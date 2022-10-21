"Пускай приезжают": Лукашенко ответил на сообщения о розыске СБУ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что его якобы объявили в розыск на Украине. Об этом 21 октября пишет БелТА
Лукашенко прокомментировал информацию о том, что его якобы объявила в розыск СБУ. Белорусский лидер удивился, и пригласил сотрудников украинской спецслужбы в Минск.
"А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят", - сказал Лукашенко.
Накануне в соцсетях распространили сообщения о том, что президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили на Украине в розыск. В СБУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.
12:20"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотникиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 21 октября посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ознакомился с образцами беспилотных летательных аппаратов, в том числе отечественного производства, передает Белта