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Добкин съездил в "очень короткую командировку" на фронт
Добкин съездил в "очень короткую командировку" на фронт - 07.10.2022 Украина.ру
Добкин съездил в "очень короткую командировку" на фронт
Бывший мэр Харькова, экс-губернатор региона Михаил Добкин примерил украинскую форму и сфотографировался в зоне боевых действий в Харьковской области. Фотографии и видеозаписи опубликовала его дочь Алла
2022-10-07T17:13
2022-10-07T17:13
2022-10-07T17:13
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В очень короткую командировку Добкин отправился в украинской форме, без оружия, но с рожками в разгрузке, и с видеооператором. Последний снимал Добкина на его мобильный телефон.Одна из фотографий сделана на въезде в Боровский район, подконтрольный киевским властям - на ней Добкин стоит рядом с пожилой женщиной в тапках, прижавшей к груди пакет.На кадрах Добкин выносит из леса две противотанковые мины с выкрученными взрывателями. "Два подберезовика нашел", - сказал он на камеру, пока выходил из соснового бора, затем швырнул их на землю и отобрал у оператора телефон.Добкин также сфотографировался с сожженным советским бронетранспортером БТР-80; взобрался на танк, примерил шлемофон и хлопнул пару раз себя ладонью по голове.- Маркович на танке. Осваивает новую профессию, - смеется за кадром оператор Добкина.- Шо нам? Нам осталось только летчиками побыть, - ответил Добкин.Дочь Добкина также опубликовала видео, на котором оператор политика снимает пожар на обочине проезжей части. "Как четко! Так я их специально...", радостно комментирует оператор яркую вспышку огня. Добкин нецензурно выражает удивление, на этом видеоотчет заканчивается.Ранее Добкин объявил, что стал диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата. Подписчики экс-губернатора в соцсетях удивились, что новый священнослужитель может отвечать на вопросы верующих нецензурно.
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Украина.ру
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новости, добкин, всу, харьков
Добкин съездил в "очень короткую командировку" на фронт
Бывший мэр Харькова, экс-губернатор региона Михаил Добкин примерил украинскую форму и сфотографировался в зоне боевых действий в Харьковской области. Фотографии и видеозаписи опубликовала его дочь Алла
"Вы спрашивали где мой папа… в командировке… в очень короткой", - написала она.
В очень короткую командировку Добкин отправился в украинской форме, без оружия, но с рожками в разгрузке, и с видеооператором. Последний снимал Добкина на его мобильный телефон.
Одна из фотографий сделана на въезде в Боровский район, подконтрольный киевским властям - на ней Добкин стоит рядом с пожилой женщиной в тапках, прижавшей к груди пакет.
На кадрах Добкин выносит из леса две противотанковые мины с выкрученными взрывателями.
"Два подберезовика нашел", - сказал он на камеру, пока выходил из соснового бора, затем швырнул их на землю и отобрал у оператора телефон.
Добкин также сфотографировался с сожженным советским бронетранспортером БТР-80; взобрался на танк, примерил шлемофон и хлопнул пару раз себя ладонью по голове.
- Маркович на танке. Осваивает новую профессию, - смеется за кадром оператор Добкина.
- Шо нам? Нам осталось только летчиками побыть, - ответил Добкин.
Дочь Добкина также опубликовала видео, на котором оператор политика снимает пожар на обочине проезжей части. "Как четко! Так я их специально...", радостно комментирует оператор яркую вспышку огня. Добкин нецензурно выражает удивление, на этом видеоотчет заканчивается.
Ранее Добкин объявил, что стал диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата. Подписчики экс-губернатора в соцсетях удивились, что новый священнослужитель может отвечать на вопросы верующих нецензурно.