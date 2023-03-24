https://ukraina.ru/20230324/1044682674.html

Скотт Риттер о том, что было и что будет: Зеленский — неудачник, читает речи, написанные разведчиками США

Скотт Риттер о том, что было и что будет: Зеленский — неудачник, читает речи, написанные разведчиками США - 24.03.2023 Украина.ру

Скотт Риттер о том, что было и что будет: Зеленский — неудачник, читает речи, написанные разведчиками США

Прошло полгода с момента подрыва двух веток газопровода «Северный поток». Теракт произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. В российской и западной прессе... Украина.ру, 24.03.2023

2023-03-24T06:50

2023-03-24T06:50

2023-03-24T10:17

северный поток

интервью

джо байден

политолог

украина

владимир зеленский

американцы

россия

сша

разведчик

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Прошло полгода с момента подрыва двух веток газопровода «Северный поток». Теракт произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. В российской и западной прессе активно обсуждаются возможные виновники трагедии на трубопроводах, одна из последних версий указывает якобы на украинский след.Американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру раскрыл, что в США думают о подрыве газопроводов «Северный поток» и политике Джо Байдена на Украине.— Уильям, Соединенные Штаты заявили, что взрывы на подводных трубопроводах «Северного потока» могли быть сделаны проукраинской группировкой. Об этом сообщила 7 марта газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на данные американской разведки. Что вы думаете по этому поводу? Как американцы реагируют на такую версию?— Ну, я думаю, что большинство американцев скептически относятся к позиции правительства США в отношении газопровода «Северный поток», хотя бы по той причине, что президент Джо Байден в феврале 2022 года заявил, что собирается остановить работу «Северного потока». Можно предположить (так думают американцы), что президент сделал это. Я лично полагаю, что это просто безумие, сложное для понимания!Я думаю, что, к сожалению, большинство людей согласились с ложью правительства США. Эта ложь не вызвала резонанса, потому что большинство американцев считают, что этот трубопровод нужно было закрыть, чтобы помешать России использовать свои энергетические преимущества над Европой.Так что в данном случае большинство американцев, вероятно, не расстроены тем, что президент врет и не краснеет, и считают статьи в New York Times просто рядовой информацией. Для большинства американцев не имеет значения, прав ли Сеймур Херш или права «Нью-Йорк Таймс». Это проходная тема, которая не влияет на их повседневную жизнь. Им все равно.— Как граждане-налогоплательщики США относятся к украинскому вектору политики Байдена?— Большинство налогоплательщиков не знают достаточно об Украине или идущей там войне. Это мешает им сформировать свою личную позицию. Совсем немного американцев критически относятся к иностранной помощи, тем более что она подкреплена программой информационной войны. Россия представлена в самом невыгодном свете, а Украина — лучшей демократической страной в мире после США. Поэтому до тех пор, пока американцы верят сообщениям, которые им дает правительство, пока они чувствуют себя комфортно дома, они не будут поддерживать вас [Россию] в решениях.Если американцы выйдут из своей зоны комфорта, например в связи с экономическими трудностями, или [если] информационный спектр не сможет поддерживать дальше мнение о том, что Америке с Россией не по пути, — тогда граждане США задумаются, что на самом деле происходит. Люди начнут задаваться вопросом: может быть, Украина не так хороша, как мы думали, стоит ли она приложенных американских ресурсов и усилий.— Что в США знают о Владимире Зеленском? Как к нему относятся американские граждане, что пишут в прессе?— Мы очень мало знаем о многих вещах. Например, мы не знаем о многих матерях, которые травят детей — не из-за отсутствия попыток, а из-за отсутствия информации. Если вы захотите узнать о Зеленском, вы узнаете. Например, практически всю информацию о нем, его карьере комика можно найти в Интернете. Вы можете посмотреть шоу «Слуга народа» на телевидении. Я смотрел это шоу. Я громко смеялся. Он очень смешной актер, а его шоу очень умное. Тогда я узнал, что он профессиональный комик.Мне также известно, что он баллотировался в президенты. Я могу изучить предвыборную кампанию Зеленского — в то время было написано много разных статей на эту тему. В них говорилось о неадекватности этого человека как политической фигуры; говорилось о том, что этим он привлекателен для многих украинцев, которые устали от привычных политиков и коррупции, идущей от них. Я читал: Зеленский говорил, что против войны, что собирается работать ради мира и что многие украинцы поверили этому обещанию.Я знаю, что, когда Зеленский стал президентом, он не сдержал своих обещаний. Он столкнулся с политическими реалиями Украины и не смог их преодолеть. Его популярность резко упала, штат развалился, пришлось нанять новых людей. Он стал менее демократичным. Он стал более автократичным. Он закрыл свободу прессы. Он закрыл доступ к политической оппозиции. И все это произошло еще до начала войны на Украине.Так что, если бы я прочитал всю информацию, которая была доступна, я бы знал, что Зеленский оказался неудачником и не справился с ролью президента — еще до начала украинского конфликта. Я мог бы сопоставить мои знания с сообщениями, распространяемыми основными СМИ. Они звучат так: Зеленский — это современный Уинстон Черчилль; он — Томас Джефферсон Украины; он — олицетворение демократии. Он лучший, самый сильный, самый информированный из лидеров. И я понял бы, что в прессе ложь.Но что, если я, например, не читал все это и первый раз я слышу имя Зеленского? СМИ говорят мне, что президент Украины — это Уинстон Черчилль; показывают мне его выступления перед конгрессом США, перед британским парламентом; он читает речи, написанные ему офицерами американской разведки. Но я не знаю, что это написано офицерами американской разведки.Что будет, если я не прочитаю газеты и не узнаю, что разведывательное сообщество США призналось в том, что выдумывает слова для Зеленского? Вспомните цитату якобы Зеленского, которая была на слуху: «Мне не нужна поездка. Мне нужны боеприпасы». Он никогда этого не говорил, и разведывательное сообщество США признает, что они выдумали эти слова. Большинство людей не копались в этом, поэтому они верят тому, что слышат.Когда Нэнси Пелоси говорит, что речь Зеленского была величайшей речью в истории конгресса США, сколько людей идут изучать выступления в истории конгресса, чтобы понять, что это абсурдное заявление? Или они принимают его за чистую монету, потому что они невежественны во всем?Американцы не знают, кто такой Зеленский. Им продали образ, созданный средствами массовой информации. Этот образ не соответствует самому Зеленскому. Это то, во что люди верят или заставляют себя верить.Не нужно прилагать много усилий, чтобы разобраться во лжи и докопаться до правды о том, кем он для Украины является на самом деле. И многие американцы сейчас начинают понимать это — особенно когда в Украину вливается 115 миллиардов долларов. Мы читаем о том, что нет никакого учета этих средств, что большая часть этих денег попала в карманы коррумпированных политиков, таких как Зеленский и другие. Американцы начали задавать вопросы, и [созданный ЦРУ] образ Зеленского начал таять.— В США закрылись два банка: Signature Bank и Silicon Valley Bank. Как это повлияет на экономическую ситуацию в США и в мире?— Сложно сказать. Постоянно происходят региональные явления. Это вызовет резонанс на национальном уровне. Я думаю, что это показывает потенциальную недорегулировность с точки зрения управления банка. Сейчас мы наблюдаем за чередой неудач. Это зеркальное отражение того, что происходит по всей Америке.Я думаю, что еще слишком рано определять, является ли это чем-то большим, нежели просто плохое управление со стороны нескольких американских банков — или это отражение ситуации во всей отрасли.— Приведут ли данные события к сокращению помощи Украине со стороны США?— Это политический вопрос. Но поскольку вся политика связана с экономическими вопросами, можно представить, что мы окажемся в ситуации, когда банки попросят правительство США выручить их на сотни миллиардов долларов небюджетных денег. Может возникнуть обратная политическая реакция со стороны народа, который скажет, что нужно тратить на свои нужды, а не отдавать их Украине.Тогда, я думаю, мы увидим, как украинская война подойдет к своему завершению. Все больше и больше американцев признают, что Украина не может выиграть войну и поэтому продолжать инвестирование бесполезно. Люди начнут искать повод, чтобы не направлять американские деньги на Украину. Я думаю, что одним из таких оправданий может стать стоимость спасения обанкротившихся банков.С англоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230323/1044685137.html

https://ukraina.ru/20230322/1044621908.html

https://ukraina.ru/20230323/1044676205.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

северный поток, интервью, джо байден, политолог, украина, владимир зеленский, американцы, россия, сша, разведчик, экономика, военная помощь, газопровод, диверсия