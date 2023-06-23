Что устроит Киев после провала наступления и почему место Украины в НАТО будет пустым - Безпалько
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал заявление Владимира Зеленского о ходе украинского наступления, а также рассказал о решении Франции поддержать Украину в присоединении к блоку НАТО:
00:41 – О заявлении Владимира Зеленского по поводу наступления;
04:21 – О возможной провокации с использованием грязной бомбы;
08:54 – О возможном продлении зерновой сделки;
10:38 – Случаи диверсий с применением БПЛА на территории России;
12:46 – Вместе с НАТО: зачем Франция обнадёживает Украину?
15:27 – О необходимости закона об особенностях уголовного наказания для участников СВО.
04:21 – О возможной провокации с использованием грязной бомбы;
08:54 – О возможном продлении зерновой сделки;
10:38 – Случаи диверсий с применением БПЛА на территории России;
12:46 – Вместе с НАТО: зачем Франция обнадёживает Украину?
15:27 – О необходимости закона об особенностях уголовного наказания для участников СВО.
06:59Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов"Контрнаступление ВСУ будет происходить так же, как осенью, — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. — Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и, казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы быстро начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь"