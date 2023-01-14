https://ukraina.ru/20230114/1042626460.html

Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян

Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян - 14.01.2023 Украина.ру

Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подводит итоги недели

2023-01-14T12:16

2023-01-14T12:16

2023-01-14T12:16

армен гаспарян

гребенщиков

видео

новости

чвк "вагнер"

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00:50 – С чем связаны кадровые перестановки в Минобороны? 05:00 – Чего ожидать после освобождения Соледара, какие пути открываются перед ВС РФ? 07:55 – Украинские слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре; 13:35 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара; 20:21 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины? 23:55 – Про высказывания Бориса Гребенщикова; 29:44 - У кого нужно конфисковать имущество за русофобию?

https://ukraina.ru/20230113/1042622865.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, гребенщиков, видео, новости, чвк "вагнер"