Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут Херсон - 07.10.2022 Украина.ру
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Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут Херсон
Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут Херсон - 07.10.2022 Украина.ру
Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут Херсон
Оставление русскими войсками Балаклеи, Изюма, Купянска и Красного Лимана связано с недостаточно организованной обороной, недостаточным количеством личного состава на направлениях главного удара противника и ошибками в расположении резервов. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-07T17:16
2022-10-07T17:16
новости
изюм
красный лиман
херсон
всу
россия
оборона
мобилизация
спецоперация
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Эти проблемы на поверхности и приводят к таким результатам. Частичная мобилизация – это и есть первая реакция государственной машины на эти системные проблемы, проявившиеся в ходе СВО, пояснил эксперт.Наша задача сейчас стабилизировать фронт, организовать оборону и пополнить части. Наращивание численности войск на линии фронта позволит к зиме начать наступательные действия, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, изюм, красный лиман, херсон, всу, россия, оборона, мобилизация, спецоперация
Новости, Изюм, Красный Лиман, Херсон, ВСУ, Россия, Оборона, мобилизация, Спецоперация

Дело не в местности. Военный эксперт о том, почему ВСУ взяли Изюм и Красный Лиман, но не возьмут Херсон

17:16 07.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Оставление русскими войсками Балаклеи, Изюма, Купянска и Красного Лимана связано с недостаточно организованной обороной, недостаточным количеством личного состава на направлениях главного удара противника и ошибками в расположении резервов. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Эти проблемы на поверхности и приводят к таким результатам. Частичная мобилизация – это и есть первая реакция государственной машины на эти системные проблемы, проявившиеся в ходе СВО, пояснил эксперт.
"Дело не в местности. Противник тоже бросил под Херсон большие резервы, но там оборона была организована грамотно. Командование смогло провести успешную оборонительную операцию, нанеся противнику серьезные потери. Они не окупились локальными успехами, потому что слишком большая цена была заплачена людьми и техниками за незначительное продвижение. То есть качество управления войсками там было повыше", - указал Рожин.
Наша задача сейчас стабилизировать фронт, организовать оборону и пополнить части. Наращивание численности войск на линии фронта позволит к зиме начать наступательные действия, заключил собеседник издания.
 
НовостиИзюмКрасный ЛиманХерсонВСУРоссияОборонамобилизацияСпецоперация
 
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