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Гребенщиков собирает на ВСУ, Нагиев пожертвовал российским бойцам - СМИ

Гребенщиков собирает на ВСУ, Нагиев пожертвовал российским бойцам - СМИ - 12.01.2023 Украина.ру

Гребенщиков собирает на ВСУ, Нагиев пожертвовал российским бойцам - СМИ

Российский музыкант Борис Гребенщиков заявил, что собирает деньги для Украины и назвал россиян, поддерживающих войну, "психически-больными фашистами". Сообщение об этом 12 января опубликовал Телеграм-канал Украина.ру

2023-01-12T12:25

2023-01-12T12:25

2023-01-12T13:30

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Он открыто высказывает лояльность киевскому режиму и регулярно приезжает с концертами на Украину. Между тем в этой стране его все равно не все считают своим. Так, например, в 2018 году во время уличного концерта на Пейзажной аллее на музыканта пытался напасть неизвестный молодой человек, который обложил Гребенщикова оскорбительными словами, обвиняя в "рашизме".В сентябре-октябре 2020 года, когда Гребенщиков проехал по городам Украины со своим турне, ему "перепало" от украинской певицы Анастасии Приходько. Исполнительницу возмутило, что, пока свои артисты сидят без работы и не могут выступать из-за пандемии, руководство государства дает такое право Гребенщикову.Пока Гребенщиков собирает "с миру по нитке" на нужды ВСУ, российский артист Дмитрий Нагиев, пишет "Pravda.Ru" пожертвовал свои 200 миллионов рублей на поддержку СВО. Сам он этот факт не опровергает и не подтверждает, а в интервью говорит, что горевать о сбежавших из России артистах не стоит, вырастут новые звезды.К слову, в число беглых артистов вошли певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, а также лидер группы Little Big Илья Прусикин и комик Семен Слепаков.

https://ukraina.ru/20230111/1042525697.html

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новости, артисты, россия, гребенщиков, нагиев