https://ukraina.ru/20221007/1039506044.html

Всех судей Верховного суда Украины проверят на наличие гражданства РФ

Всех судей Верховного суда Украины проверят на наличие гражданства РФ - 07.10.2022 Украина.ру

Всех судей Верховного суда Украины проверят на наличие гражданства РФ

Глава Верховного суда (ВС) Украины Всеволод Князев 6 октября сообщил в интервью местным СМИ, что обратился в СБУ с просьбой проверить всех судей ВС на наличие российского паспорта

2022-10-07T16:58

2022-10-07T16:58

2022-10-07T16:58

новости

судья

львов

верховный суд

украина

паспорт

гражданство

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Данная инициатива стала следствием скандала с теперь уже бывшим главой Хозяйственного кассационного суда в составе ВС Богданом Львовым, у которого нашли российский паспорт. "Значит сейчас им (судьям - ред.) следует уделить большее внимание со стороны соответствующих правоохранительных органов, разведки. И нужно выявить людей, которые могут работать не на Украину. Ведь гражданство само по себе еще не свидетельствует, что человек предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные риски", - сказал Князев.На этой неделе Львова пытались уволить на голосовании судей Хозяйственного кассационного суда, однако для положительного решения не хватило одного голоса. После этого Князев отстранил Львова от обязанностей судьи, так как это автоматически происходит после того, как судья получает другое гражданство. Как сообщали СМИ, Львов родился в 1967 году в Запорожье. В 2012 году он якобы обновил свой российский паспорт вместо полученного им в 1999 году документа. Также приводится информация якобы из налоговых реестров РФ, согласно которым, украинский судья владеет недвижимостью в Москве.

https://ukraina.ru/20221007/1039487296.html

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новости, судья, львов, верховный суд, украина, паспорт, гражданство