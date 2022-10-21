https://ukraina.ru/20221021/1040008231.html

"Пускай приезжают": Лукашенко ответил на сообщения о розыске СБУ

"Пускай приезжают": Лукашенко ответил на сообщения о розыске СБУ - 21.10.2022 Украина.ру

"Пускай приезжают": Лукашенко ответил на сообщения о розыске СБУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что его якобы объявили в розыск на Украине. Об этом 21 октября пишет БелТА

2022-10-21T14:39

2022-10-21T14:39

2022-10-21T14:39

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Лукашенко прокомментировал информацию о том, что его якобы объявила в розыск СБУ. Белорусский лидер удивился, и пригласил сотрудников украинской спецслужбы в Минск. Накануне в соцсетях распространили сообщения о том, что президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили на Украине в розыск. В СБУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

https://ukraina.ru/20221021/1039997814.html

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новости, лукашенко, розыск, сбу