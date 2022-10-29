Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию - 29.10.2022 Украина.ру
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Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию
Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию - 29.10.2022 Украина.ру
Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию
Назначение Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, произошедшее, практически, без выборов, усилит сепаратистские тенденции в Шотландии. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
2022-10-29T06:30
2022-10-29T06:30
новости
сергей михеев
великобритания
шотландия
сепаратизм
премьер-министр
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Он сказал, что Сунак стал премьер-министром "в силу технических проблем и в силу провала своей предшественницы" Лиз Трасс, что уже привело к недовольству шотландцев.Он также отметил, что назначение Сунака является результатом деградации британской политической системы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221022/1040029954.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сергей михеев, великобритания, шотландия, сепаратизм, премьер-министр
Новости, Сергей Михеев, Великобритания, Шотландия, сепаратизм, премьер-министр

Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию

06:30 29.10.2022
 
© РИА Новости . Роберт Перри / Перейти в фотобанкМарш за независимость Шотландии в Эдинбурге
Марш за независимость Шотландии в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Роберт Перри
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Назначение Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, произошедшее, практически, без выборов, усилит сепаратистские тенденции в Шотландии. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
Он сказал, что Сунак стал премьер-министром "в силу технических проблем и в силу провала своей предшественницы" Лиз Трасс, что уже привело к недовольству шотландцев.

Первый министр Шотландии [Никола] Стерджен (лидер Шотландской национальной партии, выступающей за независимость от Великобритании – ред.) сказала: что ж, это ещё один премьер-министр, за которого не голосовала Шотландия. И добавила, что если бы они голосовали, имели возможность голосовать, то, конечно же, они за него не проголосовали бы

Премьера фильма Право выбора, Сергей Михеев
Сергей Михеев
Политолог
Он также отметил, что назначение Сунака является результатом деградации британской политической системы.
24-я Конференция ООН по изменению климата в Катовице - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 09:54
Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимостиРекордно быстрая отставка премьера Великобритании Лиз Трасс и последовавший за тем хаос в британской власти приближают независимость Шотландии, заявила глава правительства автономии Никола Стерджен
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСергей МихеевВеликобританияШотландиясепаратизмпремьер-министр
 
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