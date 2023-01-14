https://ukraina.ru/20230114/1042626460.html
Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян
Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян - 14.01.2023 Украина.ру
Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подводит итоги недели
2023-01-14T12:16
2023-01-14T12:16
2023-01-14T12:16
армен гаспарян
гребенщиков
видео
новости
чвк "вагнер"
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00:50 – С чем связаны кадровые перестановки в Минобороны? 05:00 – Чего ожидать после освобождения Соледара, какие пути открываются перед ВС РФ? 07:55 – Украинские слухи о гуманитарном коридоре в Соледаре; 13:35 – Роль ЧВК "Вагнер" в освобождении Соледара; 20:21 – О чём во Львове договорились президенты Польши, Литвы и Украины? 23:55 – Про высказывания Бориса Гребенщикова; 29:44 - У кого нужно конфисковать имущество за русофобию?
https://ukraina.ru/20230113/1042622865.html
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2023
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, гребенщиков, видео, новости, чвк "вагнер"
Армен Гаспарян, Гребенщиков, Видео, Новости, ЧВК "Вагнер"
Всё забрать: у кого из русофобов конфисковать имущество - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном Украина.ру подводит итоги недели