ВСУ будут разгружать лодками и байдарками. Видео - 25.07.2023 Украина.ру

Полищук о "рельсовой войне" и о том, что ВСУ будут разгружать лодками и байдарками. Видео

Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Великой Отечественной войны уместно сравнивать со... Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T13:49

2023-07-25T13:49

2023-07-25T13:49

александр полищук

видео

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донбасс

киев

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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Великой Отечественной войны уместно сравнивать со специальной военной операцией на Украине, в чём смысл российских ударов по тылам, а также о том, почему для ВС РФ нецелесообразны подрывы исключительно железнодорожного полотна: 00:25 – Сравнение СВО с операцией в Восточной Пруссии в 1944 году; 04:52 – Массированные удары по тылам: опыт Великой Отечественной войны; 08:35 – Что ВС РФ дали бомбардировки портов? 10:23 – "Рельсовая война": выгодна ли она России? 14:22 – О сроках стратегической наступательной операции России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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