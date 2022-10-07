https://ukraina.ru/20221007/1039506168.html

ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели

ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели - 07.10.2022 Украина.ру

ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели

России в ее противостоянии с ВСУ надо выдержать удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале Великой Отечественной войны. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-07T16:58

2022-10-07T16:58

2022-10-07T16:58

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Нам нужно готовиться к тяжелым боям. Мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать, подчеркнул специалист.Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи, считает он.Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, пво