Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040199125.html
Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины - 27.10.2022 Украина.ру
Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
Жители освобождённых районов Донбасса единодушно утверждали, что их обстреливали ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-27T13:14
2022-10-27T13:14
новости
австралия
донбасс
спецоперация
всу
обстрелы
киевский режим
благотворительность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/08/1038567161_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e3173f59c158edfd22881d73d3e2c02.jpg
Активистка, недавно побывавшая в Донбассе с благотворительной миссией, заявила, что жители недавно освобождённых районов региона, в которых она побывала, очень "озлоблены" на киевский режим.Она добавила, что не встретила на освобождённых территориях ни одного сторонника киевского режима. На вопрос, не боялись ли люди говорить ей то, что они действительно думают, Трифонова уточнила, что почти все разговоры с местными жителями у неё происходили один на один, и они знали, что она приехала из-за границы. Она также подчеркнула, что просила жителей говорить ей правду.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220514/1033960348.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/08/1038567161_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e5d8fe630571a00a6d1fe27a7f154ed1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, австралия, донбасс, спецоперация, всу, обстрелы, киевский режим, благотворительность
Новости, Австралия, Донбасс, Спецоперация, ВСУ, обстрелы, киевский режим, благотворительность

Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины

13:14 27.10.2022
 
© пресс-служба ВГА Новой КаховкиОбстрел Новой Каховки 8 сентября
Обстрел Новой Каховки 8 сентября
© пресс-служба ВГА Новой Каховки
Читать в
Жители освобождённых районов Донбасса единодушно утверждали, что их обстреливали ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
Активистка, недавно побывавшая в Донбассе с благотворительной миссией, заявила, что жители недавно освобождённых районов региона, в которых она побывала, очень "озлоблены" на киевский режим.

Представляете, ещё вчера эти территории считались украинскими, но жители мне говорили, что стреляли по их домам именно вэсэушники … Я верю тем людям, которые там живут. Они это видели. Они это знают. Посёлки были расстреляны для постановок, используемых украинской пропагандой для того, чтобы показать другим странам, всему миру ужасы войны

Ксения Трифонова интервью
Ксения Трифонова
Основательница австралийской благотворительной организации "От сердца к сердцу"
Она добавила, что не встретила на освобождённых территориях ни одного сторонника киевского режима. На вопрос, не боялись ли люди говорить ей то, что они действительно думают, Трифонова уточнила, что почти все разговоры с местными жителями у неё происходили один на один, и они знали, что она приехала из-за границы. Она также подчеркнула, что просила жителей говорить ей правду.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 12:57
СК РФ установил личность командиров ВСУ, причастных к обстрелам ДонбассаСледственный комитет Российской Федерации выяснил, кто из украинских командиров отдавал незаконные приказы об обстрелах гражданского населения Донбасса, сообщает Telegram-канал ведомства
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАвстралияДонбассСпецоперацияВСУобстрелыкиевский режимблаготворительность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров
14:00Сергей Марков: Вашингтон сворачивает проект "грязной бомбы", но ждет побед от Украины к выборам
13:48В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан
13:46Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
13:26"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"
13:19Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль
13:14Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
13:04Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении
12:59Инструктор по подготовке добровольцев: В России всё больше людей идут учиться военным профессиям
12:58Три российских телеканала в Киеве хотят объявить "террористами"
12:56Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
12:49Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла
12:40Максим Казначаев: Казахстан не может активно помогать России
12:34"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях
12:25От "грязной бомбы" к условно чистой провокации. Что готовили на Украине и почему это пока не получилось
12:24Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября
12:10Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе
12:03Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
11:24Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ
11:24"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
Лента новостейМолния