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Зеленский заявил, его слова о превентивных ударах по России неправильно поняли и что в этом вина Москвы

Зеленский заявил, его слова о превентивных ударах по России неправильно поняли и что в этом вина Москвы - 07.10.2022 Украина.ру

Зеленский заявил, его слова о превентивных ударах по России неправильно поняли и что в этом вина Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имел в виду применение ядерного оружия по России, когда говорил о превентивных ударах. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, он говорил о новых санкциях Запада, которые должны предотвратить ядерную войну.

2022-10-07T22:50

2022-10-07T22:50

2022-10-07T22:50

новости

владимир зеленский

украина

нато

ядерное оружие

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"Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они покинули (Запорожскую — Ред.") атомную электростанцию", — заявил президент Украины Зеленский.Он также заявил, что его слова о нанесении превентивных ударов по России неправильно поняли, а Москва, как он утверждает, начала использовать его высказывания "в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям". Таким образом получается, не Зеленский сказал о необходимости превентивных ударов ядерным оружием, а Россия ретранслирует его неверно истолкованное мнение.Между тем ранее Зеленский заявил, что НАТО следует не дожидаться возможного применения ядерного оружия Россией. Альянс, по его словам, должен нанести "превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: ", ты так, ну, вот держи от нас!""Очевидно, что иначе, как нанести ядерный удар по России превентивно, то есть заранее, невозможно интерпретировать.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, нато, ядерное оружие