Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько - 23.06.2023 Украина.ру
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Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько
Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько - 23.06.2023 Украина.ру
Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявление Владимира Зеленского... Украина.ру, 23.06.2023
2023-06-23T11:01
2023-06-23T11:01
богдан безпалько
украина
владимир зеленский
франция
наступление
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявление Владимира Зеленского о ходе украинского наступления, а также рассказал о решении Франции поддержать Украину в присоединении к блоку НАТО:00:41 – О заявлении Владимира Зеленского по поводу наступления; 04:21 – О возможной провокации с использованием грязной бомбы; 08:54 – О возможном продлении зерновой сделки; 10:38 – Случаи диверсий с применением БПЛА на территории России; 12:46 – Вместе с НАТО: зачем Франция обнадёживает Украину? 15:27 – О необходимости закона об особенностях уголовного наказания для участников СВО.
https://ukraina.ru/20230623/1047497341.html
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богдан безпалько, украина, владимир зеленский, франция, наступление
Богдан Безпалько, Украина, Владимир Зеленский, Франция, наступление

Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько

11:01 23.06.2023
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявление Владимира Зеленского о ходе украинского наступления, а также рассказал о решении Франции поддержать Украину в присоединении к блоку НАТО:
00:41 – О заявлении Владимира Зеленского по поводу наступления;
04:21 – О возможной провокации с использованием грязной бомбы;
08:54 – О возможном продлении зерновой сделки;
10:38 – Случаи диверсий с применением БПЛА на территории России;
12:46 – Вместе с НАТО: зачем Франция обнадёживает Украину?
15:27 – О необходимости закона об особенностях уголовного наказания для участников СВО.
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
06:59
Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов"Контрнаступление ВСУ будет происходить так же, как осенью, — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. — Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и, казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы быстро начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь"
 
Богдан БезпалькоУкраинаВладимир ЗеленскийФранциянаступление
 
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