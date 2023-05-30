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Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на Москву - 30.05.2023 Украина.ру

Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Атака украинских беспилотников на российскую столицу – в большей степени информационная акция, рассчитанная на волну паники. Однако произошедшим стоит воспользоваться для того, чтобы принять все недостающие меры для защиты. Об этом 30 мая сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает издание РБК.

2023-05-30T10:33

2023-05-30T10:33

2023-05-30T10:33

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Он добавил, что военные делают свою работу и ни один дрон не поразил военный или государственный объект и не нанес серьезных повреждений жилым домам. Однако на основании произошедшего должен быть проведен тщательный анализ системы противодействия противнику.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА в районе Профсоюзной улицы и улицы Атласова в Новой Москве.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".

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новости, беспилотники, москва, атака, госдума, депутат