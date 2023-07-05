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"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"

"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" - 05.07.2023 Украина.ру

"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Украина.ру, 05.07.2023

2023-07-05T04:15

2023-07-05T04:15

2023-07-05T04:16

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Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕМультимедийная конференция"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"Начало 7 июля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности.С другой стороны, в России также есть осужденные за ту или иную форму содействия ВСУ.Юридически обоснованного механизма обмена гражданскими пленными пока нет. Его надо создать.Участники:- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова;- депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов;- исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский;- журналист, бывший политзаключённый Павел Волков;- председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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