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Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков"

Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков" - 07.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков"

"Серые волки" - это фактически запрещенная у нас в стране террористическая группировка радикальных исламистов, которые отличаются крайней жестокостью и ненавистью к России. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T14:32

2022-11-07T14:32

2022-11-07T14:32

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Ранее азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, воюющий на стороне киевского режима в качестве наемника, объявил о создании на Украине "тюркского легиона". Этот персонаж связан с террористической группировкой "Серые волки", которая действовала против российских войск в Сирии.Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам, подчеркнул Кнутов.Но есть и позитивный момент. Это означает, что на фронте у ВСУ - серьезные проблемы. Иначе они бы не стали все это затевать, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, исламисты, иностранные наемники, всу