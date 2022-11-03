https://ukraina.ru/20221103/1040491536.html
ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны - 03.11.2022 Украина.ру
ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
Российские войска наступают на южно-донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября
2022-11-03T16:38
2022-11-03T16:38
2022-11-03T16:38
новости
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В военном ведомстве также добавили, что ВСУ предпринимали попытки к контрнаступлению на этом направлении, но были остановлены.О наступлении украинской армии также сообщается на Николаево-Криворожском направлении. ВС РФ отбили там пять атак противника за сутки.В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении украинские военные были отброшены на прежние позиции, потеряв бойцов и технику.
https://ukraina.ru/20221103/1040426972.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, днр, вс рф, минобороны рф
Новости, наступление, ДНР, ВС РФ, Минобороны РФ
ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
Российские войска наступают на южно-донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 3 ноября