"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что среди агентов спецслужбы женщины очень ценны. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина 27 октября
Это наши лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, которые проводят мегафилигранные агентурные проникновения, много операций удачно реализовано благодаря агентурному женскому присутствию.
По его словам, некоторым женщинам-разведчицам пришлось пойти на хирургические изменения внешности, для службы и своей безопасности.
Также Малюк рассказал о том, как именно украинские спецслужбы проводят репрессивные мероприятия на занятых территориях.
По его словам, врачи и сотрудники коммунальных служб не могут быть заподозрены в госизмене и сотрудничестве с российскими военными, а все остальные жители населенных пунктов – да.
По утверждению Малюка, в каждом конкретном случае устанавливается индивидуальная "добровольность" такого сотрудничества.
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