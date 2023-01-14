Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян - 14.01.2023 Украина.ру
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Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян
Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян - 14.01.2023 Украина.ру
Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подводит итоги недели
2023-01-14T12:16
2023-01-14T12:16
армен гаспарян
гребенщиков
видео
новости
чвк "вагнер"
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00:50 – С чем связаны кадровые перестановки в Минобороны? 05:00 – Чего ожидать после освобождения Соледара, какие пути открываются перед ВС РФ? 07:55 – Украинские слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре; 13:35 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара; 20:21 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины? 23:55 – Про высказывания Бориса Гребенщикова; 29:44 - У кого нужно конфисковать имущество за русофобию?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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армен гаспарян, гребенщиков, видео, новости, чвк "вагнер"
Армен Гаспарян, Гребенщиков, Видео, Новости, ЧВК "Вагнер"

Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян

12:16 14.01.2023
 
Читать в
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подводит итоги недели
00:50 – С чем связаны кадровые перестановки в Минобороны?
05:00 – Чего ожидать после освобождения Соледара, какие пути открываются перед ВС РФ?
07:55 – Украинские слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре;
13:35 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара;
20:21 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины?
23:55 – Про высказывания Бориса Гребенщикова;
29:44 - У кого нужно конфисковать имущество за русофобию?
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 19:21
Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилованиеСвыше ста бывших заключенных, помилованных после службы в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вернулись из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает RT
 
Армен ГаспарянГребенщиковВидеоНовостиЧВК "Вагнер"
 
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