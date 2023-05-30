Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на Москву - 30.05.2023 Украина.ру
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Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на Москву - 30.05.2023 Украина.ру
Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на Москву
Атака украинских беспилотников на российскую столицу – в большей степени информационная акция, рассчитанная на волну паники. Однако произошедшим стоит воспользоваться для того, чтобы принять все недостающие меры для защиты. Об этом 30 мая сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает издание РБК.
2023-05-30T10:33
2023-05-30T10:33
новости
беспилотники
москва
атака
госдума
депутат
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Он добавил, что военные делают свою работу и ни один дрон не поразил военный или государственный объект и не нанес серьезных повреждений жилым домам. Однако на основании произошедшего должен быть проведен тщательный анализ системы противодействия противнику.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА в районе Профсоюзной улицы и улицы Атласова в Новой Москве.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
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новости, беспилотники, москва, атака, госдума, депутат
Новости, беспилотники, Москва, атака, Госдума, депутат

Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на Москву

10:33 30.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Атака украинских беспилотников на российскую столицу – в большей степени информационная акция, рассчитанная на волну паники. Однако произошедшим стоит воспользоваться для того, чтобы принять все недостающие меры для защиты. Об этом 30 мая сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает издание РБК.
"Это (атака беспилотниками – Ред.) стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", — сказал Картаполов.
Он добавил, что военные делают свою работу и ни один дрон не поразил военный или государственный объект и не нанес серьезных повреждений жилым домам. Однако на основании произошедшего должен быть проведен тщательный анализ системы противодействия противнику.
"Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население", — резюмировал депутат.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА в районе Профсоюзной улицы и улицы Атласова в Новой Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
10:27
Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запускПод утро вторника, 30 мая, в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в разных районах Москвы и области. Власти вскоре подтвердили: столичный регион подвергся атаке украинских беспилотников
 
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