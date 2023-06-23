https://ukraina.ru/20230623/1047504499.html

Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько

Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько - 23.06.2023 Украина.ру

Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявление Владимира Зеленского... Украина.ру, 23.06.2023

2023-06-23T11:01

2023-06-23T11:01

2023-06-23T11:01

богдан безпалько

украина

владимир зеленский

франция

наступление

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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявление Владимира Зеленского о ходе украинского наступления, а также рассказал о решении Франции поддержать Украину в присоединении к блоку НАТО:00:41 – О заявлении Владимира Зеленского по поводу наступления; 04:21 – О возможной провокации с использованием грязной бомбы; 08:54 – О возможном продлении зерновой сделки; 10:38 – Случаи диверсий с применением БПЛА на территории России; 12:46 – Вместе с НАТО: зачем Франция обнадёживает Украину? 15:27 – О необходимости закона об особенностях уголовного наказания для участников СВО.

https://ukraina.ru/20230623/1047497341.html

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богдан безпалько, украина, владимир зеленский, франция, наступление