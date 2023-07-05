https://ukraina.ru/20230705/1047787615.html
"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"
"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" - 05.07.2023 Украина.ру
"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Украина.ру, 05.07.2023
2023-07-05T04:15
2023-07-05T04:15
2023-07-05T04:16
новости
украинское досье
анонс
украина
тюрьмы
пленные
россия (рф)
всу
миа "россия сегодня"
москалькова
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Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕМультимедийная конференция"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"Начало 7 июля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности.С другой стороны, в России также есть осужденные за ту или иную форму содействия ВСУ.Юридически обоснованного механизма обмена гражданскими пленными пока нет. Его надо создать.Участники:- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова;- депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов;- исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский;- журналист, бывший политзаключённый Павел Волков;- председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинское досье, анонс, украина, тюрьмы, пленные, россия (рф), всу, миа "россия сегодня", москалькова, павел волков, кирилл вышинский, лариса шеслер, искандер хисамов
Новости, Украинское Досье, анонс, Украина, тюрьмы, пленные, Россия (РФ), ВСУ, МИА "Россия сегодня", Москалькова, Павел Волков, Кирилл Вышинский, Лариса Шеслер, Искандер Хисамов
"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"
04:15 05.07.2023 (обновлено: 04:16 05.07.2023)
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция
"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"
Начало 7 июля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности.
С другой стороны, в России также есть осужденные за ту или иную форму содействия ВСУ.
Юридически обоснованного механизма обмена гражданскими пленными пока нет. Его надо создать.
- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова;
- депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов;
- исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский;
- журналист, бывший политзаключённый Павел Волков;
- председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".