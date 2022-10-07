Всех судей Верховного суда Украины проверят на наличие гражданства РФ - 07.10.2022 Украина.ру
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Всех судей Верховного суда Украины проверят на наличие гражданства РФ
Всех судей Верховного суда Украины проверят на наличие гражданства РФ - 07.10.2022 Украина.ру
Всех судей Верховного суда Украины проверят на наличие гражданства РФ
Глава Верховного суда (ВС) Украины Всеволод Князев 6 октября сообщил в интервью местным СМИ, что обратился в СБУ с просьбой проверить всех судей ВС на наличие российского паспорта
2022-10-07T16:58
2022-10-07T16:58
новости
судья
львов
верховный суд
украина
паспорт
гражданство
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Данная инициатива стала следствием скандала с теперь уже бывшим главой Хозяйственного кассационного суда в составе ВС Богданом Львовым, у которого нашли российский паспорт. "Значит сейчас им (судьям - ред.) следует уделить большее внимание со стороны соответствующих правоохранительных органов, разведки. И нужно выявить людей, которые могут работать не на Украину. Ведь гражданство само по себе еще не свидетельствует, что человек предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные риски", - сказал Князев.На этой неделе Львова пытались уволить на голосовании судей Хозяйственного кассационного суда, однако для положительного решения не хватило одного голоса. После этого Князев отстранил Львова от обязанностей судьи, так как это автоматически происходит после того, как судья получает другое гражданство. Как сообщали СМИ, Львов родился в 1967 году в Запорожье. В 2012 году он якобы обновил свой российский паспорт вместо полученного им в 1999 году документа. Также приводится информация якобы из налоговых реестров РФ, согласно которым, украинский судья владеет недвижимостью в Москве.
https://ukraina.ru/20221007/1039487296.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, судья, львов, верховный суд, украина, паспорт, гражданство
Новости, судья, Львов, Верховный Суд, Украина, паспорт, гражданство

Всех судей Верховного суда Украины проверят на наличие гражданства РФ

16:58 07.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Глава Верховного суда (ВС) Украины Всеволод Князев 6 октября сообщил в интервью местным СМИ, что обратился в СБУ с просьбой проверить всех судей ВС на наличие российского паспорта
Данная инициатива стала следствием скандала с теперь уже бывшим главой Хозяйственного кассационного суда в составе ВС Богданом Львовым, у которого нашли российский паспорт.
"Значит сейчас им (судьям - ред.) следует уделить большее внимание со стороны соответствующих правоохранительных органов, разведки. И нужно выявить людей, которые могут работать не на Украину. Ведь гражданство само по себе еще не свидетельствует, что человек предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные риски", - сказал Князев.
На этой неделе Львова пытались уволить на голосовании судей Хозяйственного кассационного суда, однако для положительного решения не хватило одного голоса. После этого Князев отстранил Львова от обязанностей судьи, так как это автоматически происходит после того, как судья получает другое гражданство.
Как сообщали СМИ, Львов родился в 1967 году в Запорожье. В 2012 году он якобы обновил свой российский паспорт вместо полученного им в 1999 году документа. Также приводится информация якобы из налоговых реестров РФ, согласно которым, украинский судья владеет недвижимостью в Москве.
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
13:44
В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде Депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру о том, как решить российско-украинский конфликт
 
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