ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны - 03.11.2022 Украина.ру
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ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны - 03.11.2022 Украина.ру
ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
Российские войска наступают на южно-донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября
2022-11-03T16:38
2022-11-03T16:38
новости
наступление
днр
вс рф
минобороны рф
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В военном ведомстве также добавили, что ВСУ предпринимали попытки к контрнаступлению на этом направлении, но были остановлены.О наступлении украинской армии также сообщается на Николаево-Криворожском направлении. ВС РФ отбили там пять атак противника за сутки.В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении украинские военные были отброшены на прежние позиции, потеряв бойцов и технику.
https://ukraina.ru/20221103/1040426972.html
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новости, наступление, днр, вс рф, минобороны рф
Новости, наступление, ДНР, ВС РФ, Минобороны РФ

ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны

16:38 03.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Российские войска наступают на южно-донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября
В военном ведомстве также добавили, что ВСУ предпринимали попытки к контрнаступлению на этом направлении, но были остановлены.
О наступлении украинской армии также сообщается на Николаево-Криворожском направлении. ВС РФ отбили там пять атак противника за сутки.
ВС РФ отразили атаки ВСУ и наемников на Купянском направлении, уничтожено более 130 боевиков, два бронеавтомобиля HMMWV;
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении украинские военные были отброшены на прежние позиции, потеряв бойцов и технику.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
07:30
"Купились на дезу": Алёхин объяснил, почему Киев так и не решился на обещанное наступление на ХерсонУкраинское наступление на Херсон захлебнулось в том числе и из-за успешной информационной работы российской стороны, заявил военный эксперт Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
 
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