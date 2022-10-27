https://ukraina.ru/20221027/1040195169.html

"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях

"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях - 27.10.2022 Украина.ру

"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что среди агентов спецслужбы женщины очень ценны. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина 27 октября

2022-10-27T12:34

2022-10-27T12:34

2022-10-27T12:34

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По его словам, некоторым женщинам-разведчицам пришлось пойти на хирургические изменения внешности, для службы и своей безопасности.Также Малюк рассказал о том, как именно украинские спецслужбы проводят репрессивные мероприятия на занятых территориях.По его словам, врачи и сотрудники коммунальных служб не могут быть заподозрены в госизмене и сотрудничестве с российскими военными, а все остальные жители населенных пунктов – да.По утверждению Малюка, в каждом конкретном случае устанавливается индивидуальная "добровольность" такого сотрудничества.

https://ukraina.ru/20221013/1039704568.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сбу, женщины, разведка, разведчики, репрессии