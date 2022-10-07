ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели - 07.10.2022 Украина.ру
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ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели
ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели - 07.10.2022 Украина.ру
ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели
России в ее противостоянии с ВСУ надо выдержать удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале Великой Отечественной войны. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-07T16:58
2022-10-07T16:58
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россия
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Нам нужно готовиться к тяжелым боям. Мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать, подчеркнул специалист.Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи, считает он.Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, пво
Новости, Россия, ВСУ, ПВО

ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели

16:58 07.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВладимир Евсеев
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
России в ее противостоянии с ВСУ надо выдержать удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале Великой Отечественной войны. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Нам нужно готовиться к тяжелым боям. Мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать, подчеркнул специалист.
Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Мы могли спасти Красный Лиман, если бы бросили туда свои батальонно-тактические группы, но нам трудно было бы контратаковать потом и удерживать следующие рубежи, считает он.
"Еще есть очень серьезная проблема с ПВО. ПВО противника не подавлена. Поставки западных вооружений на конкретных направлениях тоже приносят противнику серьезный успех. Мы недостаточно хорошо это дело парируем", - сетует Евсеев.
Нам предстоит готовиться к очень тяжелым боям. Тут не должно быть никакой недооценки и шапкозакидательства. Мы обязательно победим, но мы должны использовать все наши ресурсы, заключил собеседник издания.
 
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