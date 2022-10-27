https://ukraina.ru/20221027/1040199125.html

Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины

Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины - 27.10.2022 Украина.ру

Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины

Жители освобождённых районов Донбасса единодушно утверждали, что их обстреливали ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова

2022-10-27T13:14

2022-10-27T13:14

2022-10-27T13:14

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австралия

донбасс

спецоперация

всу

обстрелы

киевский режим

благотворительность

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Активистка, недавно побывавшая в Донбассе с благотворительной миссией, заявила, что жители недавно освобождённых районов региона, в которых она побывала, очень "озлоблены" на киевский режим.Она добавила, что не встретила на освобождённых территориях ни одного сторонника киевского режима. На вопрос, не боялись ли люди говорить ей то, что они действительно думают, Трифонова уточнила, что почти все разговоры с местными жителями у неё происходили один на один, и они знали, что она приехала из-за границы. Она также подчеркнула, что просила жителей говорить ей правду.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220514/1033960348.html

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новости, австралия, донбасс, спецоперация, всу, обстрелы, киевский режим, благотворительность