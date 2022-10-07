https://ukraina.ru/20221007/1039509174.html
Не финальный балаган: Гаспарян об истерике в Киеве, решении ОПЕК+ и ядерных угрозах. Видео
Не финальный балаган: Гаспарян об истерике в Киеве, решении ОПЕК+ и ядерных угрозах. Видео - 07.10.2022 Украина.ру
Не финальный балаган: Гаспарян об истерике в Киеве, решении ОПЕК+ и ядерных угрозах. Видео
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2022-10-07T18:24
2022-10-07T18:24
2022-10-07T18:26
сво
армен гаспарян
видео
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01:00 – США обвинили Украину в международном терроризме: сигналы для Зеленского; 04:40 – Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России: наша реакция; 10:40 – Значение скандальных для Запада высказываний Илона Маска; 15:15 - Чем грозит США решение ОПЕК+ сократить добычу нефти и последствия новых антироссийских санкций.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, армен гаспарян, видео, видео
СВО, Армен Гаспарян, Видео
Не финальный балаган: Гаспарян об истерике в Киеве, решении ОПЕК+ и ядерных угрозах. Видео
18:24 07.10.2022 (обновлено: 18:26 07.10.2022)
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
01:00 – США обвинили Украину в международном терроризме: сигналы для Зеленского;
04:40 – Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России: наша реакция;
10:40 – Значение скандальных для Запада высказываний Илона Маска;
15:15 - Чем грозит США решение ОПЕК+ сократить добычу нефти и последствия новых антироссийских санкций.