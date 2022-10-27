https://ukraina.ru/20221027/1040199125.html
Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины - 27.10.2022 Украина.ру
Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
Жители освобождённых районов Донбасса единодушно утверждали, что их обстреливали ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-27T13:14
2022-10-27T13:14
2022-10-27T13:14
новости
австралия
донбасс
спецоперация
всу
обстрелы
киевский режим
благотворительность
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Активистка, недавно побывавшая в Донбассе с благотворительной миссией, заявила, что жители недавно освобождённых районов региона, в которых она побывала, очень "озлоблены" на киевский режим.Она добавила, что не встретила на освобождённых территориях ни одного сторонника киевского режима. На вопрос, не боялись ли люди говорить ей то, что они действительно думают, Трифонова уточнила, что почти все разговоры с местными жителями у неё происходили один на один, и они знали, что она приехала из-за границы. Она также подчеркнула, что просила жителей говорить ей правду.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220514/1033960348.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австралия, донбасс, спецоперация, всу, обстрелы, киевский режим, благотворительность
Новости, Австралия, Донбасс, Спецоперация, ВСУ, обстрелы, киевский режим, благотворительность
Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
Жители освобождённых районов Донбасса единодушно утверждали, что их обстреливали ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
Активистка, недавно побывавшая в Донбассе с благотворительной миссией, заявила, что жители недавно освобождённых районов региона, в которых она побывала, очень "озлоблены" на киевский режим.
Представляете, ещё вчера эти территории считались украинскими, но жители мне говорили, что стреляли по их домам именно вэсэушники … Я верю тем людям, которые там живут. Они это видели. Они это знают. Посёлки были расстреляны для постановок, используемых украинской пропагандой для того, чтобы показать другим странам, всему миру ужасы войны
Ксения Трифонова
Основательница австралийской благотворительной организации "От сердца к сердцу"
Она добавила, что не встретила на освобождённых территориях ни одного сторонника киевского режима. На вопрос, не боялись ли люди говорить ей то, что они действительно думают, Трифонова уточнила, что почти все разговоры с местными жителями у неё происходили один на один, и они знали, что она приехала из-за границы. Она также подчеркнула, что просила жителей говорить ей правду.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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