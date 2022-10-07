https://ukraina.ru/20221007/1039509174.html

Не финальный балаган: Гаспарян об истерике в Киеве, решении ОПЕК+ и ядерных угрозах. Видео

Не финальный балаган: Гаспарян об истерике в Киеве, решении ОПЕК+ и ядерных угрозах. Видео - 07.10.2022 Украина.ру

Не финальный балаган: Гаспарян об истерике в Киеве, решении ОПЕК+ и ядерных угрозах. Видео

Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2022-10-07T18:24

2022-10-07T18:24

2022-10-07T18:26

сво

армен гаспарян

видео

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01:00 – США обвинили Украину в международном терроризме: сигналы для Зеленского; 04:40 – Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России: наша реакция; 10:40 – Значение скандальных для Запада высказываний Илона Маска; 15:15 - Чем грозит США решение ОПЕК+ сократить добычу нефти и последствия новых антироссийских санкций.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, армен гаспарян, видео, видео