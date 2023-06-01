https://ukraina.ru/20230601/1046801832.html

Проблема с убежищами в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня

Проблема с убежищами в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня - 01.06.2023 Украина.ру

Проблема с убежищами в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня

В Киеве вскрылась проблема с бомбоубежищами. Украинские военные наносят удары по регионам России

2023-06-01T13:17

2023-06-01T13:17

2023-06-01T13:17

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 38 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 228 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, столица Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Владимировка."За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 13 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском и Калининском районах Донецка, Старомихайловке. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 31 снаряд калибра 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 27 снарядов калибром 152 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 июня по состоянию на 09:30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики — Донецк (Петровский район) - по ул. Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 годов рождения", - сообщило представительство.Позже ВСУ нанесли удар по Горловке из РСЗО. По Никитовскому району города выпустили 30 ракет.Как сообщил вечером 31 мая журналистам представитель оперативных служб Запорожской области, ВСУ обстреляли Пологи."Около 20:00 боевики киевского режима совершили очередной обстрел села Пологи. Целью стала телевышка. Информация о повреждениях уточняется. Также под огнем боевиков оказалось село Инженерное. Разрушены дома, ранен мирный житель", - сообщил представитель оперативных служб.На следующий день обстрелы продолжились.Утром председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о новых обстрелах."Пологовский район под огнём нацистов. Второй раз менее чем за сутки село Инженерное Пологовского района обстреляли боевики ВСУ. Удар был нанесён сегодня около 05:00 утра. Разрушен жилой дом по ул. Центральная (Ленина), 264. По предварительным данным жертв нет", - отметил он.Позже он сообщил о ещё одном обстреле."В Пологах Запорожской области около 09:30-09:45 прозвучало порядка 10-13 взрывов. Подробности позже", - указал Рогов.При этом данное направление многие рассматривали как одно из тех, на котором ВСУ попытаются развить наступление.Спустя некоторое время стало известно о гибели мирного жителя Новой Каховки. Как сообщили местные власти, от обстрела со стороны украинских военных погиб 70-летний мужчина.Крайне напряжённая обстановка сложилось в Шебекино, что в Белгородской области. С ночи этот городской округ находится под ожесточённым обстрелом со стороны артиллерии ВСУ."Недоброе утро выдалось в Белгородской области. В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет", - сообщил утром губернатор региона Вячеслав Гладков.Он заявил, что мирных жителей вывозят из региона."Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищённую технику подгоним к вашим домам. Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям. Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы. Сегодня наши дети уезжают - 200 человек семей, мамы, бабушки - с маленькими детьми в Пензу. И дальше в среду (извините, оговорился, в субботу, 3 июня) - 600 человек в Калугу и Ярославль", - сообщил Гладков.Позже он рассказал об обстреле ещё одного населённого пункта."Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины - осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается. Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Подомовой обход продолжается", - отметил Гладков.Он также опроверг информацию о том, что ударом из украинского "Града" был уничтожен автобус с пассажирами."Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой. Но в округе есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации", - указал Гладков.Видео горящего общежития широко разошлось по сети.Кроме того, Минобороны РФ сообщило о попытке прорыва украинских военных в Белгородскую область."Около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения. Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований. Они были отброшены, понеся существенные потери. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов", - указывалось в сообщении Минобороны России.Также ряд СМИ сообщили о падении украинского БПЛА в Калужской области. На месте падения образовалась большая воронка от взрыва.Обстановка в граничащих с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Проблема с убежищамиМэра Киева Виталия Кличко перекричали на встрече с пострадавшими от падения сбитых украинской ПВО ракет. Местные жители заявили, что бомбоубежище, где могли скрыться погибшие, было закрыто."Сейчас следователи пытаются установить, было открыто или закрыто бомбоубежище так как центральные двери полностью выбиты ударной волной. Но следователи СБУ пытаются это выяснить", - заявил Кличко, что вызвало возмущение местных жителей.Кличко также добавил, что ответственность за бомбоубежища лежит на главах административных районов и руководителей тех мест где находятся укрытия.Ранее стало известно о гибели нескольких взрослых и одного ребёнка в результате падения обломков ракет, сбитых украинской ПВО. Происшествие случилось у больницы в Деснянском районе украинской столицы.Как рассказали местные жители, двери в убежище при больнице, которая пострадала от падения обломков ракет, были закрыты."Мы ходили жаловались, звонили в службы, все говорили, что все нормально. Даже аварийные выходы были закрыты", - заявила в комментарии изданию "Страна" одна из местных жительниц.Другая местная жительница говорит, что заведующая больницей сказала ей, что помещение не является укрытием."Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли. Вот и всё. Люди стучали. Очень долго стучали. Были женщины, дети. И никто не открыл. Жена, ребёнок [были]. С ребёнком всё хорошо, а жена погибла. Я побежал на ту сторону звать, чтобы открыли. И в этот момент всё произошло — всё прилетело: обломки, не знаю, что там", - рассказал в комментарии "Суспільне" муж одной из погибших женщин.Как заявила каналу местная жительница Катерина Дидух, закрытое бомбоубежище являлось самым большим в округе.Несколько дней тому назад вспыхнул скандал с закрытой станцией метро "Минская", куда не впускали людей во время воздушной тревоги. Сейчас в произошедшем в Деснянском районе разбираются следователи.

https://ukraina.ru/20230601/1046786774.html

https://ukraina.ru/20230531/1046771730.html

https://ukraina.ru/20230531/1046751101.html

https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив