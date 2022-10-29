Михеев рассказал, как назначение Сунака премьер-министром повлияет на Шотландию
Назначение Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, произошедшее, практически, без выборов, усилит сепаратистские тенденции в Шотландии. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Сергей Михеев
Он сказал, что Сунак стал премьер-министром "в силу технических проблем и в силу провала своей предшественницы" Лиз Трасс, что уже привело к недовольству шотландцев.
Первый министр Шотландии [Никола] Стерджен (лидер Шотландской национальной партии, выступающей за независимость от Великобритании – ред.) сказала: что ж, это ещё один премьер-министр, за которого не голосовала Шотландия. И добавила, что если бы они голосовали, имели возможность голосовать, то, конечно же, они за него не проголосовали бы
Он также отметил, что назначение Сунака является результатом деградации британской политической системы.
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