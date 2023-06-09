https://ukraina.ru/20230609/1047026223.html

"Бродят по полям как самоубийцы". Военный эксперт о том, как танки ВСУ "нащупали" огневой мешок ВС РФ

"Бродят по полям как самоубийцы". Военный эксперт о том, как танки ВСУ "нащупали" огневой мешок ВС РФ - 09.06.2023 Украина.ру

"Бродят по полям как самоубийцы". Военный эксперт о том, как танки ВСУ "нащупали" огневой мешок ВС РФ

Если кто-то из командиров ВСУ в ходе разведки боем нащупал наше слабое место и готов в этом убедить свое старшее командование, то ему могут доверить наступательную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-06-09T04:45

2023-06-09T04:45

2023-06-09T04:45

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Если же ВСУ не найдут такого опытного командира, то они будут постоянно менять направления для атаки, перебрасывать резервы, сжигать свою технику и тратить драгоценное время, рассказал эксперт.На Южно-Донецком направлении ВС Р успешно удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника. Были вовремя возведены инженерные сооружения и заграждения. Противотанковые резервы и десантники отлично показали себя в этом боестолкновении, добавил он.В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, наступление, танки, бои, сво