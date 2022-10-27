"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях - 27.10.2022 Украина.ру
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"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях
"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях - 27.10.2022 Украина.ру
"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что среди агентов спецслужбы женщины очень ценны. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина 27 октября
2022-10-27T12:34
2022-10-27T12:34
новости
сбу
женщины
разведка
разведчики
репрессии
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По его словам, некоторым женщинам-разведчицам пришлось пойти на хирургические изменения внешности, для службы и своей безопасности.Также Малюк рассказал о том, как именно украинские спецслужбы проводят репрессивные мероприятия на занятых территориях.По его словам, врачи и сотрудники коммунальных служб не могут быть заподозрены в госизмене и сотрудничестве с российскими военными, а все остальные жители населенных пунктов – да.По утверждению Малюка, в каждом конкретном случае устанавливается индивидуальная "добровольность" такого сотрудничества.
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новости, сбу, женщины, разведка, разведчики, репрессии
Новости, СБУ, женщины, разведка, разведчики, репрессии

"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях

12:34 27.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниЖенщины-военнослужащие ВСУ
Женщины-военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Читать в
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что среди агентов спецслужбы женщины очень ценны. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина 27 октября
Это наши лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, которые проводят мегафилигранные агентурные проникновения, много операций удачно реализовано благодаря агентурному женскому присутствию.
По его словам, некоторым женщинам-разведчицам пришлось пойти на хирургические изменения внешности, для службы и своей безопасности.
Также Малюк рассказал о том, как именно украинские спецслужбы проводят репрессивные мероприятия на занятых территориях.
По его словам, врачи и сотрудники коммунальных служб не могут быть заподозрены в госизмене и сотрудничестве с российскими военными, а все остальные жители населенных пунктов – да.
По утверждению Малюка, в каждом конкретном случае устанавливается индивидуальная "добровольность" такого сотрудничества.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:22
Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки"В Купянске Харьковской области задержали местную жительницу, занимающую должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба СБУ
 
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