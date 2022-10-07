https://ukraina.ru/20221007/1039509357.html

Превентивный удар от Зеленского, наёмники прибывают. Итоги 7 октября на Украине

Превентивный удар от Зеленского, наёмники прибывают. Итоги 7 октября на Украине - 07.10.2022 Украина.ру

Превентивный удар от Зеленского, наёмники прибывают. Итоги 7 октября на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивный удар по России. В боях в Донбассе и Северной Таврией замечают всё больше иностранных наёмников. Некоторые из них - кадровые военнослужащие стран-членов НАТО

2022-10-07T19:00

2022-10-07T19:00

2022-10-07T19:00

эксклюзив

хроники

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С призывом нанести по России удар Зеленский обратился во время выступления по видеосвязи перед Институтом Лоуи в Австралии."Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получили вот это"", — рассказал Зеленский.Заявление Зеленского вызвало большой резонанс."Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что США, Великобританию и страны ЕС "де-факто руководят деятельностью" Украины."Их (заявления Зеленского) нельзя оставлять без какой-то реакции со стороны упомянутых мною государств", — указал Песков.Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну."Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", — заявила Захарова.Она вспомнила и о призыве президента Польши Анджея Дуды разместить на территории его страны ядерное оружие.Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал остановить Зеленского, пока тот не натворил бед."Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных", — написал он в своём телеграм-канале.Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал изолировать Зеленского."Это безумец чистой воды, который возомнил себя вершителем мира, судеб и народов. Он готов развязать ядерную войну ради удовлетворения своих собственных амбиций. Зеленский стал опасен для самой Украины и мира. Оправдания ему нет. Его надо срочно изолировать от общества", — заявил он.Слова Зеленского прокомментировали и в ООН. Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция Организации Объединённых Наций о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остаётся прежней."Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что Генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась", — отметил Дюжаррик.Некоторые, впрочем, отметили, что Зеленский не говорил прямо о применении в отношении РФ ядерного оружия. Однако и удар НАТО по России конвенциональным оружием, как отмечали эксперты, будет прологом к ядерной войне.Окружению Зеленского пришлось оправдываться."Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", — заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.Однако его оправдания шли вразрез со словами самого Зеленского, что и отметили наблюдатели."Це, конечно же, брехня. "Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Что важно — превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят ядерное оружие". Должно делать. А не "должно было сделать". Имел ли ввиду Зеленский превентивные удары именно ядерным оружием, или каким-то еще — об этом, наверное, можно спорить. [можно, но не нужно, поскольку никаким другим оружием "исключить возможность применения Россией" своего ядерного арсенала, очевидно, не получится] Но про "24 февраля" — это совсем уже какая-то дурная смехопанорама. Вместе с тем сам факт вот этих суетливых и ничтожных самооправданий — он, конечно, весьма примечательный", — указал российский публицист Станислав Яковлев.Примечательно, что 19 февраля — за пять дней до начала спецоперации — Зеленский в Мюнхене заявил о намерении пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, что, как отмечали многие потом, спровоцировало эскалацию ситуации.Поляки, румыны и не толькоВсё больше наёмников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, иностранные инструкторы сейчас стали командирами украинских подразделений."Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами — сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много наёмников фиксируем — польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить", — рассказал Пушилин журналистам.По его словам, все подразделения, в том числе и чеченские отряды, совместными усилиями приближают момент освобождения всех территорий, "чтобы это произошло как можно быстрее".Чуть ранее военкор Андрей Руденко у себя в телеграм-канале опубликовал видео уничтожения польских наёмников."И снова наши разведчики работают в тылу врага. На этот раз ПТУР поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники. По данным перехвата, погибли более 20 представителей Польши. Интересно, МИД Польши заявит об этом?", — подписал видео Руденко.Примечательно, что ранее наличие польских военных на фронте признавали и украинские военнослужащие.Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров у себя в телеграм-канале 7 октября опубликовал данные одного из новозеландских наёмников."Иностранный наёмник Джордан О'Брайен из Новой Зеландии. Служил в новозеландской армии, где был снайпером. После армии и перед тем, как поехал на Украину, работал в частной охране. Состоит в подразделении наемников Dark Angels, возглавляемом Дэниелом Берком, которое состоит в основном из бывших бойцов Ypg, таких как Дэмиен Родригес, Кристофер Эзелл, Максим Баррат, Мейсер Гиффорд и др. В настоящее время находится в Херсонской области", — сообщил Прозоров.Также ряд источников сообщает и о прибытии на фронт военных из Румынии.Так, военкор Юрий Котенок рассказал, что на фронте перехватывают разговоры и на румынском языке. Что же до поляков, то, по его словам, в Донбассе сражаются кадровые польские военнослужащие."Данные радиоперехватов на рубеже Сватово — Кременная: в эфире английская, польская, румынская речь. Ранее приходила инфа, что в боевых действиях на Украине уже задействованы военнослужащие двух польских бригад, залегендированы под отряды ЧВК. Воюем с генетическими врагами, теперь уже на нашей земле. Сами пустили. Будем отгонять. Бывало и хуже. И царя нам фальшивого подкидывали, и поляки сидели панствовали в Кремле. Правда, плохо сидели, ели друг друга в осаде. Людоедов мы выгнали. Справимся и сейчас. Бог не без милости", - отметил Котенок.В Донбассе и Северной Таврии идут ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20221007/1039501171.html

https://ukraina.ru/20221007/1039481767.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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