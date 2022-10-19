Денацификация по-винницки: в украинском поселке отреклись от Бандеры - 19.10.2022 Украина.ру
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Денацификация по-винницки: в украинском поселке отреклись от Бандеры
Денацификация по-винницки: в украинском поселке отреклись от Бандеры - 19.10.2022 Украина.ру
Денацификация по-винницки: в украинском поселке отреклись от Бандеры
Тивровский сельсовет Винницкого района Винницкой области принял решение о переименовании улицы лидера украинских националистов Степана Бандеры в улицу Логанскую, сообщение об этом появилось 18 октября на официальном сайте районной администрации
2022-10-19T10:39
2022-10-19T10:40
новости
винницкая область
бандера
переименование
украина
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В пояснительной записке сказано следующее: "В связи с агрессией России против Украины переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР".Название "Логанская" - неслучайное, еще при Великом княжестве Литовском район поселения назывался Логанская гора.С инициативой о переименовании в сельсовет обратились местные жители, 12 депутатов проголосовали "за", против – никто из присутствующих.Многих общественных деятелей крайне возмутила эта ситуация, например профессор психологии Сергей Болтивец написал:"В это время войны, когда песня "Батько наш Бандера, Україна мати…" (отец наш Бандера, Украина мать – ред.) объединяла миллионы украинцев, чья-то рука посмела отказаться от Героя Украины (звание Бандере присвоил третий президент страны Виктор Ющенко – ред.), очевидно, что это люди, которые ждут прихода [Владимира] Путина…"Под раздачу попала также улица Галицкой Армии, на этот счет возмутилась местная жительница Инна Суверток:"Под законодательную руку депутатов попала и улица, названная в честь воинов Украинской Галицкой армии. При этом улица Яблоневая устраивает всех."Депутата Верховной Рады от "Европейской солидарность" Софию Федину крайне возмутило это переименование, на что в шутливой манере отреагировал депутат ВР от "Слуги народа" Максим Бужанский:"Прочел, что София Федына остро переживает, по поводу переименования улицы Галицкой Армии в Козацкую в Тиврийском сельсовете, по причине борьбы с историей Российской Империи или СССР. Проблема действительно есть, но связана она с общеобразовательным уровнем легендарной Софии. О том, как в полном составе, в своей форме и со знаменами, Галицкая Армия неожиданно перешла на сторону белогвардейцев. А потом, слово этого было мало, в том же полном составе влилась в ряды Красной Армии. Но Софию поставить в известность забыла".Депутат имеет в виду, то, что Галицкая армия в разное время воевала на стороне Западно-украинской народной республики, потом Украинской народной республики, затем в составе белогвардейцев, а затем влилась в состав Красной Армии.Накануне Киевский городской совет принял решение о демонтаже двух памятников советским офицерам танкистам: Павлу Рыбалко и Андрею Кравченко.
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новости, винницкая область, бандера, переименование, украина
Новости, Винницкая область, Бандера, переименование, Украина

Денацификация по-винницки: в украинском поселке отреклись от Бандеры

10:39 19.10.2022 (обновлено: 10:40 19.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Posterrr
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© commons.wikimedia.org / Posterrr
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Тивровский сельсовет Винницкого района Винницкой области принял решение о переименовании улицы лидера украинских националистов Степана Бандеры в улицу Логанскую, сообщение об этом появилось 18 октября на официальном сайте районной администрации
В пояснительной записке сказано следующее: "В связи с агрессией России против Украины переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР".
Название "Логанская" - неслучайное, еще при Великом княжестве Литовском район поселения назывался Логанская гора.
С инициативой о переименовании в сельсовет обратились местные жители, 12 депутатов проголосовали "за", против – никто из присутствующих.
Многих общественных деятелей крайне возмутила эта ситуация, например профессор психологии Сергей Болтивец написал:
"В это время войны, когда песня "Батько наш Бандера, Україна мати…" (отец наш Бандера, Украина мать – ред.) объединяла миллионы украинцев, чья-то рука посмела отказаться от Героя Украины (звание Бандере присвоил третий президент страны Виктор Ющенко – ред.), очевидно, что это люди, которые ждут прихода [Владимира] Путина…"
Под раздачу попала также улица Галицкой Армии, на этот счет возмутилась местная жительница Инна Суверток:
"Под законодательную руку депутатов попала и улица, названная в честь воинов Украинской Галицкой армии. При этом улица Яблоневая устраивает всех."
Депутата Верховной Рады от "Европейской солидарность" Софию Федину крайне возмутило это переименование, на что в шутливой манере отреагировал депутат ВР от "Слуги народа" Максим Бужанский:
"Прочел, что София Федына остро переживает, по поводу переименования улицы Галицкой Армии в Козацкую в Тиврийском сельсовете, по причине борьбы с историей Российской Империи или СССР. Проблема действительно есть, но связана она с общеобразовательным уровнем легендарной Софии. О том, как в полном составе, в своей форме и со знаменами, Галицкая Армия неожиданно перешла на сторону белогвардейцев. А потом, слово этого было мало, в том же полном составе влилась в ряды Красной Армии. Но Софию поставить в известность забыла".
Депутат имеет в виду, то, что Галицкая армия в разное время воевала на стороне Западно-украинской народной республики, потом Украинской народной республики, затем в составе белогвардейцев, а затем влилась в состав Красной Армии.
Накануне Киевский городской совет принял решение о демонтаже двух памятников советским офицерам танкистам: Павлу Рыбалко и Андрею Кравченко.
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