Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию

Первый министр Шотландии [Никола] Стерджен (лидер Шотландской национальной партии, выступающей за независимость от Великобритании – ред.) сказала: что ж, это ещё один премьер-министр, за которого не голосовала Шотландия. И добавила, что если бы они голосовали, имели возможность голосовать, то, конечно же, они за него не проголосовали бы