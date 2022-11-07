Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков" - 07.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков"
Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков" - 07.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков"
"Серые волки" - это фактически запрещенная у нас в стране террористическая группировка радикальных исламистов, которые отличаются крайней жестокостью и ненавистью к России. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T14:32
2022-11-07T14:32
новости
украина
исламисты
иностранные наемники
всу
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Ранее азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, воюющий на стороне киевского режима в качестве наемника, объявил о создании на Украине "тюркского легиона". Этот персонаж связан с террористической группировкой "Серые волки", которая действовала против российских войск в Сирии.Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам, подчеркнул Кнутов.Но есть и позитивный момент. Это означает, что на фронте у ВСУ - серьезные проблемы. Иначе они бы не стали все это затевать, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, исламисты, иностранные наемники, всу
Новости, Украина, Исламисты, иностранные наемники, ВСУ

Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков"

14:32 07.11.2022
 
© infosmi.netЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© infosmi.net
Читать в
"Серые волки" - это фактически запрещенная у нас в стране террористическая группировка радикальных исламистов, которые отличаются крайней жестокостью и ненавистью к России. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, воюющий на стороне киевского режима в качестве наемника, объявил о создании на Украине "тюркского легиона". Этот персонаж связан с террористической группировкой "Серые волки", которая действовала против российских войск в Сирии.
"Турецкая армия в Сирии воюет достаточно неплохо. Бывает, что их там бьют, но боевой опыт у них есть. Напомню также, что в самом начале спецоперации, когда дела у нас шли достаточно успешно, (президент Турции) Эрдоган грозился послать до 40 тысяч человек на защиту киевского режима", - рассуждает специалист.
Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам, подчеркнул Кнутов.
Но есть и позитивный момент. Это означает, что на фронте у ВСУ - серьезные проблемы. Иначе они бы не стали все это затевать, заключил собеседник издания.
 
НовостиУкраинаИсламистыиностранные наемникиВСУ
 
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