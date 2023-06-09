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"Бродят по полям как самоубийцы". Военный эксперт о том, как танки ВСУ "нащупали" огневой мешок ВС РФ
"Бродят по полям как самоубийцы". Военный эксперт о том, как танки ВСУ "нащупали" огневой мешок ВС РФ - 09.06.2023 Украина.ру
"Бродят по полям как самоубийцы". Военный эксперт о том, как танки ВСУ "нащупали" огневой мешок ВС РФ
Если кто-то из командиров ВСУ в ходе разведки боем нащупал наше слабое место и готов в этом убедить свое старшее командование, то ему могут доверить наступательную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T04:45
2023-06-09T04:45
2023-06-09T04:45
новости
купянск
наступление
танки
бои
сво
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Если же ВСУ не найдут такого опытного командира, то они будут постоянно менять направления для атаки, перебрасывать резервы, сжигать свою технику и тратить драгоценное время, рассказал эксперт.На Южно-Донецком направлении ВС Р успешно удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника. Были вовремя возведены инженерные сооружения и заграждения. Противотанковые резервы и десантники отлично показали себя в этом боестолкновении, добавил он.В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, наступление, танки, бои, сво
Новости, Купянск, наступление, танки, бои, СВО
"Бродят по полям как самоубийцы". Военный эксперт о том, как танки ВСУ "нащупали" огневой мешок ВС РФ
Если кто-то из командиров ВСУ в ходе разведки боем нащупал наше слабое место и готов в этом убедить свое старшее командование, то ему могут доверить наступательную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Если же ВСУ не найдут такого опытного командира, то они будут постоянно менять направления для атаки, перебрасывать резервы, сжигать свою технику и тратить драгоценное время, рассказал эксперт.
На Южно-Донецком направлении ВС Р успешно удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника. Были вовремя возведены инженерные сооружения и заграждения. Противотанковые резервы и десантники отлично показали себя в этом боестолкновении, добавил он.
"[Во время атаки ВСУ на Купянском направлении ]Шесть танков могут нащупать [попасть в] огневой мешок и проход в минном поле. Запад же наверняка обещал Украине такие проходы. Они же не говорили им, что им придется как самоубийцам бродить по этим полям. Им [ВСУ] обещали помочь в организации огневого вала, который будет поражать все наши опорные пункты. Но ничего у них опять не получилось", - подчеркнул Насонов.
В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь