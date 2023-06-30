https://ukraina.ru/20230630/1047698706.html

Евросоюз хочет зарабатывать по 3 млрд евро в год на активах РФ - премьер Бельгии

Евросоюз хочет зарабатывать по 3 млрд евро в год на активах РФ - премьер Бельгии - 30.06.2023 Украина.ру

Евросоюз хочет зарабатывать по 3 млрд евро в год на активах РФ - премьер Бельгии

Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от вложения замороженных в ЕС активов России для помощи Украине и рассчитывает получать не менее трех миллиардов евро в год. Об этом заявил 29 июня премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, выступая по итогам первого дня саммита в Брюсселе

2023-06-30T07:56

2023-06-30T07:56

2023-06-30T08:00

замороженные активы

новости

россия (рф)

бельгия

зарубежье

украина

прибыль

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"Состоялись дискуссии по замороженным активам РФ, в которых особую роль играет Бельгия. 90% российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины… Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Речь идет о сумме в размере трех миллиардов в год, которая могла бы быть получена", - сказал де Кроо.По его словам, странам ЕС надо будет использовать такой юридический механизм, который не позволит нанести урон финансовой стабильности Евросоюза.Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".

https://ukraina.ru/20230626/1047560125.html

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замороженные активы, новости, россия (рф), бельгия, зарубежье, украина, прибыль