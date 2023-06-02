"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ - 02.06.2023 Украина.ру
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"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ
"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ - 02.06.2023 Украина.ру
"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ
Беглая певица Алла Пугачева 2 июня выложила в своих соцсетях пост, посвященный лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку. Сначала пользователи решили, что стихами исполнительница решила поздравить музыканта с днем рождения, но оказалось, что родился он 16 мая
2023-06-02T15:21
2023-06-02T15:21
новости
алла пугачева
шевчук
ддт
музыкант
певица
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"Почему фото черно-белое? Шевчук умер?", "Как часто Алла поздравляла Шевчука раньше?", "Всепатриоты поддерживают друг друга, смешно", "Все что и осталось Пугачевой - размещать посты в соцсетях, мелко", "Давай, Алла, закапывай себя!", "Что за стадное чувство? Все патриоты бросились поздравлять с днем рождения, который был две недели назад", "Шевчук, давай с песней на фронт", "Странный патриотизм, сбежать из своей страны, где сейчас трудно, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты, при этом считать себя порядочным?? Дай вам бог очнуться и покаяться. Русские простят", - отреагировали пользователи сети.Основатель группы ДДТ Юрий Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодное Магаданской области. Отец - украинец, мать - татарка.В августе прошлого года суд Уфы признал его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной стало высказывание артиста, которое прозвучало на его концерте в Башкирии в мае. Он негативно высказался о российской спецоперации.Позже Шевчук еще раз подтвердил свою позицию, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами.Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, открытые в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.*-Иноагент.
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новости, алла пугачева, шевчук, ддт, музыкант, певица
Новости, Алла Пугачева, Шевчук, ДДТ, музыкант, певица

"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ

15:21 02.06.2023
 
© коллаж Украина.РуПугачева Шевчук
Пугачева Шевчук
© коллаж Украина.Ру
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Беглая певица Алла Пугачева 2 июня выложила в своих соцсетях пост, посвященный лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку. Сначала пользователи решили, что стихами исполнительница решила поздравить музыканта с днем рождения, но оказалось, что родился он 16 мая
"Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!" — написала Пугачева, добавив к посту черно-белый снимок Шевчука.
"Почему фото черно-белое? Шевчук умер?", "Как часто Алла поздравляла Шевчука раньше?", "Всепатриоты поддерживают друг друга, смешно", "Все что и осталось Пугачевой - размещать посты в соцсетях, мелко", "Давай, Алла, закапывай себя!", "Что за стадное чувство? Все патриоты бросились поздравлять с днем рождения, который был две недели назад", "Шевчук, давай с песней на фронт", "Странный патриотизм, сбежать из своей страны, где сейчас трудно, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты, при этом считать себя порядочным?? Дай вам бог очнуться и покаяться. Русские простят", - отреагировали пользователи сети.
Основатель группы ДДТ Юрий Шевчук родился 16 мая 1957 года в поселке Ягодное Магаданской области. Отец - украинец, мать - татарка.
В августе прошлого года суд Уфы признал его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной стало высказывание артиста, которое прозвучало на его концерте в Башкирии в мае. Он негативно высказался о российской спецоперации.
Позже Шевчук еще раз подтвердил свою позицию, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z.
После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами.
Ранее исполнительница закрыла все свои фирмы, открытые в РФ, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России.
*-Иноагент.
 
НовостиАлла ПугачеваШевчукДДТмузыкантпевица
 
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