ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны

"Купились на дезу": Алёхин объяснил, почему Киев так и не решился на обещанное наступление на Херсон

Украинское наступление на Херсон захлебнулось в том числе и из-за успешной информационной работы российской стороны, заявил военный эксперт Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру