МИД РФ: Москва рассмотрит план Индонезии по урегулированию украинского конфликта, но есть условие
15:28 05.06.2023 (обновлено: 15:43 05.06.2023)
Россия готова рассмотреть мирный план Индонезии по урегулированию конфликта на Украине, в случае если Джакарта официально направит его в Москву, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко 5 июня
"Если официально нам поступит, то мы будем смотреть. Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже", - сказал Руденко.
Ранее Джакарта призвала Киев и Москву как можно скорее приступить к мирным переговорам, заключению договорённостей по прекращению огня и создания демилитаризованной зоны по Корейскому сценарию заявил министра обороны Индонезии Прабово Субианто на саммите "Шангри-Ла-диалога" в Сингапуре.
Некоторое время назад СМИ Соединённых Штатов Америки сообщали, что в Белом Доме и других государственных структурах страны ведутся разговоры о возможной заморозке украинского конфликта, в ходе которых уже обозначены границы предполагаемой демилитаризованной зоны.
Джакарта также считает необходимым размещение миротворцев Организации Объединённых Наций на протяжении всей предполагаемой демилитаризованной зоны для, по её мнению, контроля и наблюдения за обстановкой, добавил Субианто.
Индонезия также предлагает повторно провести референдумы на "спорных территориях" под эгидой ООН для якобы объективного отражения желаний их населения, отметил он.
Джакарта готова ввести своих миротворцев после заморозки конфликта, добавил Субианто.
Замороженный конфликт на Украине, согласно мнению американских СМИ, выступает выгодным вариантом для США в долгосрочной перспективе, так как их краткосрочные планы не сработали.
23 мая, 18:35Голандский министр иностранных дел оценил мирный план Китая по Украине Основными приоритетами в плане Китая по урегулированию конфликта на Украине глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назвал ядерную безопасность и зерновую сделку. Об этом он сообщил выступая перед журналистами в Пекине 23 мая