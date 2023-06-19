"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней - 19.06.2023 Украина.ру
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"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней - 19.06.2023 Украина.ру
"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об основных угрозах от Украины после уничтожения Каховской ГЭС, а также о главных темах на встрече президента России с военными корреспондентами:
2023-06-19T09:13
2023-06-19T09:13
видео
владимир ераносян
владимир путин
каховская гэс
наступление
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0:46 – Нападение морских дронов на корабль ЧФ;8:18 – Визит африканской делегации в Киев;12:06 – Простор для диверсий после уничтожения Каховской ГЭС;15:30 – Наступление ВСУ и его тактика;20:44 – Встреча Владимира Путина с военкорами;
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видео, владимир ераносян, владимир путин, каховская гэс, наступление, видео
Видео, Владимир Ераносян, Владимир Путин, Каховская ГЭС, наступление

"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней

09:13 19.06.2023
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал об основных угрозах от Украины после уничтожения Каховской ГЭС, а также о главных темах на встрече президента России с военными корреспондентами:
0:46 – Нападение морских дронов на корабль ЧФ;
8:18 – Визит африканской делегации в Киев;
12:06 – Простор для диверсий после уничтожения Каховской ГЭС;
15:30 – Наступление ВСУ и его тактика;
20:44 – Встреча Владимира Путина с военкорами;
 
ВидеоВладимир ЕраносянВладимир ПутинКаховская ГЭСнаступление
 
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